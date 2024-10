Markus Cham har spilt for 17 klubber. Nå skal han få Nordstrand opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For det er ikke hvilken som helst trener som står på sidelinja når Nordstrand har første matchball mot Asker søndag,

37-åringen har ikke spilt for mindre enn 17 norske klubber etter at han ble født på Frogner i Oslo i 1987.

Vi vet ikke om det er norsk rekord, men han må uansett være nær pallen.

– Hvilken drakt er den fineste du har i skapet?

– Jeg vet hvor du vil hen. Jeg må vel si Nordstrand nå. Blått og hvitt. Men jeg må fremheve Kåffa hvis jeg skal beskrive hvilken klubb jeg har hatt det best i. Da jeg kom dit hadde de jo et prinsipp om aldri gi fra seg ballen. Det var fascinerende å ha tusen pasninger i laget, sier Markus Cham, som er gjest i denne ukas utgave av Dagavisens podkast Trikkeligaen.

Setter klubbrekord

Hvis Nordstrand rykker opp er det første gang klubben er så høyt i divisjonene.

Da ser vi bort fra Grane fra Nordstrand som ble landets første NM-vinner i 1902, uten at de visste at de ble norske mestere da kampen ble spilt. At det var NM-finalen ble bestemt senere … Klubben ble nedlagt i 1907.

– Takk for at dere tar Oslo-fotballen på alvor, sier han før han setter sin 193 centimeter lange kropp bak mikrofonen.

For å ta det sportslige først: Nordstrand er Oslos nye 2. divisjonslag hvis de slår Asker på bortebane søndag.

Klarer de ikke det, kommer neste matchball mot Frigg på Nordstrand helgen etter.

Men ingen av disse kampene er lette.

Grorud-trener Andreas Alrek (t.v.) i samtale med Markus Cham. Førstnevnte spør i podkasten hvor mye kjøtt Cham spiser i uka. Svaret var friskt! (Even Lübeck)

Mange lagkamerater

Å snakke med Markus Cham tar tid. Hvor mange lagkamerater og trenere har han ikke hatt siden de første sparkene i Østsiden (eller Øssia) som det uttales i Fredrikstad på tidlig 2000-tall.

– Jeg visste jo at jeg ville bli trener, så jeg har vært i alle disse klubbene for å samle kunnskap, gliser han.

Og det har han jo et poeng i. Han har vandret fra klubb til klubb i Oslo med trenere med forskjellige filosofier og spillestiler.

– I Skeid hadde jeg Arild Stavrum, i Kåffa Ståle Andersen, i Kjelsås Eivind Kampen.

Men Vålerenga har han skåret klar av gjennom alle disse årene.

Markus Cham i aksjon for Grei for to år siden. (Haakon Thon)

Hysjet på Klanen

Derimot har han spilt mot Vålerenga, og den mest minnerike var kanskje i cupen mellom Lyn og Vålerenga i 2014. Cham kom inn som innbytter for Lyn i kampen VIF vant 5–2.

– Jeg kom inn og scoret Lyns andre mål rett før slutt. Da fikk jeg gleden av å hysje på Klanen, forteller han.

– Nei, det er jo faktisk ikke så mange ganger man får anledning til det, skyter programleder Haakon Thon inn.

I podkasten kan du høre Cham fortelle om den lange reisen og hvor stolt han er av den Nordstrand-gjengen som nå står på nippet til å rykke opp.

– Uten en eneste spiller med proff-kontrakt, sier han.

Kontroversiell overgang

Han mener mye om treneryrket og gir også sin versjon av den kontroversielle overgangen fra Grei til Nordstrand da han ble beskyldt for å ta med seg halve laget over høsten for to år siden.

Om de rykker opp vet ikke Cham om han trener Nordstrand neste år. Det er uavklart. Kanskje klubb nummer 18 venter?

For han spiller fortsatt fotball og scoret for få uker siden for Nordstrands 3. lag i 9. divisjon.....

FAKTA

Disse klubbene har Markus Cham (36) offisielle kamper for:

Østsiden, Fredrikstad, Skeid, KFUM Oslo, Frigg, Lyn, Moss, Nybergsund, Kjelsås, Mysen, Råde, Sagene, Bærum, Manglerud Star, Grei, Nordstrand. Pluss Sandefjord Futsal.

