To Oslo-lag kan rykke opp i helgen: Kan skrive fotballhistorie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For skulle det skje blir Vilde Rislaa første kvinnelige hovedtrener på nest øverste nivå i norsk, maskulin fotball.

Men det fokuset ønsker verken Rislaa eller Skeid ennå. For jobben må gjøres først.

– Jeg er først og fremst stolt av den mentaliteten jeg finner i denne gjengen. Den er en fryd å jobbe med, sier Rislaa til Dagsavisen.

Du kan høre mer om dramaet som venter i denne ukas podkast Trikkeligaen.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Må ha hjelp

Da laget hennes avgjorde siste kamp (mot Stjørdals-Blink fredag) tre minutter på overtid med et elegant skudd i vinkelen av Kabamba Kalabatama, var forutsetningene satt.

Hvis Skeid slår Follo lørdag samtidig som Tromsdalen taper borte mot Eidsvold Turn, er opprykket et faktum.

Men dette kan også leve til siste serierunde. Skeid leder med ett poeng og ett plussmål på Tromsdalen to runder før slutt.

– Vi konsentrerer oss om det vi kan gjøre noe med. Vi jobber knallhardt på feltet hver dag for å få dette til, sier Rislaa.

– Vi må spille med lave skuldre og ikke tenke konsekvens. Men vi har jo dette i egne hender, sier en av nøkkelspillerne i laget, Bendik Rise.

Skeid avslutter borte mot Ull/Kisa på Jessheim neste helg. Det er bare de to topplagene Skeid og Tromsdalen som kan rykke opp.

Toerlaget får en ekstra sjanse gjennom kvalifisering.

Vålerenga fikk kjørt seg i mesterligaen mot Arsenal onsdag. Første baklengs kom etter ett minutt. Men søndag kan de bli seriemester. (GLYN KIRK/AFP)

Seriemester

Vålerenga har rykket opp, Lyn kan gjøre det samme og Skeid er altså i posisjon til å innta OBOS-ligaen. Søndag kan VIFs damelag bli seriemester.

– Ja, vi ser jo at dette kommer før eller siden, men vi tar ingenting for gitt før det er avgjort, sa trener Nils Lexerød til oss etter forrige seriekamp.

Vålerengas damelag tar sitt seriegull i Toppserien med seier over Kolbotn på Intility Arena søndag. Det er ikke engang sikkert de trenger å vinne. Det vil lørdagens resultater vise.

Vålerenga spilte mesterliga mot Arsenal onsdag kveld, der det tapte 1-4 og fikk en leksjon i hurtigere og mer presis fotball.

Etter at KFUM Oslo er sikret plassen i Eliteserien og Vålerenga for lengst har rykket opp, er fokuset på nivåene under.

Lyn har sikret plassen i sin første comebacksesong i 1. divisjon (OBOS-ligaen) og er i posisjon til å spille kvalifisering om opprykk. I dag ligger de på femteplass og de seks beste skal ut i kvalifisering.

1. divisjon har sin serierunde mandag og det vil uansett ta tid før ting blir avklart.

Les også: Lyn får sin fjerde hjemmebane

Nordstrand kan rykke opp

I de andre avdelingene kan mye bli avgjort kommende helg.

Nordstrand kan bli Oslos nye lag i 2. divisjon hvis de slår Asker på bortebane søndag.

– Vi er klare for oppgaven, sier trener Markus Cham, som er gjest i denne ukas utgave av podkasten Trikkeligaen.

Nordstrand har aldri før vært på så høyt nivå i divisjonssystemet.

Les også: Lyns 2. lag på vei mot 3. divisjon

Les også: Slik er status i 3. divisjon

---

FAKTA

Status for Oslo-lagene:

Eliteserien: KFUM Oslo er sikret plass neste år.

Toppserien kvinner: Vålerenga blir seriemester med seier søndag. Lyn og Røa kan ikke rykke ned.

OBOS-ligaen: Vålerenga har rykket opp, Lyn er i posisjon til kvalifisering for opprykk. Plassen er sikret.

2. divisjon: Skeid leder sin avdeling to runder før slutt. Grorud og Kjelsås holder plassen, VIF2 har rykket ned.

3. divisjon: Nordstrand leder sin avdeling to runder før slutt.

---