Opprykk: VIF rykket opp – hva skjer med Start og Sogndal?

I samarbeid med Fotball.TV presenterer Dagsavisen ukens episode av Obosliga-magasinet Opprykk, der vi tar for oss det som har skjedd den siste ukens hendelser i Obosligaen. Vålerenga sikret opprykket med seier over Mjøndalen, mens Lyn fortsetter å ta sterke poeng på bortebane i kampen for en kvalifiseringsplass.

I tillegg til våre Oslo-lag, diskuterer vi Bryne, Moss, Egersund og Raufoss som i likhet med Lyn ingen vant denne uken i kampen om opprykk. Vi ser på de gjenstående kampprogrammene og kommer med vår kvalifiserte gjetning. Det gjør vi også for lagene i bunn, der Sogndal tapte sin åttende strake kamp. Denne helgen møter de Mjøndalen i en meget viktig kamp for begge lagene, og vi diskuterer hva som har skjedd både i Sogndal og Start.

