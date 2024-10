Nordstrand holder unna mens Skeid 2 rykket ned i helgens runde i 3.divisjon

Avdeling 3:

NORDSTRAND – OPPSAL 1-0 (1-0): Nordstrand har fortsatt sine tre poeng på toppen av tabellen ned til utfordrer Asker, og tok lørdag i mot Oppsal som plutselig har blitt et formlag med tre strake seiere som har berget dem plassen. Oppgjøret på Niffen startet med en tidlig sjanse for Oliver Midtgård, som også fikk et skudd reddet av Oppsal-keeper Sebastian Lihaug litt senere. Oppsal hadde sine skuddforsøk, men det var Nordstrand som styrte det meste før pause, og fikk med seg ledelse i garderoben.

Simen Nygaard fikk ballen på en 20-22 meters hold, trakk seg litt innover mot midten og fyrte av. Skuddet var bra nok til å overliste Lihaug, og dermed tok Nordstrand en svært viktig ledelse. Etter pause startet det med en kjempemulighet for Oppsals Yossef Ibrahim, men Jonathan Reiersen plukket fram en god redning fra kloss hold. Ibrahim misbrukte et volleyforsøk litt senere, før Midtgård burde doblet ledelsen da han fikk stå helt alene inne i feltet, men headet rett på Lihaug i Oppsal-buret. Mot slutten var det Lihaug som måtte gjøre flere redninger, men flere mål ble det ikke og Nordstrand tok med seg tre viktige poeng.

Les mer her: Nordstrand ble presset av Oppsal: – Vi var litt nervøse (+)

GAMLE OSLO – FRIGG 2-5 (1-2): Inne i Vallhall møttes to lag som begge kan sies å ha et voldsomt høyt toppnivå, men ikke helt stabiliteten til topplagene. Det skulle uansett bli en morsom og målrik affære, der toppscorerjagende Ulrik Ferrer scoret kampens første mål etter strålende entouch-spill av Frigg like over kvarteret. Knappe ti minutter senere utlignet Henrik Bredeli, da han var på rett sted da en corner falt ned i beina hans, før Stian Barane ga Frigg ledelsen inn til pause med et langskudd i mål like før hvilen.

Ferrer var førstemann på scoringslista også etter hvilen, men det gikk litt over 25 minutter før han bredsidet inn sitt andre for kvelden. Fem minutter senere kunne han scoret hat trick, men valgte i stedet å sentre til Ebrima Sawaneh som enkelt kunne trille den inn til 4-1. Bredeli var frempå igjen på en corner to minutter før slutt, men det her var Friggs kveld og på overtid stupheadet Stian Barane inn 5-2-seier. Det betyr at Frigg passerte Gamle Oslo på tabellen, og at Ulrik Ferrer bare er to mål bak Lasse Bransdal.

Les også: Ferrer er Oslofotballens scoringskonge: – Jeg ga opp profftanken da jeg var 19 (+)

KFUM OSLO 2 – ASKER 0-5 (0-1): Asker er Nordstrands konkurrent om opprykket, og borte på Ekeberg klarte ikke Kåffa-rekruttene å gi Oslo-fotballens opprykkshåp en hjelpende hånd. Begge lag hadde sin mulighet på corner, før Asker tok ledelsen like etter halvtimen da Lars Larsen nydelig styrte inn en heading. Det var også det eneste målet før timen spilt, men den siste halvtimen rant det inn for Kåffa 2.

Først på langskudd ved Erikas Adukonis minuttet etter timen var spilt, så to kjappe fra Erik Kristiansen etter 71 og 73 minutter. Det første på et gjennomspill alene med keeper, og så på innlegg fra kant. Fem minutter før slutt fastsatte Roman Fazi sluttresultatet til 0-5 på nok et langskudd, men Kåffa-rekruttene hadde både skudd i tverrligger og en ball reddet på strek. Seieren var det ikke noe å si på, men de hadde fortjent minst en scoring i denne kampen Vegard Lund Nes’ sitt mannskap.

Les også: Kåffa-rekruttene sikret ny kontrakt (+)

FLINT – SKEID 2 4-3 (2-3): Skeid-rekruttene slo tilbake etter skuffelsen i skjebnekampen de måtte vinne mot Åssiden med å slå Bærum borte i forrige runde. Laget måtte likevel vinne mot Flint for å holde liv i håpet om å berge plassen, og det startet bra da Muhammed Shahid sendte gjestene i ledelsen før det var spilt ti minutter. Målet kom etter en fin vending av Shahid på 16-meteren, før han stakk ballen mellom beina på vertenes keeper. Skeid 2 var imidlertid ikke i ledelsen lenge, da Mohamed Srour utlignet bare fem minutter senere da Skeid surret det til og laget straffespark som Srour scoret på.

Daniel Lunde ga Skeid tilbake ledelsen bare tre minutter senere, da han ble spilt alene med keeper, før Leon Dahlstrøm økte til 3-1 like før halvtimen. Da så det veldig bra ut, selv om Jonathan Svendsen reduserte til 2-3 for Flint like før pausen direkte fra corner. Srour utlignet fem minutter etter hvilen da han satte inn sitt andre for dagen på en retur fra keeper Benjamin Hristov. Kvarteret før slutt avgjorde Jostein Bruun kampen, da han fikk presset inn et skudd fra rundt straffemerket etter en corner. Med Åssidens seier over Sarpsborg-rekruttene mandag kveld, var nedrykket et faktum for Skeid-rekruttene.

Tirsdag:

MJØNDALEN 2 – ULLERN 19.00 (Consto Arena)

Tabellen (to runder igjen): 1) Nordstrand 59. 2) Asker 56. 3) Frigg 49). 4) Gamle Oslo 47. 5) Bærum 46.

Les også: Skeid 2 med mesterlig borteseier over Bærum etter nedturen i skjebnekampen (+)

---

Neste runde (runde 25):

Alle kampene spilles søndag 20. oktober klokken 13.00:

Bærum – Gamle Oslo (AJ Arena), Oppsal – Åssiden (Trasop), Skeid 2 – KFUM 2 (Nordre Åsen), Asker – Nordstrand (Føyka), Frigg – Åskollen (Tørteberg), Ullern – Flint (Ullern kunstgress).

---

Avdeling 5:

SPJELKAVIK – READY 1-1 (0-0): Verken Spjelkavik eller Ready hadde så mye å spille for i denne kampen, der også målene lot vente på seg. Ready tok etter hvert ledelsen sju minutter før full tid, da Daniel Thomas Lægreid Steeneveldt headet gjestene i ledelsen, men tre minutter på overtid utlignet Andreas Olsen for Spjelkavik som kun sto med ett hjemmetap før møtet med Ready.

Ready blir med det værende på fjerdeplass, og har ett poeng opp til Bjørkelangen på tredjeplass og tre poeng ned til Lokomotiv Oslo på femteplass i kampen om å bli beste Oslo-lag i avdelingen. Det er også cup-plasser å spille om, da skillet for om du får være med eller ikke som regel går rundt femteplassen.

Les også: Ready slo tilbake mot Skedsmo (+)

MOLDE 2 – LOKOMOTIV OSLO 4-1 (2-0): Loket tok sin siste tur til Møre-traktene for sesongen, for oppgjøret mot Molde-rekruttene som trengte en seier for å ta et langt skritt mot fornyet kontrakt. Loket jakter Ready på plassen foran, men det var Molde som tok ledelsen etter 19 minutter. Håkon Dyvik scoret kampens første mål etter et balltap fra Loket, og et skudd som gikk via en Loket-spiller og i mål.

Det skulle også bli en tone for kampen, da Loket hadde mye ball, mens Molde-rekruttene straffet Loket på kontringer og scoret flere mål etter balltap fra Lokomotiv Oslo. Det samme skjedde forut for 2-0-målet like før pause, da Loket ble brutt høyt i banen og Molde 2 kontret og rullet opp et angrep før Emil Silseth satte ballen i mål. Dyvik scoret sitt andre for kvelden fem minutter etter pause, før også Silseth ble tomålsscorer like før timen spilt. Vemund Vøien sørget for et trøstemål til Lokomotiv Oslo, da han satte inn et godt innlegg på bakerste stolpe. Med tapet blir Loket liggende på femteplass.

Les også: Sørlie fra back til målkonge: – Blir fort oppfatta som en «cocky faen» (+)

Tabellen (to runder igjen): 1) Træff 61. 2) Lørenskog 52. 3) Bjørkelangen 45. 4) Ready 44. 5) Lokomotiv Oslo 41.

---

Neste runde (runde 25):

Alle kampene spilles søndag 20. oktober klokken 13.00:

Lokomotiv Oslo – Lørenskog (Frogner), Ready – Gjelleråsen (Gressbanen).

---

Les også: Merker alderen som 22-åring: – Vil heller bli en lokalfotballegende (+)