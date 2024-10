Skeid tapte spinnvill “seriefinale” – Tromsdalen foran på tabellen

Tromsdalen lå ett poeng bak Oslo-laget i forkant av toppkampen, og uavgjort ville vært svært gunstig for Skeid som har en match til gode. Skeid har tre matcher igjen av sesongen, mens Tromsdalen har to.

Dermed har Vilde Rislaas mannskap fortsatt alt i egne hender til å nå førsteplass og opprykk, til tross for at de nå ligger to poeng bak de nybakte serielederne fra Tromsø.

For det var TUIL som var best i det som ble en herlig toppkamp med sju scoringer i Tromsø.

Perlescoring

Solide Skeid forsvarte seg meget godt i første omgang og slapp ikke til en eneste sjanse. Men plutselig plukket vertenes Marius Bustgaard Larsen opp en andreball på Skeids halvdel og banket til på en halvvolley.

Angriperen fikk drømmetreff og hamret inn matchens første scoring for TUIL, men gjestene fra Oslo skulle slå tilbake før pause.

Bendik Rise var centimeter unna å sende Skeid i ledelsen før Bustgaard Larsens kremmerhus, men midtbanespilleren fikk ikke hull på byllen før det nærmet seg pause. Jesper Fiksdal gjorde forarbeidet med en glimrende vending og kikket opp. Da slapp han kula videre til Rise på løp utenfor 16-meteren, og sunnmøringen bredsidet inn 1–1 på lekkert vis.

Dermed var lagene like langt før sidebyttet.

Nytt drømmetreff

Og Skeid tok med seg momentumet fra utligningen og tok tidlig styringen i andre omgang. Gjestene fikk innkast høyt i banen sju minutter ut i omgangen, og venstreback Thor Lange gikk over på motsatt side for å hive inn i feltet.

Lange fant først kaptein Per-Magnus Steiring, som vant duellen på første stolpe. Midtstopperen stusset videre inn i feltet før Luca Høyland kom først på ballen fra kloss hold og styrte inn 2–1 for Skeid i nettaket.

Høyrebackens andre scoring for sesongen ga bortelaget en drømmestart på andre omgang. Men det skulle ikke lang tid før Tromsdalen var tilbake igjen.

TUIL fikk frispark på hjørnet av 16-meteren, og kaptein Sondre Laugsand raget høyest i feltet og stanget inn 2–2 kun seks minutter etter Høylands scoring.

Snudde kampen på tre minutter

Hjemmelaget hadde virkelig funnet flytsonen etter at Skeid tok ledelsen. Og TUIL-spillerne hadde virkelig stilt inn siktet til denne “seriefinalen”. Steffen Skogvang Pedersen dro seg inn fra venstrekanten og øynet en skuddmulighet. Også han traff perfekt fra distanse og kunne juble for nok en drømmescoring for Tromsdalen som gikk opp i 3–2 etter 62 minutters spill.

Didrik Hafstad sørget for 4–2 drøyt 20 minutter senere etter en kontring, men Bendik Rise sørget for en dramatisk avslutning da han satte sitt andre mål for dagen på et straffespark på overtid.

Steiring fikk en kjempesjanse til å utligne da han ble flyttet opp i feltet og vant en hodeduell i feltet, men headingen gikk rett på keeper Nilsen.

Dermed endte det 4-3 til TUIL, som har tøff motstand i Eidsvold og Stjørdals-Blink etter landslagspausen. Skeid møter Blink, Follo og Ull/Kisa i sin gjenværende kamper. De to første er hjemmekamper.

---

Kampfakta:

Tromsdalen – Skeid 4–3 (1–1)

Mål: 1–0 Marius Bustgaard Larsen (34.), 1–1 Bendik Rise (43.), 1–2 Luca Høyland (53.), 2–2 Sondre Laugsand (59.), 3–2 Steffen Skogvang Pedersen (62.), 4–2 Didrik Hafstad (81.), 4–3 Rise (str., 90)

Gule kort:

Skeid (4-3-3): Marcus Andersen – Luca Høyland (Jarl Magnus Ernsten Knutsen fra 85.), Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Thor Lange – Bendik Rise, Hassan Yusuf (Christopher Kjensteberg fra 85.), Filip Alexandersen Stensland (Ulrich Østigård Ness fra 76.) – Ousmane Diallo Toure (Emil Tjøstheim fra 76.), Jesper Fiksdal (Kabamba Tumba Kalabatama fra 63.), Torje Naustdal.

---