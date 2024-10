Lyn-børsen: Kapteinen var Lyns beste i snuoperasjonen

BISLETT (Dagsavisen): William Sell gjorde en meget god figur i midtforsvaret til Lyn onsdag da hjemmelaget snudde 0–1 til 2–1. Resultatet bidro til Vålerengas opprykk øst i byen.

Dette er børsen etter kampen.

ALEXANDER PEDERSEN – 6: Kunne nok gjøre lite med målet da det så ut som om skuddet fra Salmon gikk via en EIK-rygg og i mål. Ellers var han solid i feltet og med utsparkene. Hadde en viktig redning på 2–1 med kvarteret igjen, men hadde ellers ekstremt lite å gjøre.

JØRGEN SJØL – 6: Som alltid er de lange kastene farlige fra Vedal Sjøl, og det var det også onsdag. Fikk ikke gjort så mye verken offensivt eller defensivt, men en helt grei kamp.

MALVIN INGEBRIGTSEN – 6: Startet sin første kamp for sesongen i tospann med Sell som stopper. Fikk sjansen fordi Daniel Schneider var ute med karantene Burde vært tettere opp i duellen ved scoringen, da han lot Jørgen Voilås spille til Justin Salmon før skuddet som gikk i mål. Spilte seg opp etter en noe ruskete start. Måtte ut med krampe på overtid.

WILLIAM SÆLL – 8: Var litt for passiv før 0-1-målet, da han burde vært tettere oppi Voilås før han sentret. Var ellers livsfarlig på offensive dødballer og sto bak 2-1, da han både vant dueller og fikk skutt mot mål. God som alltid til å rydde opp i egen boks og være lederen bak der.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 7: Hadde en enormt viktig inngripen på 2-1, da han sklitaklet perfekt før Jørgen Voilås skulle skyte. Der hadde det fort stått 2–2 uten hans inngripen. Var solid defensivt, som alltid, og hadde flere solide løp offensivt. Hadde et farlig balltap like før slutt, som furt kunne blitt til baklengs, men ble reddet av heroiske lagkamerater.

JULIUS SKAUG – 6: Jobber, river og sliter på midten – som alltid. Motoren hans som indreløper er undervurdert, for man legger ikke merke til hvor mange meter Skaug legger ned kamp inn og kamp ut.

EVEN BYDAL – 6: Gjør ikke så mye ut av seg. Som alltid god og rolig med ball på en tung og vanskelig Bislett-matte.

ADRIAN BERNTSEN – 7: Flere gode cornere fra venstrefoten til Berntsen, blant annet den som til slutt sørget for 2-1- scoringen. Var også nær 3–1 kvarteret før slutt med et saftig langskudd som gikk like over. Godt driv med ballen og flere bra involveringer både offensivt og defensivt.

ANDERS BJØNTVEDT OLSEN – 5: Jubilanten, som rundet 100 kamper i Lyn-trøya onsdag, kjente kanskje på litt nerver? Var rimelig anonym og gjorde ikke mye ut av seg fra sin kantposisjon.

JACOB HANSTAD – 7: Flere slurvete involveringer, blant annet da han mistet ballen på midten i forkant av 0-1-målet med et svakt førstetouch. Ellers er innleggsfoten hans alltid farlig, som den også var i dette oppgjøret. Scoret tidlig i den andre omgangen da han var årvåken og på ball. Tok seg opp stort etter en svak start og var en av Lyns beste.

ANDREAS HELLUM – 7: Virket ganske tung i flere dueller og bommet på flere pasninger, men gjorde det han skulle siden han startet – score mål. God feilvendt, men slet med å linke opp i banespillet. Uansett en mer enn godkjent kamp for Lyn-spissen.

Mathias Johansen spilte 11 minutter for Andreas Hellum.

Jonas Skulstad spilte overtidsminuttene for Malvin Ingebrigtsen. Holdt på å score selvmål i sitt første touch på ballen da han sendte et tilbakespill i stolpen!