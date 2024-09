Lyn-børsen: Kapteinens glipp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 4: Får ikke gjort mye med bortelagets scoring midtveis i første omgang. Sander Nordbø får rett og slett drømmetreff utenfor 16-meteren, og Pedersen når ikke bort i det lengste hjørnet. Klarer heller ikke stoppe chippen som sender Raufoss opp i tomålsledelse like etter pause.

JØRGEN SJØL – 3: Ikke like markant som motsatt back Herman Solberg Nilsen. Klarer ikke sette særlig preg på matchen Ut etter 75 minutter.

DANIEL SCHNEIDER – 4: Solid før pause med flere pasningsbrudd og gode involveringer i duellspillet defensivt. Blir slått i løpsduellen med Erlend Hustad som setter inn 2–0 for Raufoss. Pådrar seg også gult kort når han hindrer en Raufoss-overgang sent i kampen.

WILLIAM SELL – 4: Spiller i likhet med makkeren en god første omgang, hvor han blant annet stopper flere kontringer på egen halvdel. Må dog ta på seg store deler av skylden for gjestenes andre scoring når han feilberegner en ball og header den rett i en motspiller. Like etterpå er Hustad alene med keeper. Får en kjempemulighet til å utligne på en dødball senere i omgangen, men sleiver og bommer på ballen i feltet.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 4: Veldig god i duellspillet i første omgang, og kombinerer godt med Hanstad offensivt. Kommer seg til flere innlegg etter pause, men har ikke stilt inn siktet helt.

JULIUS SKAUG – 5: Mye involvert før pause uten å skape de største mulighetene. Får én god skuddmulighet, men blir blokkert. Tenner håpet for Lyn når han er på rett plass til rett tid og utnytter Raufoss-keeper Ole Kristian Lauvlis glipp. Scorer i andre kamp på rad. Ut etter 75 minutter.

EVEN BYDAL – 5: Slår et par nydelige cross-pasninger i første omgang, men kommer seg ikke tett nok oppi Sander Nordbø som banker inn ledermålet for Raufoss. Skaffer frisparket som fører til Lyns redusering i andre omgang.

ADRIAN BERNTSEN – 4: Fighter godt på en litt dårlig gressmatte. Slår et par gode – og et par dårlige – cornere i første omgang. Tas ut tidlig i andre omgang. Ut etter 57 minutter.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5: Har en av Lyns få sjanser i første omgang, men klarer ikke presse headingen på mål når han er forholdsvis alene på bakre stolpe. Viser også nydelig nærteknikk når han nærmest trikser i Raufoss-boksen og får slått en ball mot mål. Gjør et par slurvefeil i andre omgang og tas av etter 78 minutter.

MATHIAS JOHANSEN – 4: Ikke veldig mye involvert i første omgang, men er nær å styre inn utligningen for Lyn like før pause når Bjørntvedt Olsen slår inn foran keeper. Får ikke mye spilletid etter pause. Ut etter 52 minutter.

JACOB HANSTAD – 5: Starter veldig lovende og skaper uro på Raufoss’ høyreside. Har et par skuddforsøk, men blir stort sett blokkert. Får også en brukbar sjanse etter 54 minutter, men klarer ikke sette avslutningen på direkten på mål. Tar etter hvert plass over på høyresiden i andre omgang, men får ikke til like mye der. Får en eventyrlig sjanse langt inn i overtiden, men skuddet går i stolpen og ut.

SALIM LAGHZAOUI – 4: Fikk sin første kamp fra start sist mot Levanger, og får mye spilletid i andre omgang her. Har et par fine detaljer og involveringer. Klarer ikke helt finne åpningene i det tette Raufoss-forsvaret med unntak av Hanstads sjanse på slutten, hvor Laghzaoui er centimeter unna å få seg en assist.

ANDREAS HELLUM – 4: Får sammen med Laghzaoui over en halvtime i andre omgang, og har frisparket som Skaug setter i mål etter en retur. Har også noen skuddforsøk i løpet av omgangen, men kommer seg ikke til de største mulighetene.

Håvard Meinseth, Malvin Ingebrigtsen og Ole Breistøl spilte for lite til å bli vurdert.

