Nordstrand nær opprykk – fem poeng foran med fire runder igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordstrand har ledet avdelingen en ganske god stund nå, med Asker halsende bak, og med gårsdagens hjelpende hånd fra Gamle Oslo kunne Nordstrand for alvor koble et meget sterkt grep om opprykket med seier borte mot Mjøndalen 2. Et godt gammeldags topp mot bunn-oppgjør på Consto Arena.

Nordstrand hadde ballen stort sett hele den første omgangen, men slet med å bryte ned Mjøndalen-rekruttene, som også fikk sine muligheter på overganger. Oliver Midtgård bommet på en vanvittig stor sjanse før det var spilt ti minutter, da han fikk en ball i bakrom og sendte den himmelhøyt over mål.

Fem minutter senere var det Thomas Helgheim som fikk en god mulighet til å sende Nordstrand i føringen, da gjestene fikk et gunstig brudd som sendte Helgheim inn i Mjøndalen-boksen. Helgheim fintet seg forbi en mann og kom seg til skudd, som gikk rett på Philip Bro i Mjøndalen-buret.

Les flere saker fra 3. divisjon her

Heroisk Mjøndalen-forsvar

Mjøndalen var flinke til å kaste seg ned og komme seg inn og få blokkert Nordstrands skudd, som gjorde at mange av gjestene største muligheter ble blokkert ut. Nordstrand fikk også hauger og lass med cornere gjennom den første omgangen, men også der var Mjøndalen 2 sterke i egen boks.

Sander Barbosa hadde et skudd fem minutter før pause, men det ble fint reddet av vertenes keeper Philip Bro. Nordstrand holdt på å presse inn ledermålet helt på tampen, men headingen på bakerste stolpe ble stoppet på vei inn av Mjøndalen-forsvaret. Dermed var det målløst etter de første 45 på Consto Arena.

Oliver Midtgård kom seg til en brukbar mulighet noen minutter etter hvilen, da Nordstrand slo inn et frispark som spissen kom seg først på, men headingen gikk et stykke utenfor. Minuttet før pause traff han bedre, da Midtgård fikk satt ballen i nettet, men da var det allerede avvinket for offside.

Les også: Gamle Oslo med gavepakke til Nordstrand – knuste Asker (+)

Nysæter helten for Nordstrand

Fem minutter over timen fikk Nordstrand en eventyrlig mulighet, da Nysæter slo inn bak Mjøndalen-forsvaret. Midtgård avsluttet på første touch, men Mjøndalen-keeperen reddet det første forsøket. Agouda plukket opp returen, før hans forsøk ble reddet på streken i noen svært hektiske sekunder.

To-tre minutter senere kom Midtgård så alene med keeper Bro, som også denne gang gikk seierende ut av duellen. Mjøndalen-keeperen kom tidlig ut og gjorde vinkelen mindre for Midtgård, som satte avslutningen i foten til Bro, som gjorde en strålende beinparade.

Nordstrand gjorde et par bytter og prøvde å mikse det opp litt inn mot de siste ti minuttene for å få den avgjørende scoringen som ville ta laget et langt steg mot opprykk. De måtte vente lenge, men tre minutter før slutt fikk Nordstrand endelig hull på byllen, og sikret seg tre uvurderlige poeng.

Les også: Tidligere Eliteserie-spiller scoret for Nordstrand i storseier: – Utrolig deilig (+)

Nordstrand nær opprykk

Målet kom litt ut av ingenting, og ikke på en av de største mulighetene til gjestene, som slo en lang ball opp fra egen banehalvdel etter et frispark. Den ble først stusset videre av Agouda, og så stusset inn i 16-meteren av Midtgård, før den falt til Jonas Nysæter som fra skrå vinkel fikk lurt ballen helt nede i hjørnet.

Etter scoringen var det mye rør, med et gult kort for drøying av tid og Nordstrand var veldig opptatt av å ro i land tre poeng. Det klarte de egentlig uten større problemer, da Mjøndalen fikk et langskudd og en corner helt på tampen, men uten at de fikk utlignet. Dermed ble det seier til Nordstrand.

Med dagens seier ligger nå Nordstrand fem poeng foran Asker på andreplass, med fire kamper igjen å spille. Nordstrand møter Gamle Oslo i neste runde, kommende lørdag 14.00. Gamle Oslo som lørdag slo Asker, og med det ga Nordstrand veldig god hjelp i opprykkskampen, og nå er ni poeng bak Nordstrand.

Les også: Sørlie fra back til målkonge: – Blir fort oppfatta som en «cocky faen» (+)

---

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 2 – runde 22

Mjøndalen 2 – Nordstrand 0-1 (0-0)

Consto Arena

Mål: 0-1 Jonas Nysæter (0-1)

Gule kort: Tobias Selbo, Trym Foss-Erstad, Mjøndalen 2.

Dommer: Adrian Forsberg (Drammens Ballklubb)

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Jonas Nysæter, Berger Kisaruko, Miran Kuci, Herman Paulsrud – Kasper Krokan (Emmanuel Kisaruko fra 73.), Runar Frøhaug Johnsen, Sander Barbosa (Abdul-Basit Agouda fra 60.) , Simen Nygård – Thomas Helgheim (Ari Bewianberg fra 73.), Oliver Midtgård (Harvir Singh fra 90.)

---