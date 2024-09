Viking slo KFUM – sjelden forsvarsblemme ga bisart selvmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Episoden som trolig fikk mange på tribunen til å gni seg i øynene oppsto etter 39 minutters spill i Stavanger. Tidligere landslagsspiller Aleesami fikk ballen av egen keeper og syntes å ha full kontroll.

I mangel av pasningsalternativer framover i banen slo forsvarsprofilen en hard ball tilbake mot eget mål. Den klarte verken forsvarskollega Momodou Lion Njie eller keeper Emil Ødegaard å stanse.

Dermed trillet den inn i eget mål.

– For en blemme! Det er faktisk nesten ikke til å tro. Helt uforståelig, sa TV 2-kommentator Haakon Frydenberg Thon.

Irritert trener

Med til historien hører det at Viking fort kunne ledet både 2-0 og 3-0 til pause mot et blekt KFUM-lag. Oslo-klubben manglet kaptein Robin Rasch lørdag og virket å lide under det.

I pausen var KFUM-trener Johannes Moesgaard tydelig irritert.

– Dette har ingenting med det vi trener på i hverdagen å gjøre i det hele tatt. Det får vel ligge på meg. Sånn vi så ut i første omgang går ikke. Det er jo fryktelig kjedelig. Det kan jeg bare si, sa han til TV 2.

Moesgaard mente elevene hans spilte ballen for mye tilbake, og for lite framover i banen.

– Selvmålet har ingenting med vår identitet å gjøre. Da får vi bare takke oss selv, og så får spillerne bare hente opp dette, sa Moesgaard.

Gigantsjanse

Etter pause framsto gjestene fra Oslo noe friskere, men den største sjansen var det Viking som fikk.

Lars-Jørgen Salvesen og Zlatko Tripic gjorde et vakkert forarbeid da Sander Svendsen fikk sjansen mutters alene med keeper. Avslutningen som fulgte var for svak.

Seieren betyr at andreplasserte Viking har lagt Brann fire poeng bak seg på tabellen. Bergenserne har samtidig to kamper til gode.

KFUM er nummer sju og har fortsatt nedrykksstreken på betryggende avstand.

---

Kampfakta

Eliteserien menn lørdag:

Viking – KFUM Oslo 1-0 (1-0)

SR-Bank Arena: 10.099 tilskuere.

Mål: 1-0 Momodou Lion Njie (selvmål 39).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Gianni Stensness, Zlatko Tripic, Joe Bell, Henrik Heggheim, Viking, Haitam Aleesami, Remi-André Svindland, Moussa Njie, Ayoub Aleesami, Sverre Sandal, Johannes Hummelvoll Nuñez, KFUM Oslo

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen (Hampus Finndell fra 82.), Gianni Stensness, Sondre Langås, Jost Urbancic (Viljar Vevatne fra 56.) – Yann-Erik de Lanlay, Joe Bell (Christian Cappis fra 82.), Sander Svendsen (Henrik Heggheim fra 82.) – Zlatko Tripic, Lars-Jørgen Salvesen, Edvin Austbø (Peter Christiansen fra 35.).

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami (Mame Mor Ndiaye fra 75.), Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Dadi Dodou Gaye, Simen Hestnes, Remi-André Svindland (Jonas Hjorth fra 68.), David Hickson – Sverre Sandal, Moussa Njie (Teodor Berg Haltvik fra 45.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.



