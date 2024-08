Kjelsås og Skeid misbrukte store sjanser, men keeperne var banens beste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

GREFSEN STADION (Dagsavisen): For Kjelsås var dette nærmest vinn eller forsvinn i opprykkskampen. August måned har vært en sportslig tung periode, men kampene mot Skeid lever sitt eget liv. Og det var også denne kampen et eksempel på.

Laget lå seks poeng bak Skeid før kampen, det gjør det fortsatt, mens Skeid er serieleder også etter denne kampen, men kan få Tromsdalen opp på siden av seg hvis de slår VIF2 på mandag.

Sterk Skeid-åpning

Men det startet med et ensidig Skeid-press og laget fikk en trippelsjanse før Kjelsås-supporterne hadde fått fram roperten, som dominerte lydbildet i sommersola på Grefsen stadion.

Avslutningene traff enten et Kjelsås-bein eller keeper Jonas Brauti.

Like etterpå viste Sulayman Bojang farten sin igjen, fosset forbi alt som kom i veien, men satte ballen på feil side av stolpen.

Skeid kunne på sett og vis avgjort kampen de første ti minuttene.

Kjelsås kom sakte, men sikkert

Men da ikke det skjedde, skjønte etterhvert Kjelsås at det var muligheter på kontringer. Og Kristian Eriksen kom til lagets første avslutning da han fikk et flott innlegg fra venstre som han banket over på hel volley.

Skeid hadde fortsatt ballen mest, men flere sjanser kom det ikke før en ny tett situasjon oppsto der Emil Tjøstheim kom fri på bakre stolpe. Men en enorm klarering av Simen Olafsen hindret scoring.

Kjelsås fikk et farlig frispark på 18 meter, men etter mye stabling av fok i muren var det nettopp Skeid-muren som hindret det forsøket.

Store sjanser

Etter at vi hadde sett Skeid-dominans før pause var det tydelig at noe var blitt sagt i Kjelsås-garderoben. Laget kom med en annen pondus etter pause.

Men da var det Skeid som fikk den første sjansen da ballen strøk tverrliggeren etter en corner.

Så kom Kjelsås største muligheter i kampen. Jens Aslaksrud fikk avgårde en avslutning som alle så i mål, men Skeid-keeper Marcus Andersen viste hvorfor laget slipper inn færrest mål i denne ligaen.

Like etterpå var det Kristian Eriksen som ble spilt fri, prøvde å runde keeper, men Andersen fikk fanget den ballen også.

Kampen hadde rett og slett skiftet karakter i varen som ble hetere og hetere på det som Kjelsås kaller Oslos tak og som vi andre kaller Grefsen stadion.

Nær praktscoring

Begge lag skiftet to mann hver etter 65 minutter og en av innbytterne, Skeids Bendik Rise signerte kampens neste store sjanse. Fra 20 meter sendte han et buet skudd i tverrliggeren i bortre hjørne, kvarteret før slutt. Plutselig var det Skeid som var centimetre fra å ta ledelsen i det som ble en svært underholdende kamp foran de nesten tusen tilskuerne.

Skeids andre innbytter, Ulrich Ness hadde også en avslutning i tverrliggeren før Kjelsås var mest aggressive i de fire tilleggsminuttene.

Dette var Skeids fjortende kamp på rad uten nederlag. Siste tap kom 4. mai mot Ullensaker/Kisa. Duellene mot Kjelsås endte med fire av seks poeng ettersom de vant vårkampen 0-0. Og de var fornøyd med holde nullen mot erkerivalen i år.

Nå er det landslagspause også for Skeid, som møter Strømmen borte om to uker. Kjelsås møter Follo borte om en uke.

PS. Max Bjurström dukket opp som Kjelsås nye høyreback. Han ble hentet fra Vålerenga fredag etter at han i vinter spilte noen treningskamper for Skeid. Dette var hans første obligatoriske kamp i år.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 lørdag:

Kjelsås - Skeid 0-0

Grefsen stadion: 943 tilskuere.

Dommer: Herman Holthe, Bækkelaget.

Gult kort: Kristian Eriksen, Kjelsås, Per-Magnus Steiring, Skeid

Kjelsås: Jonas Brauti - Max Bjurström (Jakob Emblem-Olsen fra 65), Martin Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen - Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Ayub Ibrahim Mahammed fra 71), Sebastian Remme Berge, Leo Bech Hermansen - Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud.

Skeid: Marcus Andersen - Luca Høyland, Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Thor Lange - Torje Naustdal (Daniel Størseth Lunde fra 80), Hassan Yusuf, Filip Stensland - Sulayman Bojang (Bendik Rise fra 65), Emil Tjøstheim ((Ulrich Ness fra 65), Mikkel Lindbäck (Ousmane Diallo Toure fra 46).

---