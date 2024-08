Remme Berge-scoring for Kjelsås til tross: Eidsvold snudde til seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skulle ta en god stund før det virkelig løsnet på Eidsvoll. Etter en times spill sørget Remme Berge for Kjelsås-ledelse da han snappet opp ballen utenfor 16-meteren og satte fart inn i boksen. Etter en lekker skuddfinte plasserte 28-åringen inn sitt første mål for klubben mot sine tidligere lagkamerater.

Remme Berge var nemlig Eidsvold-spiller for under en måned siden og kom til Kjelsås i dette overgangsvinduet. Men gleden ble kortvarig for bortelaget.

Bare tre minutter etter Remme Berges scoring sørget Julian Gonstad for balanse i regnskapet da han plasserte inn 1–1 etter et innøvd dødballtrekk. Det som var et veldig lite fartsfylt oppgjør var i ferd med å få ordentlig liv i seg. Og vertene var så vidt i gang.

Via et en uheldig Kjelsås-forsvarer sørget Herman Henriksen for 2–1 kun fem minutter etter utligningen. Vertene hadde snudd matchen.

Like før fulltid ble hjemmelagets Vital Kaba felt i Kjelsås’ 16-meter, og Eidsvold fikk straffe. Kaba endte opp med å ta straffesparket selv, men misbrukte sjansen.

Heldigvis for vertene sørget Kara Bandeh likevel for 3–1 etter en soloprestasjon. Bandeh dro seg inn fra høyrekanten, prøvde skuddet og fant nettmaskene bak Jonas Brauti i Kjelsås-målet.

Dermed endte det med hjemmeseier på Myhrer stadion. Eivind Kampens mannskap har nå tapt tre ganger på de siste fire matchene.

Gjestene fra Oslo fikk en brukbar sjanse etter kort tid i første omgang i Eidsvoll, men slet deretter med å finne rytmen. Hjemmelaget styrte det meste de første 20 minuttene uten å skape de største mulighetene.

Nærmest var vertene etter 34 minutter på en god kontring, men Jonas Brauti i Kjelsås-buret var våken og reddet til corner. Gjestene forsvarte seg godt gjennom omgangen, men måtte vente tålmodig på mulighetene.

Etter et fint angrep på venstrekanten mot slutten av første omgang, fikk Kjelsås en dobbeltsjanse ved Sebastian Remme Berge og Kristian Eriksen. Først stoppet Eidsvold-keeper Vegard Storsve Remme Berges skudd mesterlig. Deretter dukket ballen opp i 16-meteren rett foran Kjelsås’ toppscorer, men Eriksen fikk ikke ordentlig trykk i avslutningen. Da kunne Storsve plukke kula enkelt og holdt buret rent til pause.

Så kom Remme Berges scoring i andre omgang før det raknet for Oslo-laget.

---

Kampfakta:

Eidsvold Turn – Kjelsås 3–1 (0–0)

Mål: 0–1 Sebastian Remme Berge (61.), 1–1 Julian Gonstad (64.), 2–1 Herman Henriksen (69.), 3–1 Kara Bandeh (90)

Gule kort: Julian Bakkeli Gonstad, Eidsvold Turn. Marco Rodrigues, Simen Olafsen, Kjelsås.

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti – Martin Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Simen Olafsen, Filip Oprea – Sebastian Remme Berge (Ahmad Adil Abbas fra 81.), Henning Tønsberg Andresen (Moutaz Ali Alzubi fra 46., Marco Rodrigues fra 56.), Eivind Willumsen, Leo Bech Hermansen (Alexander Bømark Hanssen fra 81.) – Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud.