Røa i ekstase da Lyn ble slått ut av cupen: – Himmelen ganger tusen

(Lyn - Røa 1-2). Årets største kamp for begge disse lagene ble himmel for det ene og helvete for det andre. Nå venter semifinale mot Rosenborg for Geir Nordby og Røa, som snudde 0-1 til 2-1 seier på Kringsjå.