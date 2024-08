Frigg-duo klar for Obosligaen: – Et bra steg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Duoen startet ikke mot Flint lørdag, en kamp som endte 3-3. Allerede da fikk Dagsavisen vite fra sikre kilder at en overgang til Moss var nært forestående for begge to. Cassidy satt hele kampen på benken, mens Vold Krogh kom inn etter timen og gjorde en god figur.

Nå er det altså klart at de to blir å se i gul drakt i årene fremover.

– Det er selvfølgelig målet å komme inn i startelleveren så fort som mulig, i alle fall å være med i troppen. Moss FK er et godt lag med et godt miljø, så dette er et bra steg, sier Cassidy til klubbens hjemmesider.

Han beskriver seg selv som en løpssterk back som liker å bidra offensivt, noe han gjorde til sin spesialitet i Frigg-drakt. Cassidy har trent både med Mjøndalen og KFUM de siste månedene, men nå falt altså valget på Moss, der de blir gjenforent med tidligere lagkamerat Bo Hegland.

Vold Krogh trente for kort tid siden med Sandefjord, og også han har vært innom KFUM. Men valget falt på Moss også for den unge, slepne teknikeren, som gjør at det nå er ni spillere i stallen som har vært innom Oslo-fotballen.

– Jeg gleder meg til å kjempe meg inn i startelleveren og bidra med målpoeng, sier han.

Frigg-talent Håkon Vold Krogh har trent ganske regelmessig med Kåffa en stund, og var også på trening da Dagsavisen var på besøk før seriestart i Eliteserien (Pål Karstensen)

Les også: Nedbrutt Frigg-gjeng etter skuffende poengdeling: - Så jævla ræva (+)

Ni spillere fra Oslo-fotballen

Sistnevnte har signert en kontrakt som strekker seg ut 2027, mens Cassidy har kontrakt ut 2026-sesongen. Dermed mister Frigg to viktige, unge spillere resten av sesongen. Duoen er allerede spilleklare for Moss.

Hovedtrener Thomas Myhre sier følgende om de to nysigneringene:

– Først og fremst må jeg få takke Frigg for en god dialog og prosess. Marius og Håkon er to gutter som kommer inn i A-stallen og skal gi konkurranse om plassene. De besitter gode kvaliteter, er i rett alder og har de ferdighetene som vi ser etter. Vi vet også at de har gått en god skole i Frigg-skolen, skryter Myhre.

Moss, som denne sesongen kjemper i toppen av Obosligaen og med det kan sikre opprykk til Eliteserien, har gjort det til en vane å se til Oslo-fotballen de siste årene. I tillegg til Hegland har klubben tidligere Oppsal-keeper Mathias Eriksen Ranmark i mål, Saadiq Elmi med en fortid i blant annet Grorud og tidligere Kåffa-spiss Thomas Klemetsen Jakobsen på topp. Kristoffer Lassen Harrison er på utlån fra KFUM Oslo, mens også Aksel Potur (Kåffa) og Ilir Kukleci (Frigg) har fortid i Oslo-fotballen.

Frigg-spiller Håkon Vold Krogh ble første toppscorer i Obos Supercups historie med seks mål. (Pål Karstensen)

Les også: 3. divisjon: Sambafotball av Ullern – Ready fortsetter å imponere (+)