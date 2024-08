3. divisjon: Sambafotball av Ullern – Ready fortsetter å imponere

For første gang på godt over en måned var både avdeling 3 og avdeling 5 i full sving igjen.

Dette er oppsummering av kampene:

Avdeling 3

Frigg – Flint 3–3 (1-1):

En gedigen skuffelse for Frigg i høstens første kamp. Dette var en kamp de måtte ta tre poeng i for å henge med tetlagene, som alle vant, men de surret det bort med slapt forsvarsspill og dårlig markering. Da det sto 1–3 etter timen så det bekmørkt ut, men med litt flyt kunne de tatt alle tre poengene etter en sterk snuoperasjon med to raske mål av Ulrik Ferrer – først på frispark, så etter en avslutning alene med keeper. Men til tross for det vedvarende presset mot Flint-målet, var det faktisk gjestene som hadde den største sjansen helt på tampen da Kristian Pedersen kom alene med Egil Evensen. Evensen reddet mesterlig og hindret hvert fall en katastrofestart på høsten. Frigg har uansett tapt terreng til topplagene nå og har nå ni poeng opp til Asker på 1. plass. Det blir fort for mye når lagene teller opp om ti seriekamper, men ballen er rund.

Gamle Oslo – Mjøndalen 2 2–1 (2–0)

Det var tungt å måtte ta turen inn til Vallhall når det var strålende sol ute søndag, men det er den harde realiteten når Gamle Oslo har innehallen som hjemmebane. Med fem-seks mann ute tok de likevel ledelsen like før pause da Ivar Furu dukket opp etter en corner og hamret ballen opp i nettaket. På overtid av den første omgangen økte evigunge John Valstad, også da han dukket opp etter en corner og skjøt ballen opp i nettaket. Nesten identiske scoringer! Man tenkte da at Gamle Oslo kom til å valse over Mjøndalen 2 i 2. omgang, men det var gjestene i brunt som var best og fort kunne fått med seg ett poeng på tampen etter et vedvarende press mot Gamle Oslo-målet. Men hjemmelaget vant 2-1, og det er tre poeng som teller, ikke prestasjon! Gamle Oslo har 35 poeng og er seks bak serieleder Asker.

Oppsal-Asker 0–1 (0–0)

Middelhavsfarer Oppsal holdt følge med serieleder Asker helt til det var spilt 87 minutter på Trasop søndag. Før den tid var det gjestene i hvitt og sort som hadde de fleste sjansene, men Sebastian Lihaug ble ikke satt på de aller største prøvene før Roman Fazi skjøt fra 14 meter og keeperen måtte ut i full strek på tampen av den første omgangen. Da hadde allerede Kebba Lamin headet over mål, helt upresset, fra fem meter like før, samt at samme mann hadde skutt rett på keeper etter et spinnvilt Oppsal-angrep som gikk på et og to touch i fem trekk på rad. I den andre omgangen var Kristoffer Syvertsen uhyre nær å sette inn 1-0, men forsøket snek seg utenfor. Så fikk Asker straffe tre minutter før full tid da Matheo Hoang løp ned Erik Kristiansen. Dommer pekte på straffemerket og Roman Fazi var sikkerheten selv da han banket ballen i venstre hjørne. Dermed vant Asker 1–0. Oppsal er nummer åtte med 20 poeng og har ikke vunnet på fem kamper.

Ullern-Skeid 2 5–1 (4–0)

Oppgjøret på Ullernbanen tirsdag kveld avsluttet den første runden etter ferien, og for en 1. omgang vi fikk servert! Før det var spilt sju minutter ledet Ullern 2–0 – først spaserte Jonathan Aarenes inn 1–0 etter pasning fra Bendik Foss Evensen, før Vegard Holsæther banket ballen i nettaket fra ti meter like etter.

3–0 var et faktum like etter at klokken hadde passert 45 minutter da Foss Evensen la ballen lekkert i krysset etter en corner. På overtid av den første omgangen scoret Evensen igjen, denne gang med en utsøkt heading fra 15 meter!

Kampen roet seg betraktelig i den andre omgangen, men to mål og en straffebom ble det. Først kriget Sigurd Rørstad inn 5–0 etter en corner, før Daniel Lunde reduserte til 1–5 tre minutter senere med en godt plassert avslutning fra 15–16 meter. På tampen fikk Skeid 2 straffe, men Jesper Wold vartet opp med en kjemperedning og hindret mål. Dermed endte det 5–1. Ullerns gode form fortsetter, og de står nå med bare ett tap på de siste åtte kampene. De er nummer seks med 24 poeng og litt i ingenmannsland, mens Skeid 2 stadig er nest sist, bare med Mjøndalen 2 foran seg.

Tabelltopp: 1) Asker 41, 2) Nordstrand 39, 3) Gamle Oslo 35, 4) Frigg 32, 5) Bærum 31.

Neste runde: lørdag 17. august – Åssiden-Nordstrand 14.00, mandag 19. august – KFUM 2-Ullern 19.15, Sarpsborg-Gamle Oslo 19.30, tirsdag 20. august – Skeid 2-Oppsal 18.00, Mjøndalen 2-Frigg 19.00.

Avdeling 5

Lokomotiv Oslo-Spjelkavik 3–2 (2–1)

Lokomotiv Oslo har begynt livet uten kaptein Mika Mykkeltvedt, som gikk til Heming tidligere i sommer. De står med to seire, en uavgjort og et tap siden Mykkeltvedt forlot klubben. Lørdag ble det seier 3–2 over Spjelkavik i en fartsfylt og spennende kamp, der Kristian Isaksen stjal showet med hat trick. Loket tok ledelsen 1–0 etter 12 minutter da spissen dro av to mann før han plasserte ballen vakkert opp i nettaket. Spjelkavik utlignet så til 1–1 like etter før en bisarr hendelse oppsto. En lang ball spratt høyt, og da Spjelkavik-keeperen skulle ut og fange, falt han. Isaksen takket og bukket og headet ballen i det åpne målet fra fem meter. 2–1 ble til 3–1 i starten av den andre omgangen da Isaksen dukket opp på fem meter på en retur og hamret ballen i mål. Spjelkavik reduserte like etter, men klarte ikke å hente opp ledelsen. Dermed vant Loket 3–2. De er på 6. plass, men hele 14 poeng bak de overlegne serielederne Træff.

Hødd 2 – Ready 1–2 (1–1)

En av sesongens lengste borteturer sto for anmarsj da formsterke Ready dro til Hødd for å møte Hødds rekrutter. Hjemmelaget tok ledelsen etter 32 minutter ved Isak Skotheim, som kom på et lekkert soloraid og dro av keeper Vlas Paljamar før han sentret ballen i det åpne målet. Ledelsen sto seg i ti minutter. Martin Solli kom alene gjennom og var iskald da han sendte ballen via stolpen og i mål til hans 11. mål for sesongen. Det gjør at Solli også er toppscorer i avdelingen. To minutter før slutt falt avgjørelsen da Mathias Ebbesen sendte Ready til himmels. Paljamar satte hurtig i gang og fant Kevin Bam Wiik ute til høyre. Han gikk 50 meter med ballen før han slo inn og fant Ebbesen. Med litt flaks, via en Hødd 2-forsvarer, snek ballen seg i mål. Seieren var Readys tredje på rad, og de har ikke tapt på ni kamper! Det er smått utrolig for laget som akkurat klarte å rykke opp fra 4. divisjon i fjor.

Tabelltopp: 1) Træff 41, 2) Lørenskog 33, 3) Ready 33, 4) Bjørkelangen 32, 5) Skjetten 27, 6) Lokomotiv Oslo 27

Neste runde: lørdag 17. august – Skedsmo-Lokomotiv Oslo 14.00, søndag 18. august – Ready-Aalesund 2 16.00.