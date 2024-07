William Sell tilbake der seniorkarrieren startet

MJØNDALEN (Dagsavisen): I Sell sin retur til Consto arena, ble det både mål og tre poeng. Selv syntes han det var hyggelig å være tilbake, men også litt spesielt.

– Det er en klubb jeg har vært i mange år og som jeg trivdes veldig godt i. Det veldig fine folk her, både på og utenfor banen, så det er klart det er litt spesielt, men deilig med tre poeng.

Sell dro til Lyn høsten 2021, spilte han 122 kamper for Mjøndalen, hvorav 50 var i Eliteserien. Mens han var i bruntrøyene spilte 25-åringen også noen kamper for Norges u21-landslag.

– Vil ikke gni det for mye inn

Fra og med 2022-sesongen har han vært Lyn-kaptein og spilt samtlige kamper Oslo-klubben har spilt i seriesammenheng. Lørdag ble han vestkant-klubbens store helt da han stanget inn seiersmålet i det 71. spilleminutt. Det vakte blandede følelser hos Lyn-kapteinen.

– Første reaksjon er jo selvfølgelig at jeg er veldig glad for at jeg scorer. Det er ikke så ofte jeg gjør, så jeg tar den. Men så innser man at det er mot gamleklubben og da får man prøve og vise litt respekt. Jeg har hatt en kjempefin tid i denne klubben og det er masse fine folk her, da gjelder det å ikke gni det for mye inn.

– I solidaritet med resten av Fotball-Norge

I det 13. spilleminutt ble spillet stoppet på grunn av en samlet VAR-protest fra lagenes supportergrupper. Ut på banen ble det kastet alt fra pølser i brød til champagnekorker. For Sell sin del gjorde det lite.

– Jeg regner med at det er litt i solidaritet med resten av fotball og supporter-Norge, så det syns jeg de må få lov til å gjøre, det har blitt gjort av andre klubber, så da syns jeg det er helt fair at de gjør det her også. Det tok heller ikke noe lang tid å rydde opp, så det er ikke noe krise for oss.

Etter 16 kamper ligger Lyn på 7-plass, med 24 poeng. Neste søndag møter Sell og resten av Lyn, Stabæk på Bislett Stadion.

