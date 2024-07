KFUM-treneren etter nytt hjemmetap: - Ikke Eliteserien-standard

EKEBERG (Dagsavisen): – Vi kan ikke slippe inn på den type sjanser og ikke score på de store vi har i første omga, sier KFUM-kaptein Robin Rasch til Dagsavisen etter 1-2-tapet for Viking. Han syntes at laget leverte en god kamp, men er tydelig på at flere av sjansene må sitte.

– I dag er vi gode i store perioder, og så er det enkeltsituasjoner som gjør at vi slipper inn. Vi er ikke så gode at vi kan rade opp sjanser og satse på at den sitter til slutt, vi må sette den når vi er der og redde når det kommer imot, sier han.

Hadde god kontroll

KFUM ledet mesteparten av kampen etter en pen avslutning av Petter Nosakhare Dahl i det 22. spilleminuttet. Gjennom mesteparten av kampen hadde de god kontroll på Viking, der de defensivt klarte å forhindre at Viking kom til store sjanser og offensivt hadde flere store sjanser som de ikke klarte å sette.

Fra det 81. spilleminuttet begynte det å gå nedover da Vikings Sander Svendsen traff mål fra langt hold etter en noe dårlig håndtering av keeper Emil Ødegaard. I det 88. minutt røk også poenget da Vikings innbytter Harald Tangen headet ballen i mål.

Bedre vurderinger

Hovedtrener Johannes Moesgaard forteller Dagsavisen at han er mest skuffet over at de klarte å slippe inn ett mål til.

– Vi slipper inn et litt enkelt mål, det kommer et skudd utenfor sekstenmeteren som ender i kassa og da ser du at energien til gutta går litt ut. Uavhengig av det så har vi poeng, så det er skuffende at vi klarer å slippe inn ett til, det er det ikke Eliteserien-standard på.

Siden sommerferien har KFUM tapt begge kampene sine, først mot Lillestrøm for halvannen uke siden og nå mot Viking. For å ende tapsrekken mener Moesgaard at det må gjøres bedre taktiske vurderinger underveis i kampen.

– Vi må kanskje se litt på byttene. Hvis vi har en ledelse så er det viktig å ha en enda større arbeidskraft defensivt enn vi valgte i dag, sier han.

Hjemme eller borte: Likegyldig

KFUM er midtveis i sin første sesong i Eliteserien og står fortsatt uten seier på hjemmebanen på Ekeberg. I løpet av Moesgaard sin tid i klubben har den hatt flere hjemmebaner og han tenker derfor ikke noe på det, han bryr seg lite om Kåffa spiller hjemme eller borte, men har lyst til vinne for publikum sin del.

– Hver kamp går vi inn med en idé om at vi kan vinne kampen, om det er hjemme eller borte har ikke noe å si for meg. Vi vil vinne hjemme for publikum sin del. Det å kunne klappe inn tre poeng her ute og skape litt energi rundt det, men prestasjonen vår har ikke vært godkjent, og da får vi ikke muligheten til det, men vi løper og flyr hver dag for å få det til, avslutter han.

Neste oppgave for Kåffa er bortekamp mot Tromsø kommende lørdag. Laget blir stående med de 15 poengene de tok før ferien.

Hele sju lag ligger ett og to poeng bak dem, så derfor er det bare to poeng ned til direkte nedrykksplass nå.