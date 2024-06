Kåffa-børsen: Nunez-perle holdt ikke til poeng

EMIL ØDEGAARD - 5: Kommer på halvdistanse og kløner på corneren som ender med Lillestrøm-scoring. Har en fantastisk redning rett før pause når Thomas Lehne Olsen kommer alene gjennom. Klarer ikke nå ut til headingen som fører til 2-1-målet.

AKINSOLA AKINYEMI - 5: Sterk og god. Stopper og blokkerer en del innlegg før pause. Solid i duellspillet, og tar sammen med Njie godt hånd om Lehne Olsen. Er altfor sent inne i en takling på Felix Vá sent i matchen.

MOMODOU LION NJIE - 6: Havner i mange dueller med Lehne Olsen. Taper noen, vinner noen, men har stort sett grei kontroll på LSK-spissen. Viktig blokkering i andre omgang. Ut etter 70 minutter.

HAITAM ALEESAMI - 6: Starter matchen med en viktig blokkering som forhindrer en marerittstart for Kåffa. Spiller ellers solid både med og uten ball på venstre stopperplass.

AMIN NOURI - 5: Får en fin start på vingbacken og slår en tunnel på LSK-kaptein Gjermund Åsen. Blir dog passiv i duellspillet når Espen Garnås header inn kampens første scoring. Ut etter 79 minutter.

ROBIN RASCH - 4: Tar ansvar på midtbanen. Styrer angrepene, vinner mange andreballer og tar dødballene. Blir knust i hodeduellen mot Sander Moen Foss, som blir matchvinner for LSK i sluttminuttene.

SIMEN HESTNES - 4: Mister markeringen på Garnås før LSKs første scoring. Treffer godt på en volley mot slutten av andre omgang, men skuddforsøket reddes.

DAVID HICKSON - 6: Har noen lekre detaljer i første omgang, og kommer seg også til et par gode innlegg fra venstrekanten. Dessverre for Hickson og Kåffa litt for få spillere i feltet når innleggene kommer. Har et enormt forarbeid før Nunez’ scoring der han dribler seg forbi to LSK-spillere.

REMI ANDRÉ SVINDLAND - 3: Relativt lite involvert i første omgang. Byttes ut i pausen. Ut etter 45 minutter.

JOHANNES NUNEZ - 6: Havner foran målet på Garnås’ scoring og blir knust i duellen. Varter deretter opp med en nydelig flikk som sender Nosa alene med keeper, før han utligner med en glimrende avslutning rett etter pause. Ut etter 73 minutter.

PETTER NOSAKHARE DAHL - 4: Kommer alene gjennom etter at halvtimen er passert. Bør få til en bedre avslutning der. Bør også klare å finne Hestnes på åpent mål rett før pause, men treffer dårlig med avleveringen.

TEODOR HALTVIK - 4: Kommer inn etter pause, men er nesten ikke involvert før det har gått 70 minutter. Kvarteret før slutt kommer han seg til en kjempesjanse når Hickson slår inn, men får ikke presset headingen på mål.

Ayoub Aleesami, Mame Mor Ndiaye, Obilor Okeke og Håkon Helland Hoseth spilte for lite til å bli vurdert.