Tirsdag publiserte VIF nyheten om at 59-åringen slutter i klubben. Grunnen er at Østbys kontrakt går ut i desember og at Vålerenga ønsker en “fornyelse” når de skal engasjere en ny keepertrener.

– Det kom veldig brått på. Jeg ble veldig overrasket fordi jeg ikke hadde fått noen signaler på at det kunne skje. Så jeg må ærlig innrømme at den overraskelsen der var ganske stor, sier Østby til Dagsavisen.

– Samtidig har jeg vært med i dette gamet så innmari lenge at jeg vet at ting skjer fort i fotball. Den kan virke kynisk og brutal enkelte ganger, noe jeg fikk erfare denne gangen selv. Så skjønner jeg at det har vært så lenge at det er ønske om en forandring. Det må jeg bare akseptere selv om det er vondt og leit.

Østby presiserer at han ikke er sur på klubbledelsen i Vålerenga.

– Det er viktig å få frem at jeg ikke er bitter eller forbanna på klubben. Det fortjener ikke klubben og det ønsker heller ikke jeg å fremstå som.

– En legende

Østby hadde i utgangspunktet kontrakt ut året, men ønsket selv å gi seg med umiddelbar virkning da han fikk beskjed om at VIF ikke ville forlenge avtalen. Han forteller at det var vanskelig å skulle motivere seg for resten av året når han pendler fra Gjøvik seks dager i uka.

– Jeg tror jeg hverken klubben eller jeg ville hatt godt av at jeg skulle ha fortsatt så lenge jeg visste om det. Men klubben viste forståelse for det, og jeg må rose dem for at de ønsker å betale meg ut kontraktstiden.

Daglig leder i Vålerenga, Svein Graff, synes det er trist at Østby gir seg med umiddelbar virkning.

– Gjermund er en legende og fortjener all mulig hyllest. Det er vemodig at hans tid i klubben er over. Samtidig er det en tid for alt, og ingen har en livstidskontrakt i en fotballklubb. Så er det vårt ansvar å utvikle klubben på alle områder, innleder Graff overfor Dagsavisen.

Vålerengas daglige leder, Svein Graff (Pål Karstensen)

– Etter en samlet vurdering fra sport og administrasjon, så ønsker vi en fornyelse når vi skal rekruttere en keepertrener for tre år.

Graff ønsker ikke å utdype i detalj hva som ligger i vurderingen.

– Hvordan var det å gå frem med denne prosessen?

– Det er kjempevanskelig. Jeg legger ikke skjul på at det er tøft. Det er rett og slett blytungt. Gjermund er en førsteklasses fyr som vi gjerne skulle hatt med videre, men noen ganger må vi løfte blikket og tenke på klubben og utvikling.

– Da ble det konklusjonen, men det verste med en sånn jobb er å skulle formidle en sånn beskjed. Men vi var veldig opptatt av at beskjeden kom nå og ikke i desember.

– Ikke sånn det skal være

Østby kom til Vålerenga i 1999. Da var Egil “Drillo” Olsen VIF-trener. Siden har han vært med på to nedrykk, to cupgull og ett seriegull i VIF. Blant burvokterne han har trent er Arni Gautur Arason, Lars Hirschfeldt, Adam Larsen Kwarasey og Kristoffer Klaesson.

– Det er veldig synd at man går ut av jobb etter 25 år og er litt småfrustrert og lei seg. Det er ikke sånn det skal være, sier Østby.

Eliteserien 2020: Vålerenga - Start (4-0) Gjermund Østby omfavner tidligere VIF-keeper Kristoffer Klaesson etter at Vålerenga sikret bronse i Eliteserien i 2020. (Terje Pedersen/NTB)

– Klubben informerer om at du ikke var i planene for neste års sesong et halvt år før arbeidsavtalen utløper. Skulle du sett at det var signaler på dette enda tidligere?

– Ikke nødvendigvis, men jeg synes ikke at prosessen har vært særlig god. Det må jeg ærlig innrømme at jeg ikke synes. Det er den som sliter meg litt.

– Hva reagerer du konkret på i prosessen?

– Jeg tror ikke jeg skal si så mye om det i media, men jeg synes at det kunne vært håndtert på en bedre måte og at det var en bedre begrunnelse for å ikke fornye, svarer Østby.

Svein Graff er forelagt Østbys sitater.

– Når en klubbledelse ikke skal fornye en kontrakt er det umulig å tilfredsstille alle. Ikke minst den som gjerne vil fortsette og jeg skjønner at Gjermund er veldig skuffa. Nå formildet vi neste års planer et halvt år i forkant, fremover å vente til kontrakten gikk ut, også etter ønske fra de på utgående kontrakter, svarer Graff.

– Jeg tror uansett hvor, når og hvordan ville det blitt en skuffelse. Det håper jeg folk forstår. Men det er vondt for oss også. Vi ønsker Gjermund alt godt, legger han til.

– Responsen har vært massiv

Engasjementet rundt nyheten om at keepertreneren gir seg er stort. Det har Østby selv merket. Etter at det ble offentliggjort av VIF tirsdag, har meldingene og anropene kommet på løpende bånd på mobilen, forteller han.

– Jeg har stått i telefonen sammenhengende i to dager nå, og jeg har ikke fått svart på en brøkdel av de meldingene jeg har fått. Den responsen har vært massiv, for å si det mildt, sier Østby.

– Jeg har all mulig forståelse for at supportere reagerer og med rette hyller Gjermund. Mange skulle ønske at han var med videre og kanskje til evig tid. Men når vi skal tenke klubbutvikling må vi samtidig ta noen upopulære avgjørelser, som vi mener er det beste for klubben. Det er tilfellet her, sier Graff.

Tilbud om deltidsengasjement

I forkant av ferien var Østby i møte med Graff og sportssjef Joacim Jonsson. VIF var opptatt av å orientere om situasjonen i god tid før kontrakten går ut i desember.

– Han håpet på ny kontrakt. Vi ønsket at han skulle fullføre kontrakten ut sesongen, men har forståelse for at han synes det var vanskelig og velger å gi seg nå, forteller Graff.

Ledelsen tilbød Østby en stilling på 30 prosent i støtteapparatet neste sesong, men keepertreneren valgte å takke nei.

– Vi kan dessverre ikke opprette en stilling i et støtteapparat uten videre når vi kutter kostnader, men vi tilbød Gjermund et deltidsengasjement med oppgaver vi ønsket at han skulle utføre, og som kunne la seg kombinere med engasjementet han har hos Wang. Dette er oppgaver Gjermund hadde som en del av sin jobb hos oss, men vi har forståelse for at han nå søker nye utfordringer.

Østby har i tillegg til jobben i VIF et engasjement hos Wang toppidrett, men forteller at tilbudet fra klubben ikke var nok til å kunne kombinere rollene med tanke på reisekostnadene til og fra jobb.

Han har kjørt Oslo – Gjøvik tur/retur helt siden han ble keepertrener i VIF i 1999.

Etterlengtet sommerferie

Østby sier at han allerede har blitt kontaktet av flere om hva han kan tenke seg å jobbe med fremover.

– Jeg har fått henvendelser om fotball, om lærerjobb og noe reise-greier. Jeg skal bruke tiden godt og unne meg en sommerferie på seks uker. Det har jeg ikke hatt siden jeg var 15 år gammel, så det skal bli godt. Og så skal jeg finne ut om jeg vil inn i fotballen igjen med seks dager i uka, eller om jeg skal finne på noe annet.

– Hvordan blir hverdagen utenfor Vålerenga etter 25 år i klubben?

– Den blir veldig rar til å begynne med. Jeg vil jo merke det når ferien er over og gutta og trenerne skal tilbake på jobb og forberede kampen mot Start. Jeg tror ikke jeg kommer til å se så mange Vålerenga-kamper den første perioden, svarer Østby.

Graff forteller at klubben planlegger en hyllest for keepertreneren etter ferien. Neste hjemmekamp for VIF er mot Ranheim på klubbens jubileumsdag 29. juli.

– Gjermund er og blir en Vålerenga-legende med 25 år i klubben. Vi ønsker å hylle Gjermund sammen med supporterne og gi han den avskjeden han fortjener foran Østblokka i forbindelse med en hjemmekamp etter ferien, sier VIFs daglige leder.

