Vålerenga-børsen: Brennhet Rijks

MAGNUS SJØENG - 6: Får ganske lite å gjøre, men er våken og plukker det som kommer.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 7: Involvert i mye fremover på banen. Perfekt innlegg til Rijks som styrer inn 1-0, og får sin andre målgivende når Håkans setter sitt andre i andre omgang. Ut etter 67 minutter.

AARON KIIL OLSEN - 7: Har god kontroll på Sandnes Ulfs angrep før pause. Setter inn sitt første VIF-mål i andre omgang. God kamp.

MARTIN KREUZRIEGLER - 7: Viser frem sin gode pasningsfot ved flere anledninger i første omgang. Vender spillet fint over til El-Abdellaoui før både 1-0- og 2-0-målet. Rett og slett et angrepsvåpen i denne kampen. Gjør få feil defensivt. Meget solid kamp.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD - 7: Bunnsolid kamp på venstresiden før han flyttes over på høyre utover i andre omgang. Får seg også en assist.

HENRIK BJØRDAL - 8: Involvert i det meste VIF skaper, og har målgivende pasning på Håkans’ scoring og Rijks’ tredje. Leverer igjen en veldig solid kamp.

FIDEL BRICE AMBINA - 7: Bunnsolid bakover. Stopper flere angrep og styrer VIF-angrepene med gode pasninger. Fantastisk gjennombruddspasning til Bjørdal før Rijks’ tredje mål.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 7: “Umulig” å stoppe. Involvert i mye, og spiller rett og slett en veldig god kamp.

JONES EL-ABDELLAOUI - 7: Hockeyassist Vålerengas to første smål. Ekstremt nære scoring selv etter halvtimen og et par ganger etter pause.

MEES RIJKS - 9: Har allerede kommet til en god mulighet før han header inn ledermålet etter 18 minutter. Under ti minutter senere har han blitt tomålsscorer. To typiske goalgetter-mål. Fullfører hattricket sitt når Bjørdal finner ham på åpent mål. Setter så sitt fjerde rett før slutt. For en kamp av VIF-spissen!

DANIEL HÅKANS - 8: Tilbake i elleveren for første gang siden starten av mai, og scorer to mål. Praktkamp av finnen som ser ut til å være tilbake i storform.

