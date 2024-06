Grorud leverte målfest mot Follo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Grorud (Dagsavisen): Lørdagens 2. divisjonskamp mellom Grorud og Follo ble en parademarsj for hjemmelaget, som til slutt vant hele 5–2. Dermed tar Grorud sommerferie med kun ett tap på de siste seks, og en sjetteplass på tabellen.

Det tok ikke lang tid for Grorud å sette standarden i dagens kamp. 1–0 satt allerede etter 1.11, og fra Follo tok avspark, til 2–0 satt, tok det kun 13 sekunder.

Det første ble scora av Musa Dubois, det andre kom etter en grov keepertabbe fra Follos Sander Østbye. Sisteskansen ble satt under press fra Tollef Etholm, og slo ballen litt for nære Preben Asp. Grorud-spissen fikk kasta fram en fot, og ballen dalte inn i det åpna målet.

Sjanser til begge lag

Etter dette jevna kampen seg naturlig nok litt ut, og Grorud leverte noen rotete minutter like etter 2–0.

Rychter ble satt på en ordentlig prøve etter 23 minutter, da Natnael Tomas ble spilt aleine igjennom, men Grorud-keeperen kom tidlig ut, og leverte en strålende redning.

Også Ottesen hadde en avslutning som satte Rychter på prøve, som han også besto.

Like før den målsjansen var Grorud nær ved å sette 3-0, men avslutninga til Tollef Etholm gikk på utsida av Follo-målet.

Straffebom

Dermed så det ut til at 2–0 skulle stå seg til pause, men på overtid av første omgang slo Ottesen en strålende pasning inn i feltet til Mads Bådsvik, som tok ballen flott ned på brystet, før Theodor Agelin løp han over ende. Straffe til Follo, og muligheten til å sette en svært viktig redusering. Bådsvik tok straffe selv, og hamra den langt over mål.

Det så ut til å sitte hardt i for Follo-gutta, som sleit også i starten av 2. omgang. 3 minutter hadde gått da Yasir Sa’Ad ble satt opp fint av Preben Asp – fra 14 meter hamra Sa’Ad inn 3–0.

Ti scoringer

Fem minutter seinere sto det 4-0, etter at Dubois slo en strålende pasning fra venstre, helt over på motsatt side til Asp, som fikk kontroll på ballen, og satte inn sitt andre for kvelden, aleine med Østbye. Dette var også Asps tiende fulltreffer i serien så langt.

Etter en drøy time satt 5–0. Stopper Mats Andersen steg til værs på et hjørnespark fra Moa Mahnin, og stanga ballen i nota.

Slapp inn to til slutt

Follo fikk en redusering med kvarteret igjen, men klarte aldri å sette noe voldsomt press på Grorud i minuttene som fulgte. Grorud var egentlig nærmere å sette sitt sjette, men nok fikk være nok, og kampen så ut til å ebbe ut.

Helt på tampen fikk likevel Follo enda en scoring, etter at Yasir Sa’Ad slo en feilpasning rett i beina på Sondre Spieler Halvorsen, som satte ballen sikkert aleine med Rychter.

---

KAMPFAKTA

Grorud – Follo 5–2 (2–0)

Grorud match kunstgress: 210 tilskuere.

Mål: 1–0 Musa Dubois (2), 2–0 Preben Asp (3), 3–0 Yasir Sa’Ad (49), 4–0 Preben Asp (54), 5–0 Mats Andersen (63), 5–1 Emil Alexander Hennig (75), Sondre Spieler Halvorsen (90)

Gult kort: Theodor Agelin, Grorud.

Mikael Larsen, Follo.

Grorud: Noah Rychter – Mathusan Sandrakumar, Theodor Agelin (Herman Paulsrud, 61), Mats Andersen, Hyder Altai – Simen Heggdal Beck, Tollef Kvello Etholm (Luka Fajfric, 40), Moa Mahnin (Fitim Kastrati, 72) – Musa Dubois (Willian Pozo-Venta, 62), Preben Asp, Yasir Sa’Ad.

Follo: Sander Østbye, Henrik Olav Hatlen Osen, Eirik Amarp Brekke (Øyvind Rishaug, 59), Edonis Mulaj, Rene Aleksander Elshaug – Natnael Tomas (Mikael Larsen, 87), Robin Gonella, Jonas Aune Jorde (Jabes Niyo – Markus Solvang Ottesen, Mads Bådsvik (Emil Alexander Hennig, 58), Dliet Daniel Ghebar (Sondre Spieler Halvorsen, 60).

---