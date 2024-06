Ny perlescoring av Brændvang da Oppsal vant: – Flyter bra nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

TRASOP (Dagsavisen): Brændvang sto bak det aller meste Oppsal skapte i oppgjøret hvor de hadde full kontroll og aldri var truet. Fra sin mellomromsposisjon strødde Brændvang pasninger til lagkamerater og kunne fort stått med både to-tre scoringer og to-tre målgivende pasninger, hvis alt hadde klaffet.

Mål ble det uansett på Brændvang, da han etter halvtimen skrudde ballen i krysset etter en innøvd cornervariant. Scoringen var hans tredje på tre kamper, og spesielt de to siste har virkelig vært perler. Sist helg banket han ballen i krysset mot Bærum etter et frispark, mens det også ble mål mot Ullern i runden før.

– Det er deilig med tre kamper på rad med mål. Jeg klarer ikke huske når det skjedde sist. Jeg har ikke bøttet inn mål i karrieren hittil, så jeg vet ikke om det har skjedd, sier han lattermildt.

– Går mye på flyt

– Hvorfor er du så brennhet om dagen?

– Vanskelig å si. Det går jo mye på flyt, og det flyter jo bra nå. I tillegg har jeg spilt falsk nierrolle i det siste, der jeg automatisk er litt høyere i banen enn vanlig. Når man får litt smaken på mål, har man jo lyst på mer, sier han og legger ut om sin egen scoring.

– Vi trener alltid på dødballer dagen før kamp. Vi snakket om å kjøre variant hvis det rommet var åpent, og det var det. Jeg ga en kjapp beskjed til Mathias før han gikk ut og slo den. Jeg kjenner når jeg skyter at jeg treffer perfekt, så det var deilig å se den gå inn, sier han.

Seieren var bare Oppsals andre på de siste sju kampene, men også den andre på de siste tre kampene. De tre poengene sender laget opp på 13 poeng og 8. plass. 11 poeng bak ledende Nordstrand, men også seks poeng foran Flint, som ligger under streken.

– Jeg tror alle sitter med en følelse av at vi skulle hatt flere poeng og at vi har fått dårlig betalt. Vi er ikke fornøyd med å ligge der vi ligger. Det er en liten luke opp til de øvrige lagene der vi håper å være, så vi må brette opp ermene og ta så mange poeng som vi klarer fram mot sommeren. Vi må på jobb fremover, er Brændvangs klare beskjed.

Spillerne går ut til kamp i nydelige rammer i solskinnet på Trasop mandag (Even Lübeck)

Kom ut i hundre

Oppsal tok kommandoen fra start, og fem minutter var spilt da hjemmelaget fikk en eventyrlig mulighet. Kamara fikk ball i bakrom og løp fra Mjøndalen-backen. Kamara så at Matheo Hoang kom i hundre på bakerste stolpe og slo et perfekt innlegg, men Hoang var en skostørrelse for liten til å skli inn 1–0.

Ti minutter senere var det Mats Brændvang som burde satt inn kampens første mål. Den hengende spissen ble spilt gjennom av Florind Lokaj og fikk skutt fra 15 meter, men Felix van der Hagen, som nærmest sto som en levende vegg da MIF 2 møtte Frigg for to uker siden, reddet vakkert.

Like etter jublet hele Trasop for 1–0. Kamara ble flikket gjennom av Kuber Sharma og kom helt alene med keeper, men på utrolig vis satte den brennhete spissen ballen utenfor.

Fortjent scoring

Samme mann fikk nok en god mulighet minuttet etter da han ble spilt fri av Brændvang, men denne gang gikk skuddet rett på van der Hagen.

Til slutt kom scoringen, og det var meget fortjent. En corner ble slått ut 45 til Brændvang, som banket til på første. Sekundet etter lå ballen i krysset. En utsøkt scoring av den kreative offensive midtbanespilleren til Oppsal.

– Oppsal opp i 1-0, men det burde stått 5-0, sa speakeren – og det kan vi si oss enig i.

Tre minutter før pause burde det stått 2–0. Øfsti Bråten kjørte en lekker vegg med Brændvang før førstnevnte skjøt. Van der Hagen reddet, men ballen hadde såpass mye spinn at den hadde sprettet i mål.

Dessverre for alle med hjertet i Oppsal tok Kamara ballen og headet i mål fra en meter. Problemet? Kamara var offside ifølge dommerteamet, selv om reprisene viste at han nok akkurat var på rett side. Dermed sto det 1–0 til pause.

Tidligere Premier League-dommer Bobby Madley (t.h.) dukket opp på Trasop under sin ferie i Norge. Her sammen med daglig leder Jørgen Grydeland i Oppsal. (Even Lübeck)

Raskt opp til 2–0

Den andre omgangen var bare fire minutter gammel da Øfsti Bråten økte til 2–0. Et innlegg falt ned på bakerste stolpe, der Kamara headet mot mål. Van der Hagen reddet, men måtte gi retur. Fra åtte meter var Øfsti Bråten på rett plass til rett tid og banket ballen i lengste hjørne.

Etter halvspilt 2. omgang fikk Oppsal en ny stor mulighet til å punktere. Brændvang fant Ebrima Jammeh, som kom alene med keeper. Avslutningen var hard, men svak og midt på keeper. Like før slutt var samme mann på farten da han igjen kom alene med Van der Hagen, men nok en gang ble forsøket reddet av keeperen.

Dermed endte det «bare» 2–0. Og det stemte det Oppsal skrev på Twitter om at de burde vunnet 20-0!

– Det er ett lag på banen i samtlige 90 minutter. De har ikke en halvsjanse en gang. Vi burde ha vunnet 10-0, 12-0, men vi må sette sjansene våre. Det må vi trene på fremover. Men utenom at vi misser så mange sjanser, er jeg fornøyd, i en kamp vi visste at vi måtte vinne, for det var ikke noe annet valg. Så må vi score på sjansene våre fremover, avslutter Brændvang.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 10

Oppsal-Mjøndalen 2 2–0 (1–0)

Trasop, 100 tilskuere

Mål: 1–0 Mats Brændvang (30), 2–0 Mathias Øfsti Bråten (50).

Gule kort: Mats Brændvang, Oppsal.

Oppsal: Sebastian Lihaug Jakobsen – Emil Horn, Kalle Roba, Musa Sanyang (Sarim Tariq etter 77), Adel Touhami – Matheo Hoang, Florind Lokaj, Kuber Sharma (Mats Bjørnbom etter 59), Mathias Øfsti Bråten (Ebrima Jammeh etter 70) – Mats Brændvang (Thomas Knutsen etter 77) – Yazdine Kamara (Tin August Nguyen etter 70).

