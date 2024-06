Hat trick av Mathias Johansen: Lyn lekte med Start

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter to opprykk på rad er Jan Halvor Halvorsens menn på øvre halvdel når vi nærmer oss midtsommer. Kun ett poeng fra plassen som gir kvalifisering til opprykk. Dette var årets andre borteseier, begge har kommet med tre måls margin.

Mathias Johansen leverte hat trick mot klubben som ikke ville ha ham da han var aktuell der som Arendal-spiller. Men slik er som kjent fotballen!

Seieren kom dagen etter at damelaget til Lyn slo Vålerenga i Toppserien. Det er medvind på Kringsjå!

Samhandlingen i dette laget fikk vi nye bevis for denne søndagen. Et Start-lag på en mulig sportslig opptur og med nye amerikanske eiere på vei inn, gikk rett i veggen mot et effektivt Lyn-lag.

Lyn spilte en hel omgang med en mann mer etter at Start-spiss ble utvist for filming.

Best også mot elleve

Første omgangen sto i stil med trafikken av måker over arenaen. Det skjedde mye i begge ender av banen, men Lyn skapte mest.

Mathias Johansen fikk den største sjansen rett før Lyns første scoring. En liten kanonade endte med at Johansen fikk ballen rett foran Start-keeper Jasper Torkildsen, men han kom for tett på slik at keeper fikk blokkert avslutningen.

Anders Bjørntvedt Olsen har en presis høyrefot, og den var involvert i begge Lyns scoringer før pause.

En snau halvtime var spilt da han fikk en pasning bakfra av Julius Skaug, Bjørntvedt Olsen avanserte og la inn, men pasningen sneiet innom Starts Deni Dashaev og utmanøvrerte keeper.

Mathias Johansen serverte sitt første hat trick i Lyn. (Reidar Sollie)

Gavepakke

Fem minutter senere kom utligningen på Starts andre sjanse i kampen. Men det er dessverre Lyn-stopper Daniel Schneider som fikk den målgivende til Starts Salim Nkubiri. En langpasning fra Start-keeperen hadde Schneider kontroll på, men headingen bak til egen keeper ble altfor svak slik at Nkubiri snappet den opp og satte den hardt bak Alexander Pedersen.

Bare to minutter senere var Lyn i ledelsen igjen. Anders Bjørntvedt Olsen kom igjen til innlegg, og denne gang tok Mathias Johannesen ballen i steget og chippet den forbi keeper. En typisk toppscorer-bevegelse fra fjorårets Arendal-spiss.

Spilte seg til rødt kort

Så kom episoden som satte fyr på Start-spillerne og trener Azar Karadas. Målscorer Salim Nkubiri fosset inn i Lyn-feltet, Herman Solberg Nilsen var ute med foten, men så ut til å trekke den raskt tilbake. Nkubiri gikk i bakken, dommeren mente det var filming og ga ham gult kort, det andre i løpet av to minutter.

Dermed måtte Start spille en hel omgang med ti mann.

Det la de en plan for i pausen, med det resultat at Lyn scoret 15 sekunder etter avspark. Start slurvet i forsvar og dermed kom Mathias Johansen alene med keeper og vippet inn sin andre scoring.

Tre minutter senere var dette nesten ydmykende. Henrik Loholt Kristiansen slo en crosspasning som Mathias Skaug elegant slo tilbake i feltet til en helt fri Mathias Johansen. 1–4 i Starts lekegrind!

Resten av omgangen ble en transportetappe mot en klar borteseier, med innbytter Salim Laghzaouis skudd i tverrliggeren som høydepunkt.

Neste kamp for Lyn er mot Sogndal på Bislett 16. juni.

---

FAKTA

1. divisjon menn søndag:

Start – Lyn 1–4 (1–2)

Sparebanken Sør Arena: 3230 tilskuere.

Mål: 0–1 Deni Dashaev (selvmål 27), 1–1 Salim Nkubiri (32), 1–2 Mathias Johansen (34), 1–3 Mathias Johansen (46), 1–4 Mathias Johansen (49).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gule kort: Salim Nkubiri, Start.

Rødt kort: Slik Nkubiri, Start (to gule)

Øvrige resultater: Aalesund – Kongsvinger 4-4, Bryne – Åsane 1-0, Mjøndalen – Ranheim 3-3, Sogndal – Egersund 2–2. Senere kampstart: Vålerenga – Moss.

