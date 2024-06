Oppsal ledet to ganger, men ble senket av gammel kjenning

AJ ARENA (Dagsavisen): Oppsal kom fra en knusende 4-0-seier over Ullern sist serierunde, der Yazdani Kamara scoret hat trick. Lørdag ledet de både 1-0 og 2-1 over opprykksfavoritt Bærum, men til slutt tapte de 2-3.

Scoringen til Mats Brændvang var det uansett verdt å snakke om. 60 minutter var spilt da ballen falt i beina på lysluggen, som tok sjansen og skjøt. Sekunder senere lå ballen limt i krysset. For et kremmerhus!

– Det er litt klabb og babb før den detter i beina mine. Så tenkte jeg at nå må jeg bare klemme til. Det var jævlig deilig å se ballbanen og at den gikk der den gikk. Jeg ble glad der, det var en utrolig deilig følelse. Det er en av de bedre scoringene mine de siste årene, sier Brændvang til Dagsavisen.

Senket av tidligere Oppsal-spiller

Dessverre for Oppsal sin del holdt det ikke helt inn. Ligaens toppscorer i Lasse Bransdal satte inn 2-2 etter timen og 3-2 på frispark etter 87 minutter. Dermed ble Oppsal senket av «en av sine egne» - Bransdal spilte nemlig for klubben i 2018 og 2019, da han scoret 27 mål på 37 kamper.

– Jeg føler egentlig vi gjør en god kamp i mange perioder. Så har vi noen perioder der vi gir fra oss initiativet. Men jeg synes vi er hakket hvassere enn dem overall, men vi surrer det for ofte til, spesielt etter scoringene våre. Jeg føler vi egentlig har kontroll, men så gir vi bort initiativet, sier Brændvang.

– Vi gjør klønete feil i forkant av alle de tre målene. Vi roter det til for oss selv på en ganske god dag av oss. Ah, det er så surt, sier han.

Knallstart av Oppsal

Kampen var bare åtte minutter gammel da Oppsal tok ledelsen. Mathias Øfsti Bråten slo et nydelig frispark inn på fem meter, der Kalle Roba kom i 100. Midtstopperen klinket ballen opp i nettaket til 1-0.

Bærums første skremmeskudd kom etter kvarteret, da Marius Hagen fikk skyte upresset fra 20 meter. Det var keepermat for Sebastian Lihaug.

Minuttet etter burde Oppsal gått opp til 2-0 da Florind Lokaj spilte gjennom Matheo Hoang. Han vippet ballen over keeper og til Kamara, som bare kunne spasere inn Oppsals andre, men på merkelig vis ble Hoang vinket av for offside. For Dagsavisens utsendte så det ut som et perfekt timet løp og en nydelig pasning, men undertegnede er altså ikke dommer.

Utligning og gigamulighet

Oppsal kom altså best i gang, men det var Bærum som scoret det andre målet i kampen. 20 minutter var spilt da Jesper Tuven Holter skjøt fra et frispark. Skuddet gikk i blokka, men fra tre meter banket Henning Hauger ballen opp i nettaket til 1-1.

Like før pause fikk Bærum en kjempemulighet. Christian Arvesen slo inn og fant Hagen, som headet på mål. Lihaug reddet, men måtte gi retur. Det var smått utrolig at ikke ligaens soleklare toppscorer i Lasse Bransdal klarte å score på returen fra fire meter, men spissen bommet rett og slett på ballen.

Utenom det var det lite å melde om fra den første omgangen, som var preget var varme og lite finspill.

– De første 20 minuttene er vi helt suverene. På 1-0 har vi full kontroll før vi slipper inn scoringen. Da mister vi litt momentum. Vi bestemte oss for å gå ut i 2. omgang og bare ta det, sier Brændvang.

Vakker scoring og ny utligning

Mats Brændvang var farlig frempå fem minutter ut i den andre omgangen. Matarr Sarr kom seg rundt på venstre og slo inn. På seks meter ventet Brændvang med pannebrasken, men headingen gikk like over mål.

Men lysluggen med nummer 10 skulle til slutt få sin scoring, da han skrudde ballen på utsøkt vis i krysset etter 54 minutter. Målet var hans andre på to kamper. Da var timen spilt.

Men ledelsen varte bare i fem minutter. Innlegget fra August Frobenius fant Bransdal i boks. Spissen timet innlegget på perfekt vis og skjøt ballen i mål fra fem-seks meter. Da var lagene like langt igjen på 2-2.

Stolpetreff og mål imot

70 minutter var spilt da Oppsal var farlig frempå da Kamara ble lagt i bakken på 25 meter. Florind Lokaj fikk et godt treff på frisparket, men skuddet gikk i tverrligger og over. Men det var Bærum som trakk det lengste strået da Bransdal lurte inn et frispark etter 87 minutter. Dermed endte det 3-2 til Bærum.

– Det er litt tilfeldigheter på slutten. Vi har et par sjanser på slutten før de får et billig frispark som Lasse setter i mål. At han avgjorde måtte jo nesten skje, det var jo skrevet i stjernene. Det var jævlig surt, sier Brændvang.

Tapet var Oppsals fjerde på de siste seks kampene.

– Vi ville fortsette seiersrekka, for jeg føler vi har hatt en del stang ut så langt i år. Vi har spilt bedre enn de poengene vi har fram til nå, men vi vil jo koble oss på i toppen. Et par av de andre topplagene tapte også poeng i dag, så det var en litt definerende kamp tabellmessig. Så det suger spesielt da å tape. Nå må vi brette opp ermene og bygge en ny seiersrekke de neste kampene, avslutter Brændvang.

KAMPFAKTA

Fotball, menn, 3. divisjon, avd. 3

Bærum – Oppsal 3-2 (1-1)

AJ Arena, 150 tilskuere

Mål: 0-1 Kalle Roba (8), 1-1 Henning Hauger (20), 1-2 Mats Brændvang (54), 2-2 Lasse Bransdal (60), 3-2 Brandsdal (87)

Gule kort: Sarim Tariq, Oppsal

Oppsal: Sebastian Lihaug Jakobsen – Emil Horn, Kalle Roba, Musa Sanyang (Sarim Tariq fra 70.), Matarr Sarr (Adel Touhami fra 61.) – Kuber Sharma (Sebastian Helgesson fra 70.), Mats Brændvang, Florind Lokaj – Matheo Hoang, Mathias Øfsti Bråten, Yazdani Kamara (Marius Dahl fra 83.)

