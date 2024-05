Lyn mistet seieren i sluttminuttene

NADDERUD STADION (Dagsavisen): Mjøndalen-spilleren hamret inn innlegget fra Mathias Bringaker på volley og sendte bruntrøyene tilbake i matchen fem minutter før fulltid. Lyn maktet ikke slå tilbake igjen, og dermed glapp trepoengeren.

Olsen valgte i likhet med Raufoss-spiller Jan Inge Lynum å feire foran Bastionen og Lyns hjemmesupportere. Mjøndalen-vingen ble straffet med et gult kort.

Gjestene traff stolpen tidlig i kampen, men det var Lyn som skulle ta ledelsen i første omgang.

Ved halvspilt omgang fikk vertene hjørnespark. Henrik Kristiansen slo et lavt innlegg ved første stolpe, og midtbanekollega Julius Skaug hadde løpt seg fri. Helt upresset kunne Lyns nummer 21 prikke inn ledermålet i det nærmeste hjørnet og feire suksessen av det innøvde trekket.

Henrik Kristiansen, Anders Bjørntvedt Olsen og Julius Skaug jubler etter at Lyn tok ledelsen med en innøvd cornervariant. (Jonas Bucher)

Lyn var i ledelsen, men fansen holdt pusten rett etter scoringen. For Mjøndalen slo en lang ball i bakrom, og keeper Alexander Pedersen feilberegnet totalt. Da sisteskansen var utenfor 16-meteren måtte han se ballen passere seg, men heldigvis for Pedersen og Lyn nådde ingen Mjøndalen-spillere frem da målet sto åpent.

Midtstopper Daniel Schneider klarerte, og vertene beholdt ledelsen til pause. Men de kunne ha ledet mer.

Blant annet var Even Bydal nære ved to anledninger rett etter hverandre etter 31 og 32 minutter. Det første skuddet, med svært lovende retning, ble blokkert. Det andre forsøket gikk noen centimeter over tverrliggeren.

Even Bydal fortviler etter at et av hans skuddforsøk ble blokkert i Mjøndalens 16-meter. (Jonas Bucher)

Det endte 1-1 på Nadderud. Det er Lyns sjette uavgjorte kamp for sesongen.