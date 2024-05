Lyn-børsen: Kunne juble etter innøvd cornertrekk

ALEXANDER PEDERSEN - 4: Holder på å rote det ordentlig til rett etter at Lyn har tatt ledelsen. Feilberegner en lang ball, men slipper med skrekken. Har ellers lite å gjøre i første omgang. Får ikke gjort stort med Mjøndalens scoring.

HERMAN SOLBERG NILSEN - 5: Gjør jobben bakover og får to brukbare sjanser i etter pause. Viser frem en god innleggsfot underveis i andre omgang, men får også et gult kort.

DANIEL SCHNEIDER - 5: Er våken og får ryddet unna etter Pedersens miss ved halvspilt første omgang. Rydder unna det meste Mjøndalen kommer med frem til utligningen fem minutter før fulltid.

WILLIAM SELL - 5: Har brukbar kontroll sammen med Schneider helt til utligningen kommer.

JØRGEN SJØL - 5: Solid før pause defensivt, og kommer seg til noen fine innleggsmuligheter i andre omgang.

JULIUS SKAUG - 6: Setter inn 1-0 etter hjørnesparket fra Kristiansen. Scorer i andre hjemmematch på rad med en fin avslutning i nærmeste. En av Lyns beste.

EVEN BYDAL - 6: God før hvilen, og er nære scoring ved et par anledninger mot slutten av omgangen. Styrer det meste på midten for Lyn – både offensivt og defensivt.

HENRIK KRISTIANSEN - 6: Både skaffer og slår corneren til Skaug som setter inn 1-0. Innøvd variant – perfekt utført. Spiller ellers en solid første omgang, og fortsetter i samme spor frem til han går av banen. Ut etter 64 minutter.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN - 5: Skaper en del fra høyrekanten tidlig i matchen. Får også en god sjanse med en heading etter 17 minutter.

IBBA LAAJAB - 4: Får en brukbar sjanse tidlig, men har ikke stilt inn siktet til å begynne med. Sterk feilvendt og god i duellspillet, men får ikke fortsette etter pausen. Ut etter 45 minutter.

JACOB HANSTAD - 6: Mye involvert og offensiv fra start av. Utfordrer mye og skaper uro på Mjøndalens høyreside, og noen gode innlegg. Har også en lekker detalj før Lyn får corneren som fører til 1-0. Viser fint kombinasjonsspill med innbytter Johansen i andre omgang. Ut etter

MATHIAS JOHANSEN - 4: Kommer inn som spiss og spiller andre omgang. Kombinerer fint med venstressiden og kommer seg til noen halvsjanser, men det blir bare nesten.

Adrian Berntsen spilte for lite til å bli vurdert.