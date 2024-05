Vålerengas rekruttlag prioriteres i mindre grad: – Ingen som ønsker at det er sånn

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga 2-trener Øystein Sanden kaller seg selv evig optimist og tror at rekruttene kan beholde plassen på tredje øverste nivå i Norge, men erkjenner at laget ikke er like viktig for klubben etter at A-laget har rykket ned fra Eliteserien.

– Opplever du at andrelaget blir mindre prioritert i år sammenlignet med tidligere?

– Det er en litt tynnere A-tropp, som gjør at det vanskelig for A-laget å prioritere i like stor grad. Svaret på det er åpenbart ja. Det er opplevelsen av det, sier Sanden til Dagsavisen.

I februar forklarte A-lagstrener Petter Myhre at VIF kom til å prioritere treningshverdagen på førstelaget over å ha andrelaget i 2. divisjon.

– Veldig dumt

– Jeg tror det er ingen som ønsker at det er sånn. Ikke jeg heller. Vi hadde ønsket at vi var mer konkurransedyktige enn vi er, men nå er det sånn at A-laget vårt har rykket ned med den troppen de har. Da får man få det opp igjen, og så får man heller skyte fart bakfra med den gjengen som er her, sier Sanden.

18 år gamle Aleksander Hammer Kjelsen, som har spilt 54 rekruttkamper totalt for VIF, synes det er synd at andrelaget får mindre hjelp fra A-stallen enn tidligere.

– Det er en utviklingsarena som i hvert fall har vært viktig for meg. At det ikke blir prioritert sterkt nå er litt dumt, men vi er også i Obosligaen. Så det er viktig at vi kommer oss opp igjen i Eliteserien også, men det er veldig dumt at vi ikke prioriterer 2. divisjon slik vi gjorde i fjor, sier midtstopperen til Dagsavisen.

– Unggutta blir bedre

Stoppertalentet, som også har fått 18 A-lagskamper siden 2022, svarer dette på spørsmål om det er realistisk å berge plassen i divisjonen.

– Det skal være mulig, men vi har selvfølgelig ikke fått den beste starten på sesongen. Vi får bare se og at en kamp om gangen.

Vålerenga-stopper Aleksander Hammer Kjelsen.

Sanden peker på at det er 19 kamper igjen og at laget kommer til å bli bedre utover sesongen.

– Vinner man halvparten av de kampene, kan vi holde oss. Man vet at de unggutta her blir bedre til høsten. All erfaring tilsier at et juniorlag på våren og høsten er to forskjellige ting, sier treneren.

– I tillegg vet man at det kommer et sommervindu og at spillere kommer tilbake fra skade i A-stallen. Vi har på ingen måte kastet inn håndkleet her, legger Sanden til.

