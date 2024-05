Utrolig sjansesløseri da Frigg vant for femte gang på rad

TØRTEBERG (Dagsavisen): Sjelden har været vært verre for en fotballkamp, men under tirsdagens 3. divisjonsoppgjør mellom Frigg og Mjøndalen 2 lynet, tordnet og høljet det ned i samtlige 90 minutter. Og det var faktisk litt skummelt, for flere ganger slo lynet ned like ved banen.

– Det var ubehagelig å spille under sånne forhold. Det ble for vått. Alt føltes litt tyngre, for vi er jo ikke vant til å spille under slike forhold, sier matchvinner Joakim Holmedahl til Dagsavisen. Han ble kampens eneste målscorer med et kremmerhus i krysset kvarteret før slutt.

Joakim Holmedahl og Egil Evensen etter seieren. (Even Lübeck)

Lyn og torden eller – det ble kamp på Tørteberg. Og Mjøndalen-rekruttene var ingen kasteball for Frigg i tirsdagens oppgjør. Selv om MIF 2 ikke hadde vunnet (to uavgjorte, fem tap), kjempet de med nebb og klør, men måtte gi tapt etter at Holmedahl ble matchvinner etter 75 minutter. Målet var hans tredje på de siste tre kampene.

– Vi er jo det klart beste laget, og det var deilig at scoringen kom til slutt. Jeg synes kampen preges av at vi bommer på mange store sjanser. Da ber vi om at det blir kaotisk på tampen. Vi kunne jo ledet 4-0 etter 20 minutter. Men at vi klarer å vinne kampen selv om det blir litt hektisk skal vi ta med oss videre.

– Det er ingen som er bedre enn Joakim når han er i det slaget han er i som nå. Når han er på, er han i en klasse for seg selv, og det vi, sier keeper Egil Evensen, som holdt nullen for tredje gang denne sesongen.

Bare fem poeng opp til Asker

Frigg har fått fart på maskineriet etter en tung start med tre tap på de tre første kampene. Fem strake seire gjør at laget bare er fem poeng bak serieleder Asker etter åtte runder.

– Vi skal bare fortsette å plukke trepoengere, vi. Det var surt å åpne så svakt, men vi forventer likevel å vinne alle kampene vi spiller i 3. divisjon i år. Nå har vi gjort det litt vanskeligere for oss selv, med den svake starten, men vi skal vinne resten av kampene vi spiller. Vi har igjen Nordstrand, Asker og Gamle Oslo, og det er lag vi kan slå, sier Holmedahl og fortsetter:

– Formen vår kommer seg. Bare vi klarer å sette sjansene, kommer det til å se enda bedre ut. Men det blir stadig bedre. Vi må få ballen i kassa, så blir det bra dette.

– Vi er i rute. Det er tungt at vi tapte de tre første, men vi kan rykke opp med tre tap og 23 seire, sier Evensen og ler.

Gigantiske muligheter i starten

I underkant av tre minutter var spilt da Frigg var farlig frempå for første gang. Joakim Holmedahl prøvde å chippe gjennom Samuel Gray, og ballen kom frem til backen, men han fikk et dårlig førstetouch og mistet den ut over sidelinjen.

Ti minutter var spilt da Gray var farlig frempå igjen da han la inn fra venstre, men forsøket ble headet ut til corner. Like etter kom Ulrik Ferrer alene gjennom, men skuddet gikk i blokka og ut til corner.

Det var ikke akkurat vakre forhold for fotball tirsdag, men kamp ble det. (Even Lübeck)

Kvarteret sto på kampuret da det var helt utrolig at det ikke sto 1-0. Ferrer ble spilt alene gjennom, men forsøket ble stoppet av Felix van der Hagen. Returen skulle bare 13 sette i mål fra fem meter, men han klarte ikke stokke beina. Sekundet etter skjøt Ebrima Sanaweh over fra fire meter!

Frigg fortsatte å kjøre på. Gray kom rundt på venstre etter 24 minutter og slo inn. Han prøvde å finne Ferrer på første stolpe, men van der Hagen var årvåken og plukket ball.

Ferrer med gode sjanser

Først etter halvtimen skapte MIF 2 en halvsjanse. Etter å ha fått fire-fem frispark inne på Frigg sin halvdel, prøvde Brinder Singh seg på et direkteskudd fra 25 meter. Egil Evensen hadde som alltid god kontroll.

Tre minutter senere var Ferrer nær 1-0. Spissen fikk ball på 16 meter og skjøt først i blokka, men fikk ballen tilbake i beina og prøvde seg igjen fra ti meter. Det forsøket gikk også via en MIF-trøye og ut til corner.

Like etter var Ferrer på farta igjen da han vendte opp og skjøt fra 16-17 meter. Denne gang gikk skuddet i nettveggen. Og da spissen ikke scoret alene med van der Hagen etter 40 minutter, begynte man å lure litt på om det var en sånn kveld for spissen og Frigg. Og dermed sto det 0-0 til pause.

Perlescoring og 1-0

MIF 2 var faktisk det beste laget etter pause og hadde flere halvsjanser på kontringer de første ti minuttene. Deretter fulgte det en periode på 12-13 minutter hvor det skjedde svært lite, før Peder Nomell på uforståelig vis satte ballen i stolpen og ut fra fire meter etter en corner. Det lå med andre ord en scoring i lufta.

Og til slutt kom den forløsende scoringen da Holmedahl prikket ballen i lengste kryss fra 20 meter.

– Jeg synes vi tråkker på greit der. Så detter ballen fint i beina mine, jeg kutter inn i banen og setter den i lengste. Nå flyter det bra, med tre scoringer på de tre siste kampene. Det er jeg fornøyd med, sier han.

Rødt kort og store MIF-sjanser

Det ble svært hektisk etter scoringen. Først fikk Varg Støvland marsjordre etter sitt andre gule på ti minutter etter 85 minutter, før MIF skapte flere gode muligheter på tampen. Brinder Niwar var et konstant uromoment for Frigg-forsvaret og kom alene med Evensen like før Frigg fikk rødt kort, men Evensen reddet mesterlig.

På overtid vartet Evensen opp med nok en fin redning på skudd fra Trym Foss-Erstad, som kom litt skrått, men alene med målvakten. Og da Truls Karlsen headet over fra ti meter på overtid, vant Frigg 1-0.

– Vi har så mange sjanser i 1. omgang, men det er sjansesløseri. Så klarer vi ikke roe ned spillet med ball helt i 2. omgang, og det blir Hawaii-fotball. Vi blir preget av det, men vi drar i land tre poeng og det er det viktigste, avslutter Evensen.

---

KAMPFAKTA

Frigg-Mjøndalen 2 1-0 (0-0)

Tørteberg, 50 tilskuere

Mål: 1-0 Joakim Holmedahl (75)

Gule kort: Varg Støvland, Samuel Gray, Egil Evensen.

Rødt kort: Varg Støvland (to gule)

Frigg: Egil Evensen – Marius Cassidy, Øyvind Heia, Trygve Løberg, Samuel Gray – Peder Nomell (Stian Barane etter 75), Varg Støvland, Joakim Holmedahl, Adonai Kidane, Ebrima Sawaneh – Ulrik Ferrer (Lars Evensen etter 90).

---

