Skeids “Bamba” takker for tilliten: – Ganske spesielt

VALLE (Dagsavisen): – Det er morsomt å spille fotball med gutta, innleder “Bamba” til Dagsavisen.

Kabamba “Bamba” Tumba Kalabatama scoret sitt andre og tredje mål for sesongen i Skeids 3-1-seier mot Vålerenga 2 mandag kveld. Han hadde gått fem kamper og over en måned uten scoring.

– Det har vært ganske spesielt å få den tilliten der. De har sett kvalitetene mine og hva jeg kan levere. De ønsker alltid at jeg skal være på mitt beste, men det er selvfølgelig alltid noen som puster deg i nakken. Jeg setter veldig stor pris på tilliten jeg har fått, sier 22-åringen.

Kabamba "Bamba" Tumba Kalabatama scoret to mål i Skeids 3-1-seier mot Vålerenga 2 mandag kveld. (Vidar Ruud)

Skeid-trener Vilde Rislaa smiler bredt etter spissens to nettkjenninger på Valle.

– Det er veldig gledelig. Han begynner å se skarpere og skarpere ut på trening, og vi har ventet på det. Jeg hadde håpet han skulle få sin tredje i dag, men den satt ikke helt. Han får ta hattricket neste uke, sier Rislaa til Dagsavisen.

Hun forklarer hvorfor Bamba har fått tillit fra start til tross for at målene har uteblitt i syv av ni kamper.

– Vi vet at han skaper mye rom for andre uavhengig om han scorer eller ikke, fordi han er vanskelig å forsvare seg mot. Han er stor og sterk og skaper kaos i boksen. Det kaoset fører ofte til at vi får tilgang på ting innenfor 16-meteren.

Skeid-trener Vilde Rislaa under bortekampen mot Vålerenga 2. (Vidar Ruud)

– Han jobber hardt på trening. Når man jobber hardt, viser at man vil og har det potensialet man har, så får man tillit, fortsetter Rislaa.

Etter seieren mot tabelljumbo VIF 2 ligger Skeid på andreplass på tabellen i 2. divisjon – á poeng med Kjelsås på topp.

Søndag tar Skeid imot Eidsvold Turn på Nordre Åsen klokka 14.00.