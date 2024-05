VIFs nye yndling innrømmer: – Det var tøft

VALLE (Dagsavisen): Den nederlandske 21-åringen startet Vålerengas fire første seriekamper denne sesongen. I oppgjøret mot Stabæk kom hans første ligamål – i den neste serierunden ble han utvist på et fullsatt Ullevaal stadion mot Lyn.

Deretter har han sittet en del på benken til fordel for Ola Kamara, men nå er Rijks tilbake i startelleveren. Og han ser ut til å ha funnet scoringsformen etter at han fant veien til nettmaskene mot både Åsane og Levanger.

Det har med andre ord vært store opp- og nedturer for spissen som kom til VIF i februar.

– I begynnelsen var det mye fordi jeg kom til et nytt land, ny klubb og nytt hjem. Og så skulle jeg bo alene ... det var så mange nye ting på én gang. Så skal man prestere på banen i tillegg. Det var tøft, sier Rijks til Dagsavisen.

Les alt om Vålerenga her!

– Jobber utrettelig

Vålerenga-trener Geir Bakke mener spissen har tatt steg de siste ukene og tatt ansvar utenfor treningshverdagen.

– Mees har jobbet hardt i det siste med å være ekstra fokusert på hva han kan bidra med gjennom hele dager. Nå begynner han å få betalt for det, og det er herlig, sier Bakke til Dagsavisen.

– Han jobber utrettelig den tiden har er på banen, legger VIF-sjefen til.

– Var han mindre fokusert tidligere?

– Nei, men han var kanskje litt der at når arbeidsdagen er ferdig, så er den ferdig. Han er en ung gutt som nettopp har flyttet fra gutterommet i Nederland. Han kommer til hybel her. Matvaner, søvnvaner og alle de tingene her. Han var absolutt seriøs, jeg sier ikke noe annet enn det, men alle må forstå det og han har virkelig tatt tak i det den siste måneden.

Obos-ligaen, 1.divisjon i fotball 2024: Vålerenga - Levanger Vålerenga-trener Geir Bakke under hjemmekampen mot Levanger. (Javad Parsa/NTB)

Føler seg hjemme

At Rijks nå har funnet seg godt til rette i Oslo er tydelig.

– Nå begynner jeg å føle meg hjemme, smiler 21-åringen.

Han forteller (på norsk) at han forsøker å lære seg språket og leverer noen setninger og gloser overfor Dagsavisen. I tillegg er han blant VIF-spillerne som synger høyest når laget feirer trepoengere sammen med supporterne.

– Jeg har selvsagt en stor lidenskap for fotball. Da jeg kom til denne klubben visste jeg ikke hva jeg kunne forvente. Så kom jeg, og så føler man varmen, kjærligheten og lidenskapen fra trenerne, spillerne og supporterne.

Obos-ligaen, 1.divisjon i fotball 2024: Vålerenga - Levanger Mees Rijks feirer sitt tredje ligamål denne sesongen. (Javad Parsa/NTB)

– Jeg har utviklet en stor kjærlighet for klubben, og jeg ønsker bare at klubben skal vinne og gjøre det bra, fortsetter Rijks.

Og kjærligheten virker å være gjensidig.

[ VIF-talentet innfridde Bakkes ønske: – Ekstremt deilig ]

Fikk støtte etter Lyn-kampen

Den tidligere FC Utrecht-spilleren har allerede rukket å knytte et tett bånd til VIF-fansen. Han forteller at han ble møtt med støttende meldinger etter derbyet mot Lyn, til tross for at han fikk sitt andre gule kort etter en hodeløs takling rett før pause.

– Supporterne våre på “Østblokka” og alle andre er fantastiske. De sendte meg veldig fine meldinger etter det røde kortet mot Lyn. De støttet meg og skrev ting som “sånt skjer” og “vi har ryggen din”. Det gir selvsagt en god følelse.

– Det er klart at det var tøft å bli utvist i et nytt land og i den kampen. Og så var de bare støttende. De sto bak meg og hjalp meg så mye. De ga meg mer energi, styrke og enda mer kjærlighet for klubben, fortsetter Rijks.

[ VIF-børsen: Burde ha scoret mer ]

– En inspirasjon for oss alle

Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink er svært fornøyd med å ha Rijks på laget.

– Mees er en fantastisk lagspiller. Han er herlig i garderoben og byr på seg selv og har kommet seg veldig nå i det siste. Han jobber hardt hver dag og er en inspirasjon for oss alle når man kommer inn på morgenen og ser at han allerede er på sykkelen, sier Borchgrevink til Dagsavisen.

Christian Borchgrevink (i midten) og Mees Rijks (til høyre) etter cupseieren mot Tromsø tidligere i mai (Fredrik Varfjell/NTB)

VIF-kapteinen lar seg imponere av at spissen har holdt hodet oppe etter en liten periode på benken.

– Han starter til å begynne med, og så kommer Ola (Kamara) inn noen kamper. Da er det fort lett å bli sinna og la det gå den veien. I stedet har han virkelig plukket opp hansken og leverer godt. I tillegg til å score i to kamper på rad nå, så gir han oss mye i spillet. Han fighter og gir alt i dueller, roser Borchgrevink.

[ El-Abdellaoui og Strand reddet Vålerenga: – Uvirkelig følelse ]