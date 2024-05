Lyns første tap siden serieåpningen, matchvinneren provoserte

NAMMO STADION (Dagsavisen): For da Jan Inge Lynum utnyttet en grov forsvarsmiss 20 minutter før slutt, valgte han å løpe rett bort til Lynfansen og viste med klare tegn hva han syntes om dem. Han skal ha blitt provosert av enkelte meldinger mot seg underveis i kampen.

Også resten av Raufoss feiret sammen med ham og da ble det kastet bluss ut på banen. Men ingen grov situasjon oppsto.

Lynum fikk sitt opplagte gule kort for å feire det eneste stedet på denne arenaen han ikke skulle gjøre det.

Forsvarsmiss

Scoringen kom etter en sjelden forsvarsmiss fra Lyns side. Even Bydel (ex Raufoss) skulle klarere en ball i eget felt, men spilte ballen i ryggen på en medspiller slik at ballen spratt videre til Lynum som kunne sette ballen opp i nettaket.

Det ga Lyns første tap i serien siden serieåpningen borte mot Moss (0–3) 1. april.

Det opplevde laget som urettferdig, laget skapte utvilsomt flest sjanser i dette oppgjøret.

Det var manglende krutt i avslutningene som hindret seier denne kvelden. Men de kan også takke en våken dommer for at det ikke ble tomåls tap. Det kommer vi tilbake til.

Skapte sjansene

Etter 5–0 over Sandnes Ulf sist kom Lyn fulle av selvtillit til Toten. Det er 24 år siden disse lagene møttes sist på dette nivået, og anno 2024 har Lyn vist mest krutt. Raufoss hadde bare en hjemmeseier på sine fire første forsøk i år.

Da Bastionen hadde fått stablet seg på plass var det laget i rødt, hvitt og blått som tok grep om hendelsene.

Her burde de også tatt ledelsen da Even Bydal tok en flott vending inne i feltet, spilte til Mathias Johansen som ble presset i skuddøyeblikket og da gikk ballen rett i keeper.

Lyn fortsatte kjøret og Henrik Loholt Kristiansen kom i flott posisjon, men viste at hodespillet kanskje ikke er hans styrke.

Da halvtimen var spilt oppsto kveldens første snakkes på Nammo stadion. Raufoss var på en sjelden visitt og fikk et frispark på kanten av 16-meteren. Omtalte Jan Inge Lynum fikk drømmetreff og la ballen direkte i motsatt kryss, men hva hjalp vel det da dommeren hadde blåst frispark for Lyn for en duell inne i feltet i det skuddet gikk.

Det var grunn til å skjønne at Raufosstrener Jørgen Wålemark hadde behov for en forklaring.

Mange dueller

Lyn slapp med skrekken og i stedet kom både Henrik Kristiansen og William Sell til store sjanser for Lyn. Sistnevnte fikk ballen i fri posisjon på bortre stolpe, men situasjonen kom kanskje litt brått på.

Etter pause ville åpenbart Raufoss vise seg fram mer offensivt og det startet med at Erlend Hustad fyrte av fra nesten 30 meter som Alexander Pedersen måtte ut i full strekk for å avverge.

Men den største sjansen var det igjen Mathias Johansen som fikk da han tverrvendte elegant ved straffemerket, men igjen ble ikke avslutningen skarp nok.

Raufoss tvang seg fram til en del dødballer og med alle sine høyvokste spillere ble det en utfordring for Lyn-forsvaret.

Men det var altså den omtalte forsvarstabben som ble utslagsgivende.

Og i sluttminuttene ble det også en redning på strek av Lynforsvaret.

Men Raufoss fikk sin andre hjemmeseier for sesongen.

Allerede fredag har Lyn ny hjemmekamp, men kampen mot Mjøndalen spilles på Nadderud stadion da Bislett er opptatt med nedriggingen etter Bislett Games.

---

FAKTA

1. divisjon menn mandag:

Raufoss – Lyn 1–0 (0–0)

Nammo stadion: Ca. 1200 tilskuere.

Mål: 1–0 Jan Inge Lynum (72).

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik.

Gule kort: Torjus Engebakken, Jan Inge Lynum, Raufoss.