Bamba-show for Skeid – VIF-rekruttene fortsatt uten poeng

VALLE (Dagsavisen): Rett etter pause – på stillingen 1-1 – avsluttet Kabamba “Bamba” Tumba Kalabatama et vakkert Skeid-angrep og scoret sitt andre mål for kvelden. Først sendte Bamba en fin langpasning i bakrom til angrepskollega Suleyman Bojang, før han fikk ballen i retur i feltet noen sekunder senere og kunne skli inn 2-1-målet for Skeid.

Sist Bamba scoret var mot Kjelsås 19. april. Dobbelen mot Vålerenga 2 bidro sterkt i 3-1-seieren som sender Skeid opp på andreplass avdeling 2 i andredivisjon – á poeng med bynabo Kjelsås.

For hjemmelaget betyr tapet at Vålerenga 2 fortsatt står med null poeng etter åtte spilte kamper.

Straffet VIF-rekruttene

Et drøyt kvarter etter Bambas andre mål for kvelden la Ulrich Østigård Ness på til 3-1 da han stanget Emil Tjøstheims innlegg inn i kassa fra kort hold.

Det var også bortelaget som kom best i gang fra start.

Skeid tok ikke overraskende tak i kampen fra start av og fikk en tidlig ledelse. Vålerenga-rekruttene ble hardt straffet på noen enkle feil da de skulle spille seg ut av bakre rekker etter en 5-meter.

Jesper Renshusløkken ble presset og slo en svak pasning mot Gabriel Opsahl, og Skeids Torje Naustdal brøt foran og sendte ballen videre til “Bamba”. Gjestenes spiss la ballen til rette og fikk et svært godt treff da han avsluttet utenfor 16-meteren. Vålerenga-keeper Storm Strand Kolbjørnsen nådde ikke bort til skuddet, og Skeid var i føringen etter 14 minutter.

Skeid-spiss Kabamba "Bamba" Tumba Kalabatama feirer etter å ha sendt laget i ledelsen mot Vålerenga 2. (Vidar Ruud)

Utligning

Bortelaget fortsatte å styre banespillet, men klarte ikke øke ledelsen til tross for et par gode sjanser utover i omgangen.

I stedet skulle VIF slå tilbake. Fire minutter før pause brøt Lorents Apold-Aasen en pasning ved midtstreken. Midtbanespilleren avanserte før han ble taklet av Skeids Hassan Yusuf, men dommer Hakan Catalgøl benyttet seg av fordelsparagrafen. Det bør VIF-rekruttene være glade for, for like etterpå sto det 1-1.

Adrian Kurd Rønning sørger for utligning like før pause. (Vidar Ruud)

Maxwell Daddy Kerdoe overtok på venstresiden før han fant Adrian Kurd Rønning i Skeids 16-meter. Med utsiden av høyrefoten sørget Kurd Rønning for utligning.

Plutselig hadde vertene momentum, og bare to minutter senere skapte VIF 2 en kjempesjanse. Apold-Aasen mottok ballen i drømmeposisjon like innenfor 16-meteren og banket til på første touch, men avslutningen gikk rett på Skeid-keeper Marcus Andersen.

Men VIF 2 holdt seg ikke lenge inne i matchen etter pause da Bamba satte inn 2-1 etter kun tre minutters spill i andre omgang.

Ness sørget for 3-1 litt senere i omgangen, og Vålerenga maktet aldri å slå tilbake igjen. Skeid fortsatte å angripe og burde ha stått med mer enn tre mål totalt på Valle, men det endte 3-1 til bortelaget.