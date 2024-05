Vålerenga-børsen: Burde ha scoret mer

MAGNUS SJØENG - 5: God kontroll i første omgang da han får ganske lite å jobbe med. Går feil vei på Sanel Bojadzic’ straffespark. Har et par viktige redninger i løpet av andreomgangens siste halvdel.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 4: Brukbar før pause, spesielt defensivt. Har ikke fininnstilt innleggsfoten til denne kampen, og lager straffespark i andre omgang. Ikke den beste matchen vi har sett av VIF-kapteinen.

AARON KIIL OLSEN - 5: Står godt imot det som Levanger kommer med sammen med midtstoppermakkeren. Spiller på det enkle og gjør få feil.

MARTIN KREUZRIEGLER - 5: Solid defensivt ved siden av Kiil Olsen. Flere viktige involveringer i andre omgang.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD - 5: Vikarierer igjen for Juklerød på venstresiden i første omgang, og løser det fortsatt godt. Godkjent omgang før han blir byttet ut i pausen. Ut etter 45 minutter.

HENRIK BJØRDAL - 6: Fantastisk detalj før Rijks’ scoring, og gjør ellers en veldig god første omgang. Involvert i det meste VIF skaper før pause. God også i andre omgang, men er for sent inne i en takling på en Levanger-spiller og får gult kort etter en times spill. Får en god sjanse noen minutter senere, men vinkelen blir for spiss.

FIDEL BRICE AMBINA - 6: Veldig god før pause – både offensivt og defensivt. Trygg med ballen i beina, og gjør også flere viktige inngripener når Levanger har muligheter til å kontre.

PETTER STRAND - 6: Gjør en veldig god jobb i VIFs presspill og løper som alltid mye. Har dog noen unødvendige balltap i første omgang. Bedre etter pause, og punkterer kampen med sin scoring et par minutter før full tid.

JONES EL-ABDELLAOUI - 6: Involvert i mye i åpningsminuttene, men sliter litt med touchet. Veldig nære scoring rett før VIFs ledermål, men bruker for lang tid med ballen i beina i stedet for å spille til Rijks i boksen. Lykkes nesten med et lavt innlegg rett etter pause, men har ikke helt dagen i andre omgang heller før han omsider lykkes med en strålende scoring som sender VIF i føringen etter 76 minutter.

MEES RIJKS - 6: Får en brukbar sjanse etter 13 minutter, før han sender VIF i ledelsen noen minutter senere. Plasserer seg i boksen der hvor ballen ender opp og header enkelt inn 1-0. Kunne fort ha endt opp som tomålsscorer like etterpå, men setter avslutningen over tverrliggeren. Kommer alene med keeper like før timen er spilt, men setter avslutningen noen centimeter til side for mål. Burde ha scoret mer enn ett mål i denne matchen.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 5: Lekker gjennombruddspasning med utsiden av foten tidlig i matchen som kunne ført til en god sjanse. Glimrende innlegg og assist på Rijks’ mål. Kombinerer fint med Rijks og midtbanespillerne, spesielt Bjørdal.

SIMEN JUKLERØD - 6: Sterkt innhopp. Kroner en god andreomgang med assist til El-Abdellaoui.

Innbytterne Ola Kamara, Filip Thorvaldsen, Lorents Apold-Aasen og Adrian Kurd Rønning spilte ikke nok til å bli vurdert.

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

Vålerenga – Levanger 3-1 (1-0)

Intility Arena, 6.991 tilskuere

Mål: 1-0 Mees Rijks (21), 1-1 Sanel Bojadzic (str. 74), 2-1 Jones El-Abdellaoui (77), 3-1 Petter Strand (87).

Gult kort: Christian Dahle Borchgrevink og Henrik Bjørdal, Vålerenga.

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL

Vålerenga: Magnus Sjøeng, Christian Dahle Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Vegar Eggen Hedenstad (Simen Juklerød fra 46.), Henrik Bjørdal, Fidel Brice Ambina, Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 90.), Magnus Bech Riisnæs (Lorents Apold-Aasen fra 90.), Mees Rijks (Ola Kamara fra 78.), Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 78.)

