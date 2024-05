El-Abdellaoui og Strand reddet Vålerenga

VALLE (Dagsavisen): For Vålerenga hadde ledelsen og god kontroll i andre omgang, men brått fikk Levanger straffespark etter 70 minutter. Obosligaens toppscorer, Sanel Bojadzic, var iskald og gjorde ingen feil.

Dermed gikk det mot nok en nedtur på hjemmebane for VIF, som kun sto med én seier på Valle i seriesammenheng før søndagens kamp.

Men VIF gikk rett i angrep etter gjestenes utligning. El-Abdellaoui hadde slurvet mye med touchet, slått en del dårlige innlegg og misbrukt en rekke gode sjanser tidligere i kampen før innbytter Simen Juklerød slo et innlegg.

Da viste lynvingen klasse. El-Abdellaoui var iskald da han mottok ballen i feltet og la den til rette over på venstrefoten. Avslutningen var glimrende, og VIF var i føringen igjen.

Ny Rijks-scoring

Det var 13 minutter igjen etter 18-åringens nettkjenning. Ti minutter etterpå punkterte Petter Strand matchen da han satte inn 3-1 med en fin avslutning med venstrefoten. Innbytter Ola Kamara hadde den målgivende pasningen.

Men det var Kamaras spisskonkurrent som skulle sette matchens første før pause.

Henrik Bjørdal vartet opp med magi da han fant lagkamerat Magnus Bech Riisnæs i feltet. Sistnevnte slo deretter et glimrende innlegg.

Vålerengas nederlandske nummer ni, Mees Rijks, sto perfekt plassert og kunne enkelt stange inn ledermålet midtveis i første omgang.

Vålerenga-spissens sjansesløsing

Rijks har nå scoret i to strake kamper, etter at han startet på benken i matchene i forkant mot Kongsvinger (0-2-tap) og Aalesund (2-0-seier).

Men VIF-angriperen både kunne og burde ha stått med mer enn to mål mot Levanger. Rett etter målet før pause satte han en avslutning fra kort hold over mål. I andre omgang kom han alene med keeper, men satte avslutningen like utenfor stolpen.

Han hadde også en kjempesjanse etter et innlegg etter El-Abdellaouis scoring, men VIF-spissen måtte nøye seg med ett mål i den viktige 3-1-seieren på hjemmebane.

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

Vålerenga – Levanger 3-1 (1-0)

Intility Arena, 6.991 tilskuere

Mål: 1-0 Mees Rijks (21), 1-1 Sanel Bojadzic (str. 74), 2-1 Jones El-Abdellaoui (77), 3-1 Petter Strand (87).

Gult kort: Christian Dahle Borchgrevink og Henrik Bjørdal, Vålerenga.

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL

Vålerenga: Magnus Sjøeng, Christian Dahle Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Vegar Eggen Hedenstad (Simen Juklerød fra 46.), Fidel Brice Ambina, Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 90.), Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 78.), Henrik Bjørdal, Magnus Bech Riisnæs (Lorents Apold-Aasen fra 90.), Mees Rijks (Ola Kamara fra 78.),

