3. divisjon: Ny Gamle Oslo-seier, Nordstrand spilte uavgjort

Her er kortversjonen av helgens kamper i 8. serierunde i 3. divisjon, og vi starter som vanlig med Trikkeligaen - avdeling 3:

Nordstrand-Bærum 2-2 (0-0)

Det var ikke mye å snakke hjem om de første 45 minuttene av toppoppgjøret mellom Nordstrand og Bærum, men etter pause tok det fyr. Etter 48 minutter tok Bærum ledelsen ved Jesper Tuven Holter, sønn av tidligere Stabæk-profil Christian Holter. Han gjorde alt på egen hånd da han fikk en hel banehalvdel å løpe på.

Holter dro av Jonathan Reiersen før han la ballen i mål. Vondt gikk til verre da Juba Moula økte til 0-2 med et skudd nede i hjørnet etter 79 minutter, like etter at Bærum-spiller Almin Dacic hadde fått to gule kort og dermed rødt. Det utnyttet Nordstrand, som utlignet to ganger på tampen. Først ved Omar Ouahabi, som scoret sitt første mål for klubben. Nærmest rett etter avspark satt den for Ouahabi, som alene med keeper banket ballen i lengste. Og hvem ellers enn Oliver Midtgård utlignet til 2-2 etter 88 minutter! Storscoreren raget høyest i boks etter en corner og sørget for 2-2 og poengdeling.

Nordstrand topper stadig tabellen og har nå 18 poeng etter åtte kamper, men kan bli forbigått om Asker vinner sin hengekamp mot Skeid 2 tirsdag.

Gamle Oslo-Åssiden 2-1 (0-1)

Gamle Oslo manglet åtte spillere til kampen mot Åssiden, som ble spilt ute på Årvoll grunnet opplegg i Vallhall. Det var tydelig å se, men til slutt vant laget etter scoring på overtid av overtiden.

Først tok Åssiden ledelsen 1-0 på en corner etter ti minutter, før Gamle Oslo bombarderte målet til Åssiden, uten hell. Først etter 50 minutter fikk de uttelling da Fredrik Graham Hansen ekspederte et straffespark i mål etter at Remi Jensen Telle hadde blitt meid ned. Dermed sto det 1-1, og det gjorde det langt inn i overtiden, før Graham Hansen ble matchvinner og sendte Årvoll kunstgress til himmels etter å ha pirket ballen i mål etter klabb og babb etter en corner.

Gamle Oslo har nå vunnet tre kamper på rad etter en svakere periode med ett poeng på tre kamper og er på 3. plass, bare to poeng bak serieleder Nordstrand. Les om kampen i sin helhet her, med intervju fra matchvinner Graham Hansen:

Oppsal-Ullern 4-0 (1-0)

FOR en kamp av Yazdani Kamara, som nå står med 16 mål på 21 kamper for Oppsal etter overgangen fra Nordstrand i fjor sommer! Kamara scoret kampens tre første mål. Han sendte hjemmelaget i føringen etter 27 minutter etter et hodestøt på corner, før samme mann økte til 2-0 like etter pause i åpent mål etter å ha fått pasning fra Mats Brændvang, da Oppsal kom to mann alene mot keeper. Hat tricket var et faktum tre minutter senere da han la ballen opp i krysset på straffe.

Brændvang fastsatte sluttresultatet til 4-0 etter 62 minutter alene med keeper. Seieren var Oppsals første på over en måned og på fem kamper, etter tre tap og en uavgjort i serien, samt tap for Vålerenga i cupen. Oppsal er nummer åtte med ti poeng, mens Ullern har tapt tre på rad og er på 11. plass med sju poeng.

Slik avsluttes runde 8: 27. mai 19.00 – Sarpsborg 2-KFUM 2, 28. mai 19.00 – Asker-Skeid 2, Frigg-Mjøndalen 2.

Tabelltoppen: 1) Nordstrand 18, 2) Asker 17, 3) Gamle Oslo 16, 4) KFUM 2 14, 5) Bærum 13.

Neste runde: 1. juni 13.00 – Ullern-Asker, 14.00 – Åssiden-Frigg, Flint-Gamle Oslo, 15.00 – Bærum-Oppsal, 3. juni 18.00 – Skeid-Nordstrand 2, 19.15 – KFUM 2-Åskollen.

Avdeling 5: Ready-Lokomotiv Oslo 3-2 (0-1)

Det eneste lokaloppgjøret i avdeling fem leverte virkelig varene på tampen av kampen. Lokomotiv Oslo kom til oppgjøret stinne av selvtillit etter å ha overtatt tabelltoppen å ha slått opprykksfavoritt Træff sist mandag, men kom ned på jorda mot Ready lørdag.

Det nyopprykkede laget lå under 0-1 etter halvtimen etter scoring av Ulrik Bjerke, før lagene var like langt da Mathias Ebbesen utlignet til 1-1 alene med keeper etter 50 minutter. Så sto kampen og vippet før alt ble avgjort. Gjestene gikk opp til 2-1 da Trym Blaauw var heldig og traff medspiller Kristian Isaksen i ryggen. Skuddet satte Vlas Paljamar ut av spill, og ballen trillet rolig i mål. Så utlignet Ready til 2-2 ved Martin Solli på straffe ti minutter før slutt, før innbytter Daniel Steenfeldt avgjorde på overtid med en kanonkule opp i nettaket til 3-2. Dermed tok Ready sin tredje strake hjemmeseier.

Lokomotiv Oslo tapte sin første kamp for sesongen og har nå blitt forbigått på 1. plass av Træff, som slo Skedsmo. Les fyldig referat med intervju fra matchvinneren og Ready-kapteinen her:

Tabelltoppen: 1) Træff 19, 2) Lokomotiv Oslo 17, 3) Aalesund 2 16, 4) Skjetten 14, 5) Lørenskog 12.

Neste runde: 1. juni 14.00 – Skedsmo-Ready, 18.30 – Lokomotiv Oslo-Gjelleråsen.

