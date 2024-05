KFUM sjokkerte Bodø/Glimt: – Vi skulle ha vunnet

KFUM-spissen avsluttet et nydelig angrep i andre omgang og hamret ballen i det nærmeste hjørnet. Kåffa sjokkerte de regjerende seriemesterne og Aspmyra ble stille.

For like før 2-1-målet hadde Remi André Svindland lekt seg med Albert Grønbæk med en fantastisk finte over (!) dansken. Etterpå fant Simen Hestnes lagkamerat Nunez på ett touch, og plutselig hadde det nyopprykkede laget ledelsen på hjemmebanen til fjorårets seriemestere.

Men KFUM-gleden og Glimt-sjokket varte ikke så lenge. Rundt ti minutter etter Kåffas andre mål for kvelden dukket Glimts Jens Petter Hauge opp i feltet og satte inn 2-2. Glimt-vingen reddet dermed nordlendingene fra en ny flause.

– Skuffet

– Vi skulle ha vunnet denne kampen her. Vi er misfornøyde, sier Johannes Nunez til TV 2.

KFUM hadde faktisk god grunn til å være misfornøyde. Også etter 2-2-målet hadde gjestene flere gode muligheter til å ta ledelsen på nytt.

Trener Johannes “Johs” Moesgaard uttaler seg i lignende termer som målscorer Nunez:

– Jeg er skuffet. Vi er akkurat så gode som jeg hadde håpet at vi skulle være.

– Jeg er ekstremt stolt over det her, men samtidig skuffet fordi vi blir tatt på små, enkle ting som vi ikke burde bli tatt på, fortsetter Moesgaard overfor TV 2.

Til tross for at seieren glapp, tar KFUM Oslo med seg et knallsterkt poeng fra Bodø. Oslo-laget havnet også under i første omgang da Grønbæk sørget for ledelse til vertene fem minutter før pause.

Men gjestene skulle slå tilbake.

Nosa svarte Glimt-treneren

Den innleide KFUM-spilleren Petter Nosakhare Dahl (20) fikk klar beskjed fra Glimt-trener Kjetil Knutsen om at han var i for dårlig fysisk form til å spille for de regjerende seriemestrene. Da svarte han like greit med å score mot klubben han er lånt ut fra.

På overtid i første omgang – rett før pause – var plutselig 20-åringen alene med keeper. “Nosa” kom seg forbi en Glimt-forsvarer, gjorde ingen feil og limte ballen i det nærmeste krysset. Dermed sto det 1-1 da lagene gikk i garderoben før andre omgang.

– Det var fantastisk ... å få noen til å spise ordene sine litt, sa unggutten til TV 2 i pausen.

Han ville ikke utdype uttalelsen ytterligere, men det er en dårlig skjult hemmelighet at han rettet det mot Glimt-trener Kjetil Knutsen.

I forkant av matchen hadde Bodø/Glimt-treneren sagt følgende til Bodø Nu om den utleide spilleren:

– Da han kom var han hundre nautiske mil unna å spille en kamp, rett og slett på sin fysiske form. Det brukte han hele fjorårssesongen og pre-season på å trene seg opp på.

Rett før avspark ga Nosa uttrykk for at han syntes Knutsens uttalelser var “litt rart” overfor TV 2. Han lot beina snakke med en glimrende scoring og utligning.

Etter Glimts 2-2-scoring i andre omgang presset vertene på for seiersmålet, men de fant ikke veien til nettmaskene. Dermed endte det uavgjort.

2-2-resultatet på Aspmyra betyr at KFUM har spilt fem uavgjorte matcher så langt denne sesongen.