Vålerenga-børsen: Nøkkelspilleren er i gang

MAGNUS SJØENG - 6: Har nesten ingenting å gjøre før pause, men må virkelig på jobb ved starten av andre omgang. Gjør flere gode redninger der, og sørger for å holde buret rent frem til det 88. spilleminutt. Smultringen glapp!

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 6: Nydelig innlegg til Rijks i innledningen av matchen som er centimeter unna en drømmestart for VIF. Er som resten av laget god i første omgang, og er nære scoring på et frispark etter hvilen.

AARON KIIL OLSEN - 6: Solid før pause, men får mer å jobbe med i andre omgang. Håndterer det meste fint. Ut etter 79 minutter.

MARTIN KREUZRIEGLER - 6: Strør flere gode baller fra midtstopperplass før pause, og fighter seg frem til 2-0 etter et hjørnespark. God kamp og stor opptur for østerrikeren. Ut etter 84 minutter.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD - 5: Vikarierer for Simen Juklerød på “feil” side, og løser det godt. Gjør få feil, men er ganske anonym.

HENRIK BJØRDAL - 7: Kombinerer fint med Strand og kommer seg til en sjanse etter 17 spilte minutter, men setter kula utenfor, men lykkes bare to minutter senere. Dundrer til med “feil” fot og setter inn VIFs første for kvelden. Godt nok plassert straffe når keeper går rett vei. Tomålsscorer (sine første to mål for sesongen), god kamp ellers og “man of the match”! VIFs nøkkelspiller har våknet.

FIDEL BRICE AMBINA - 6: Viser frem god nærteknikk tidlig i matchen og spiller seg fint ut av vanskelige situasjoner. Topper en sterk omgang med en assist etter å ha vunnet ballen høyt i banen. En av hans beste matcher så langt i VIF.

PETTER STRAND - 6: Hever seg flere hakk etter en skuffende prestasjon mot Kongsvinger sist. Fine kombinasjoner med VIFs offensive spillere. Ut etter 79 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI - 7: Er som resten av VIF-angrepet heltent fra start av, og slår innlegget som blokkeres rett før Bjørdal setter inn 1-0. God til å utfordre etter pause, og kommer seg også til et par gode sjanser. Svært solid kamp av den unge VIF-angriperen, som også slår innlegget på Sander Eng Strands selvmål.

MEES RIJKS - 6: Får en kjempesjanse før det er spilt to minutter, men har ikke marginene med seg når tverrliggertreffet går ned på streken og ut. Brenner en ny, stor sjanse litt senere, før han omsider får uttelling og setter inn 3-0. Iskald! Ut etter 69 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 6: Masse energi fra første spark på ballen. I likhet med resten av VIF-laget god før pause. Skaffer straffesparket som fører til 4-0.

Ola Kamara, Adrian Kurd Rønning og Fasika Idumba og Aleksander Hammer Kjelsen spilte for lite til å bli vurdert.

