Enorm Vålerenga-opptur i Bergen: – Et helvete å møte

– Det er rett og slett et helvete å møte Vålerenga, virker det som akkurat i dag, oppsummerte TV 2s Amund Lutnæs i programmet “Målfest” da det sto 4-0 til VIF etter første omgang.

Og målfest skulle det virkelig bli i Bergen. I løpet av 16 minutter – mellom 19. og 34. spilleminutt – scoret Vålerenga fire ganger.

Etter en skuffende forestilling mot Kongsvinger 16. mai gikk Vålerenga rett i strupen på Åsane. Allerede før det var spilt to minutter hadde spiss Mees Rijks truffet tverrliggeren.

Litt senere viste Henrik Bjørdal og Petter Strand glimrende kombinasjonsspill før førstnevnte satte avslutningen i nettveggen. Men et par minutter senere skulle Bjørdal og VIF få uttelling. Nøkkelspilleren snappet opp en ball i feltet og hamret inn kampens første scoring etter 19 minutter.

Rijks-scoring

Etter en halvtime sto det 2-0. Midtstopper Martin Kreuzriegler kjempet og kriget i feltet før han fikk lurt inn Vålerengas andre scoring etter en corner. Det var også øterrikerens første VIF-scoring.

To minutter like etterpå: Mees Rijks skulle endelig få hull på byllen etter å ha misbrukt to store sjanser i løpet av omgangen. Fidel Brice Ambina vant ballen høyt i banen og kikket opp foran målet. Der sto VIFs nederlandske spiss, som var iskald da han la ballen til rette og satte inn 3-0.

Alt stemte for Vålerenga, som ikke nøyde seg med tre scoringer før pause. To minutter etter Rijks’ scoring gikk Magnus Bech Riisnæs ned i feltet etter at Thomas Roger Lotsberg var oppe med en høy fot på Vålerengas venstreving. Åsane-spillerne raste, men dommer Anders Bodding pekte på straffemerket.

– Kunne stått mer enn 4-0

Fra elleve meter var Bjørdal sikker, og satte dermed sitt andre mål for dagen i Bergen. Men 4-0 og to scoringer selv til pause til tross: VIF-spilleren var likevel ikke hundre prosent fornøyd etter matchens første 45 minutter.

– Vi spiller en god omgang, men det er fullt av nesten-muligheter der ute og masse rom. Vi har veldig god tid i enkelte situasjoner som vi må utnytte bedre. Det kunne stått mer enn 4-0 her, sa Bjørdal til TV 2 etter første omgang.

Etter pause hevet vertene seg umiddelbart, men reduseringen kom ikke før helt på tampen. Sander Eng Strand lurte Magnus Sjøeng og sørget for at Åsane fikk med seg et trøstemål, men gleden ble kortvarig for både Strand og hjemmelaget

For bare ett minutt senere scoret han selvmål etter et innlegg fra Jones El-Abdellaoui. Dermed endte det 5-1 til gjestene fra Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen