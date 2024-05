Skeid slet seg til seier og deler tabelltoppen med naboen

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det var klart at vinneren her ville dele tabelltoppen med Kjelsås og Eidsvold Turn. I 2. divisjons avdeling 2 er det like tett mellom topplagene som mellom soldagene i hovedstaden.

Skeid dro i land seieren fortjent fordi de skapte flest sjanser og scoret kampens flotteste mål.

Det var glovarmt på Nordre Åsen også med kampstart klokka 19.00 mandag kveld og det så ut som det var Strømmen som hadde hatt den siste kalde dusjen før avspark.

For de startet kampen med en dobbeltsjanse, men Skeid-keeper Marcus Andersen viste at han var klar. Det siste skuddet fra Strømmens Younes Amer var godt plassert, men Andersen var i full strekk.

Sykkelspark-scoring

Men det var det farligste Strømmen leverte de første 45 minuttene. Resten av omgangen handlet stort sett om Skeid, som viste et spillemessig stort løft fra 2–0 seieren over Junkeren i forrige runde.

Her kunne det stått 3–0 til pause etter store Skeid-sjanser.

Men vi får jo begynne med scoringen som Bendik Rise serverte på utsøkt vis halvveis i omgangen Han fikk et overlegg gjennom feltet og fra ganske spiss vinkel leverte han et slags sykkelspark som kom overraskende på både med og motspillere. Ballen sang i nettet.

Feiringen med eselører kunne vi ikke tolke der og da …

Burde ledet mer

Dette kom i en periode der Skeid hadde overtatt initiativet og kom til store muligheter. Sulayman Bojang viser hvilket tempo han har i kroppen da han rykket ifra alt og alle, men alene med keeper viste han for tydelig hvor han ville skyte.

Bendik Rise hadde et volleyskudd til som Strømmen-keeper Jørgen Sveinhaug måtte strekke hver centimeter for å slå til corner.

Og rett før pause hadde Bamba alle sjansers mor da han lobbet ballen elegant over keeper og skulle bare trille ballen i tomt mål, men valgte å lobbe en gang til slik at det gikk opp til overraskede og lettede Strømmen-supportere bak egen keeper.

Men han gjorde det godt igjen ti minutter etter pause da han serverte innkastet som ga Skeid-scoring nummer to.

Skeid-kaptein Per-Magnus Steiring henger høyest i feltet og stanger inn 2-0 mot Strømmen på Nordre Åsen. (Vidar Ruud)

Målgivende innkast

Fra kanten av 16-meteren fikk han målgivende med sitt lange kast som kaptein Per-Magnus Steiring headet ned i keepers høyre hjørne.

Før dette hadde både Bamba og Bojang hatt gode skuddforsøk i en annen omgang som Skeid ville ta hånd om fra start.

Strømmen hadde sett tamme ut i en time, men da de fikk redusering etter et frispark ti minutter senere, var det selvfølgelig kamp igjen.

Mats Lunde fikk henge helt alene inne i feltet og stanget inn reduseringen.

Derfra og inn ble dette en stillingskrig mellom to lag som ville dele tabelltoppen med Kjelsås og Eidsvold Turn.

Et nytt frispark fra Strømmen endte med at ballen trillet ut centimeter ved siden av stanga og på en kontring kom Skeids innbytter Ousmane Diallo Toure helt alene gjennom, men satte ballen utenfor bortre stolpe.

Begge lags trenere fikk gule kort i sluttfasen som gjenspeilet temperaturen både på banen og på sidelinja. Fem minutter ble lagt til, men kreftene ebbet til slutt ut.

Skeids neste oppgave er møtet med bunnlaget Vålerengas 2. lag på Intility stadion mandag om en uke.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 mandag:

Skeid – Strømmen 2–1 (1–0)

Nordre Åsen: 333 tilskuere.

Mål: 1–0 Bendik Rise (22), 2–0 Per-Magnus Steiring (53), 2–1 Mats Lunde (63).

Dommer: Kristian Kristiansen, Bakkeby IK.

Gule kort: Lucas Høyland, Vilde Rislaa (trener), Mats-Andre Kaland (assistenttrener) Skeid, Matias Aadnøy, Ørjan Heiberg (trener), Strømmen.

Skeid: Marcus Andersen – Luca Høyland, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Keivan Ghaedamini– Hassan Mohamed Yusuf, Ulrich Østigård Ness, Bendik Rise, Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 62) – Torje Naustdal, Kabamba Tumba Kalabatama.

---

