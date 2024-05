Lyn-esset endte måltørken: - Det var på tide

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Det var varmt i 25 grader og sol nede på Røa kunstgress. Det er kanskje ikke forholdene til å ende en måltørke, men for Kamilla Melgård skjedde nettopp det. Og scoringen viste seg å bli viktig på flere måter. 0-2-scoringen ble også matchvinnende. Det blir ikke mye bedre å score sitt første for sesongen på.

– Et langt sekund

– Dette synes jeg var på tide. Det er utrolig digg at den kom nå og at det ender med tre poeng, sier Melgård til Dagsavisen. Som en av lagets mestscorende de siste årene har det vært litt plagsomt å slite foran mål. – Man kjenner litt på det som offensiv spiller. Man vil bidra med mål og målgivende, sier matchvinneren.

Scoringen var både typisk og utypisk for den raske kantspilleren. Cornelia Fladberg slo en løpeball i bakrom, der Melgård kom stormende. Det har vi sett før, men ikke resten av scoringen.

– Jeg får ballen sprettende og ser keeperen er langt ute. Jeg husker Jenny scoret på noe lignende tidligere i sesongen, så jeg tenkte at jeg vil prøve meg. Det var et langt sekund, men utrolig deilig å se den gå inn. Det er ikke ofte man scorer sånne mål, sier Melgård.

Har forbedret angrepsspillet

– Det var veldig bra, og godt for henne, sier Kirvil Odden Sundsfjord om målscoreren. Hun forteller at de har ønsket flere mål etter en litt trå start på sesongen. – Vi har jobbet mye med siste tredel og det løsner i dag. Vi fikk til det vi hadde bestemt oss for, og lot oss ikke vippe av pinnen av et godt Røa-lag. Samspillet er bra, og vi skaper sjanser, sier keeperen som selv stoppet det meste av Røas forsøk. – Slikt blir det poeng av, sier en fornøyd veteran.

Det første målet kom ved Jenny Røsholm Olsen, som er oppe i fem scoringer i årets Toppserie. – Det burde blitt flere mål i dag, men det viktigste er å vinne. Dette er en kjempetøff bortekamp, sier Røsholm Olsen. Trine Skjelstad Jensen tidlig i kampen, Røsholm Olsen rett etter 0-2, og Luna Galteland sent i kampen er noen eksempler på flere gode scoringsmuligheter, men to fine spillemål holdt.

Borteseier, sjanseproduksjon og scoringer er noe trener Joakim Dragsten tar imot med åpne armer. – Vi visste dette ville bli en kjempetøff bortekamp, men vi ville mer enn å bare være med på krigen. Vi traff med inngangen på kampen, som var å gjøre dette til en fotballkamp med spill. Og jentene responderer utmerket på det. De får mer og mer selvtillit, det er deilig å se, sier Lyn-treneren.

