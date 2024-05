Hagen og Håkans forverrer VIFs skadeproblemer: – Flyter ikke der heller

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Ikke lenge før Vålerenga skulle ut for å møte Kongsvinger til sin 16. mai-kamp kom beskjeden fra VIF om at Elias Hagen har blitt operert for skader på det indre leddbåndet.

– Det er naturligvis veldig kjedelig, men jeg får jo også satt ting litt i perspektiv med Jacob Dicko Engs beskjed til oss friskt i minnet. Jeg kommer tross alt tilbake, selv om det blir en lang og tøff opptreningsperiode, sier Hagen til VIFs hjemmesider.

Håkans ute på ubestemt tid

Midtbanespilleren blir ute i lang tid, og fra før har Vålerenga også Jacob Dicko Eng ute med langtidsskade. Den er såpass alvorlig at vingtalentet kanskje må legge opp, og på toppen av det har også Daniel Håkans vært ute med skade de siste par ukene.

– Med Håkans vet vi ikke. Han har ikke trent de siste 14 dagene, og har slitt over en lengre periode. Han får behandling for skaden, og vi håper og krysser det vi har for at han er klar igjen snart, forteller VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen.

Hovedtrener Geir Bakke forteller at Håkans sliter med en lyskeskade.

– Det er vel egentlig medisinsk som burde svare på det her, men han sliter med noe lyskegreier. Det har vart en stund, da han allerede har vært ute i tre kamper med det. Det er selvsagt veldig uheldig for oss, og sånn sett flyter det ikke akkurat for oss der heller om dagen, sier Bakke til Dagsavisen.

Daniel Håkans startet sesongen bra, men sliter nå med en lyskeskade (Vidar Ruud)

Erkjenner at troppen er tynn

VIF-trenerne sier at det jobbes kontinuerlig med bredden i stallen, selv om det fortsatt er en god stund til det nye overgangsvinduet åpner.

– Fokuset vårt er på de spillerne vi har tilgjengelig, og få det beste ut av dem. Vi er kanskje litt få folk til det tøffe kampprogrammet vi er inne i nå, og kanskje var det en medvirkende årsak til at vi fremsto så energiløse som vi gjorde mot Kongsvinger, sier Myhre.

– Med den troppen vi har nå blir det mye spilletid på de som er igjen. Derfor kan vi ikke sitte på dem og kvele de som er spilleklare for mye heller, da vi trenger dem på beina igjen om noen dager, legger Bakke til.

Også neste uke er det to kamper, først mot Åsane borte (onsdag) og så Levanger hjemme (søndag), før det blir én kamp i uka til slutten av juni da det blir en måneds EM-pause til slutten av juli.

Regner med forsterkninger

Blant dem som nesten alltid spiller alt er Henrik Bjørdal. Med flere offensive kort nå skadet, blir det enda mer press på Bjørdal og hans midtbanekolleger.

– Både Elias og Daniel er viktige spillere for oss, så det er klart at det ikke er gunstig at de er skadet. Samtidig har vi gode erstattere, og vi er heller ikke det eneste laget som sliter med skader, forteller Bjørdal til Dagsavisen.

Han ønsker ikke å kreve forsterkninger, men regner med at klubben jobber på for å gjøre troppen litt bredere.

– Jeg synes troppen vi har bør være god nok til å ta tre poeng hver helg, selv om den kanskje ikke er like bred som vi har hatt tidligere. Vi har mistet en del rutine fra i fjor, og har mange spennende unggutter. Vi som har litt kamper må hjelpe de yngre med å gå foran, sier Bjørdal.

Det blir mer press på Henrik Bjørdal og hans midtbanekolleger i VIF, etter skadene på Elias Hagen og Daniel Håkans (Pål Karstensen)

P.S: På den positive siden nærmer Omar Bully seg kampform etter spill på rekruttlaget.

