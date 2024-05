Kjelsås tok over serieteten etter frispark fra 35 meter

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Med seieren på Oslos tak dagen før dagen inntok Kjelsås den posisjonen de jakter: Opprykksplassen i 2. divisjon. Den har de i hvert fall noen timer. Toppscorer Kristian Eriksen og Olav Øby sørget for scoringene.

Å spille fotball på Norges tørreste kunstgressbane midt i solsteika midt på dagen, kan jo Kjelsås takke seg selv for. Det var Vålerenga som spurte pent om kampen kunne spilles tidlig, og Kjelsås svarte ja.

Varmen styrte tempoet

Ettersom Vålerengas A-lag skal spille senere onsdag, var det ikke mye hjelp fra A-lagsspillere i denne kampen der Vålerengas rekrutter skulle prøve å ta sesongens første poeng.

Men de leverte i i hvert fall en første omgang det sto respekt av da de holdt nullen mot det som da var serielederen i avdelingen.

Kjelsås hadde største sjansene foran skolebarna på tribunen som hadde gratis adgang, hvis de var ferdige med skoledagen, vel og merke.

Intensiteten i spillet ble påvirket av varmen. Begge lag tok seg lange pauser i det høye presset.

Omar Bully tok av seg drakta til pause og hadde gjort sitt. (Reidar Sollie)

I tverrliggeren

Først et godt frispark fra Olav Øby fra 17 meters hold som VIF-keeper Storm Strand-Kolbjørnsen hang med på og reddet til corner.

Kristian Eriksen hadde en knallhard heading i tverrliggeren før han skjøt over nærmest åpent mål fra ti meters hold.

VIF-rekruttene holdt unna og skapte også noe på egenhånd. Obasi Onyebuchi fikk avgårde et godt skudd og fikk vist fram farten sin, mens Omar Bully hadde et godt skudd som Kjelsås-keeper Jonas Brauti måtte strekke seg etter.

Det var ikke synlig til pause at dette var topp mot bunn i denne avdelingen.

VIFs mest profilerte spiller, Omar Bully, signaliserte tre minutter før pause at han måtte av, men fikk beskjed om å stå til pause.

VIFs Charles Såheim (t.v.) i duell med Ayub Mahammed på Grefsen stadion torsdag. (Reidar Sollie)

Tidlig avgjørelse

Men dette var en kamp Kjelsås skulle vinne med de ambisjonene de har og kort tid etter pause kom de forløsende scoringene.

Først da Kristian Eriksen endelig fikk utdeling da han headet laget i ledelsen fem minutter ut i omgangen. Det var hans sjuende scoring i serien.

Så skjønte Olav Øby hadde sjansen lå i et tidlig skudd på et frispark fra nesten 40 meter da han så at VIF-keeperen sto langt ute.

Som Øby sa da han var gjest i Trikkeligaens podkast i forrige uke, har han ambisjoner som frisparkskytter.. Vålerengas rekrutter styrte mot sitt sjuende tap av sju mulige.

Eriksen hadde en ny avslutning som spratt oppå tverrliggeren. Lorents Apold-Aasen hadde VIFs største og eneste mulighet etter pause, men skuddet ble blokkert av Simen Olafsen på femmeteren.

Men fem minutter før slutt kom reduseringen da samme Apold-Aasen avsluttet det fine innlegget fra Obasi Onyebuchi.

Men de klarte ikke sette inn noen sluttspurt, i stedet hadde Ahmad Abbas en sterk avslutning før innbytter Patrick Askengren satte den siste fra kloss hold på overtid etter fin pasning fra Leo Bech-Hermansen.

Kjelsås kan feire nasjonaldagen, legge beina høyt og vite at de ikke har ny kamp før 25 mai, borte mot Ull/Kisa. VIF-jakten på første seriepoeng fortsetter på Intility mot Skeid mandag 27. mai.

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 torsdag:

Kjelsås - Vålerenga 2. lag 3-1 (0-0)

Grefsen stadion: 326 tilskuere.

Mål: 1-0 Kristian Eriksen (50), 2-0 Olav Øby (55), 2-1 Lorents Apold-Aasen (85), 3-1 Patrick Askengren (90+3)

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan, Oppsal.

Gult kort: Jakob Emblem-Olsen, Kjelsås, Brage Eie, VIF2

Kjelsås: Jonas Brauti – Jakob Emblem-Olsen (Marius Stølan fra 52), Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea – Eivind Willumsen, Olav Øby, Ayub Mahammed, Leo Bech Hermansen – Jens Bonde Aslaksrud, Kristian Eriksen (Ahmad Abbas fra 80)

Vålerenga 2 .lag: Storm Strand-Kolbjørnsen – Charles Såheim, Jakob Granli, Jesper Renshusløkken, Maxwell Kerdoe – Omar Bully (Haniel Samson fra 46), Brage Eie, Gabriel Opsahl, - Taha Usman, Lorents Apold-Aasen, Obasi Onyebuchi.

