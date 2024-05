Hjemmetap på fotballens festdag – dette er VIF-børsen

MAGNUS SJØENG - 5: Forhindrer en tidlig KIL-scoring fra Harald Holter med en kjemperedning etter elleve spilte minutter. Må deretter ut i full strekk og gjør en ny, sterk redning seks minutter senere. Får ikke gjort stort med målene.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 4: Gjør det litt vanskelig for seg selv med ballen i beina i et par situasjoner tidlig i matchen, men har også noen meget gode langpasninger og kombinasjoner med Bjørdal og El-Abdellaoui. Vil mye offensivt, men lite som stemmer for kapteinen og VIF.

AARON KIIL OLSEN - 5: Spiller med lav risiko og gjør et par feil ved starten av matchen, men er bedre etter hvert og bidrar med flere viktige involveringer og blokkeringer. Klarer dog ikke stoppe bortelaget fra sette inn 0-2 i andre omgang.

MARTIN KREUZRIEGLER - 3: Litt slurv defensivt, men er nær scoring på et frispark før pause. Ikke en spesielt god match av midtstopperen som avslutter som venstreback når Juklerød byttes ut.

SIMEN JUKLERØD - 4: Godt samarbeid med venstresiden før pause – spesielt med Riisnæs. Setter opp lagkameraten til to gode sjanser i første omgang, og har også en del brukbare innleggsforsøk. Mister markeringen på Harald Holters scoring. Byttes ut etter 84 minutter.

HENRIK BJØRDAL - 4: Fremoverrettet og offensiv. Fine tendenser, men det blir bare nesten. Slurver en del i andre omgang – som resten av laget.

FIDEL BRICE AMBINA - 4: Viser frem overblikket sitt og sin gode høyrefot ved flere anledninger tidlig i første omgang, men har også noen farlige feilpasninger. Blir dratt av og lurt rett før 0-2-målet.

PETTER STRAND - 3: En overraskende svak kamp av midtbanespilleren som “alltid” leverer solid. Mye slurv og flere feilpasninger før pause. Har også noen svake balltap i andre omgang. Byttes ut etter 84 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI - 4: Høyt potensial. Flink til å komme seg fri på høyrekanten, men blir bare nesten med innleggene. Kombinerer fint med høyresiden uten å få uttelling. Ut etter 62 minutter.

OLA KAMARA - 3: Lite involvert før pause, men får en enorm sjanse et drøyt kvarter ut i andre omgang. Klarer dog ikke nå frem med hodet på Juklerøds innlegg fra venstre. Ut etter 62 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS - 4: Litt slurvete start, men kommer seg til to store sjanser i løpet av seks-sju minutter i første omgang. Svært nære kampens første mål både ved første og andre forsøk – spesielt den første. Får også en gyllen sjanse rett før pause, men blir stoppet. Bør sette minst én av sjansene. Får til lite etter pause.

Mees Rijks, Filip Thorvaldsen, Vegar Eggen Hedenstad og Adrian Kurd Rønning spilte for lite til å bli vurdert.

