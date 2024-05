VIF kan åpne luke i det som ikke er en seriefinale: – RBK deiligst å slå

Foran årets sesong var Rosenborg, Brann og Vålerenga tippet som de største gullfavorittene, og med tanke på hvor mye uro det var rundt RBKs sesongoppkjøring der Steinar Lein trakk seg og Robin Shroot ikke ble ansatt før etter seriestart ble det stilt spørsmål rundt hvordan trønderne ville gjøre det i år.

Så langt har RBK kun tapt for Brann, og har med det bare Vålerenga foran seg på tabellen ettersom VIF-damene har sju strake seiere. Onsdag kveld er det klart for Shroots ilddåp, som Vålerenga selv har døpt kampen på sosiale medier, der lagene har hatt en liten beef gående siden Olaug Tvedten donerte 10.000 kroner til klubben i fjor høst.

– Rosenborg er laget det er deiligst å slå. Vi har litt å revansjere også fra cupfinalen i fjor, så kampene mot Rosenborg betyr litt ekstra. De ser solide ut etter en god start, men jeg tror vi er enda bedre om vi spiller på vårt beste, sier Elise Thorsnes i en video lagt ut på VIF-damenes X-konto.

VIF med en ekstra dag

Thorsnes var endelig tilbake fra skade i forrige hjemmekamp, da Vålerenga slo LSK Kvinner 1-0.

– Det er veldig godt å være tilbake igjen. Det har vært forferdelig å sitte på tribuna og ikke kunne bidra, og nå fikk jeg et innhopp som spiss også. Det er der jeg trives best, så jeg er glad for endelig å kunne spille igjen, og håper på flere kamper som spiss, sier Thorsnes.

Det var imidlertid ikke Toppseriens toppscorer gjennom tidene som sørget for seieren, men Ylinn Tennebø som satte inn det avgjørende målet mot LSK rett før slutt. Det gjør hun gjerne igjen mot Rosenborg.

– Vi har fått en ekstra dag fri inn mot Rosenborg-kampen. Selv om det var litt merkelig å spille på fredag, så klager vi ikke på det. Det er bare å legge beina høyt, se resten av Toppserie-runden og restituere og gjøre seg klar til Rosenborg, sa Tennebø etter kampen mot LSK Kvinner.

Ylinn Tennebø ble den store helten da hun dukket opp og bredsidet inn 1-0-scoringen helt på tampen mot LSK Kvinner sist. (Terje Pedersen/NTB)

For tidlig med seriefinale

Etter lagets sjuende strake seier er det nå tre poeng ned til Rosenborg, og med seier kan den luka vokse til seks poeng etter åtte kamper. Ned til Brann er det seks poeng, selv om de har én kamp mindre spilt. Onsdag venter Rosenborg, men verken Lexerød eller Tennebø vil høre noe snakk om en tidlig seriefinale.

– Brann har i likhet med RBK også bare tapt én kamp i år, og de har spilt færre kamper enn oss. Det gjør at ledelsen vår kanskje ser større ut enn den er, og det er fortsatt veldig lenge igjen av sesongen. Vi har bare spilt en fjerdedel, så det er altfor tidlig å snakke om at dette kan være en seriefinale. Men vi er i en god flyt nå, så for oss er det bare å dundre på videre, sa Lexerød om RBK-kampen.

– Vi er absolutt fornøyd med starten av sesongen, og jeg synes vi har et godt lag der alle vet sine roller i systemet. Likevel er det mye som kan skje, og vi skal inn i et tett kampprogram i høst, så vi kan ikke ta noe for gitt. Vi må bare stå på og telle opp til slutt, sier Tennebø.

Vålerenga mot Rosenborg har avspark klokken 19.05 på Intility.

