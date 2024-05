- Det er utenkelig at Rosenborg skal tape for KFUM Oslo på et fullsatt Lerkendal

EKEBERG (Dagsavisen): Onsdagens trening i sommervarmen KFUM Arena ga oss mange svar på hvem KFUM vil spille med i Trondheim på Fotball-Norges store publikumsdag.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard gikk svært detaljert til verks. Spiller midtbanesentralen Robin Rasch?

Men før vi kommer til svaret på det, må vi ta for oss utgangspunktet for denne kampen som blir den største publikumskampen i karrieren for mange av KFUM-spillerne.

Ingen møter

Lagene har ikke møttes i obligatoriske kamper og flertallet av Kåffaspillerne har aldri spilt på Lerkendal. Men trenerne Johannes Moesgaard og Thomas Holm har kjent på kroppen hva som forventes der.

– Vi har ikke møtt dem en gang i treningskamper, vi har ikke vært store nok til det, gliser Johannes Moesgaard når han snakker med Dagsavisen etter onsdagens siste trening før kampen på et snart utsolgt Lerkendal 16. mai. Det betyr over 21.000 tilskuere.

– I Trondheim er det rigget til fest og det er helt utenkelig at Rosenborgs skal tape for KFUM Oslo. Vi reiser fortsatt rundt i Norge og forteller hvem vi er, sier KFUM-treneren, som var rimelig hissig etter 1–4 tapet for Fredrikstad søndag.

Det har han og spillerne ristet av seg. Og lært noe av. Det blir mange endringer på laget som møter opp torsdag kveld.

Rosenborg har presset

Men det pussige faktum står der i det vi har passert midten av mai at KFUM Oslo står uten seier hjemme og uten nederlag borte.

Rosenborg har presset på seg. De er uten seier i de tre siste kampene, er slått ut av cupen og er bare ett poeng foran Kåffa på tabellen.

På onsdagens trening gikk Moesgaard nøye gjennom formasjonene og måten laget skal møte Rosenborg på.

Thomas Holm tok en dødballøkt med cornere til slutt der han skjelte ut laget for manglende kvalitet sist.

– 7. divisjonsnivå!, brølte han til spillerne.

Robin Rasch la hjørmesparkene på onsdagens Kåffa-trening. (Reidar Sollie)

De beste er tilbake

Men treningen viste at alle de sentrale spillerne som manglet mot Fredrikstad, nå blir med. Momodo Lijon Njie er tilbake i midtforsvaret, Robin Rasch tok plass på den sentrale midtbanen og Johannes Nunez som spiss.

Så er eneste forbehold at de ikke kjenner noe etter onsdagens trening, som var intensiv i starten med entouch-øvelser før det ble en praktisk forelesning av Moesgaard om hvordan Rosenborg skal takles.

– Det var vel du som løp mest på den sekvensen, blir det for mye teori?

– Jeg ser faren, men som gammel lærer har jeg pedagogikken med meg. Jeg har lært meg å sjekke at de får med seg det som formidles, sier Moesgaard, som vedgår at det kan være et stykke fra teori til praksis i fotball.

Attraktiv kamp

Robin Rasch var med på alle øktene og la de avsluttende cornerne.

– Ja, jeg er klar, bekrefter han overfor undertegnede.

– Vi velger bare å gønne på. Ingen vil gå glipp av en slik kamp, vi skal nyte opplevelsen, sier Moesgaard som hvilte de tre nevnte spillerne mot Fredrikstad av hensyn til slitasjen. Det gikk ganske galt.

På onsdagens Rosenborg-trening så det ut til at kaptein Markus Henriksen fortsetter i midtforsvaret, kan Adressa fortelle.

Rosenborg var sin siste seriekamp sist 21. april (3-1 borte over Haugesund), men spilte 2–2 borte mot Molde sist.

PS. Hva som skjer med KFUM i cupen etter at de brukte en ikke spilleberettiget spiller mot Sogndal, er ikke avklart. Klubben har ikke fått noe tilbakemelding fra Norges Fotballforbund.

---

FAKTA

Dette er 16. mai-menyen i de to øverste ligaene:

Eliteserien klokka 18.00: Bodø/Glimt – Tromsø, Brann – Sandefjord, Fredrikstad – Strømsgodset, Haugesund – Kristiansund, Odd – Molde, Rosenborg – KFUM Oslo, Sarpsborg – HamKam, Viking – Lillestrøm.

1. divisjon klokka 17.00: Mjøndalen – Åsane, 18.00: Levanger – Ranheim, Raufoss – Moss, Sandnes Ulf – Bryne, Stabæk – Lyn, Start – Egersund, Vålerenga – Kongsvinger, Aalesund – Sogndal.

---

