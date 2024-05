Vålerenga-Bully nærmer seg formen: - Han trenger kamptrening

INTILITY ARENA (Dagsavisen): De første fem rundene har resultert i null poeng for Vålerengas andrelag i andredivisjon. I dag ble det heller ikke noe poeng da Alta kom seg unna med en knepen sier. Gjestene tok først ledelsen, men Adrian Kurd Rønning utlignet to minutter etterpå.

I andreomgang ble det tøffere for Vålerenga som tok av fire nøkkelspillere samtidig, blant annet Omar Bully. Likevel fant de veien til nettmaskene på sjeldent vis da Obasi Onyebuchi scoret med hodet. Alta stakk til slutt av med seieren etter et frispark og selvmål.

– Vi er nærmere nå enn før, men poengene må komme snart. Det kan bli tøft å få nok utover høsten. Det er en ung gjeng som har blitt bedre på disse seks kampene og som steg, sier rekruttenes trener Øystein Sanden til Dagsavisen.

Vil spille Bully i form

Angrepsspillet til Vålerenga dreide seg mye om Bully på venstreflanken. Han trakk til seg både en og to sikringsspillere, dro overstegsfinter og brukte tyngdeoverføringer. Noen ganger kom han løs med ballen i beina, andre ganger ble han lagt i bakken. Men det skapte også mye rom for medspillerne, for eksempel i forkant av Kurd Rønnings fulltreffer.

– Det er ingen tvil om talentet. Nå handler det om å få kamptrening for han, over tid. Det viktigste for han er å spille kamper kontinuerlig og unngå skadeavbrekk, sier Sanden.

Bully fikk en kjempesjanse like før pause. Skuddet gikk over. (Håvard Sollie )

Bully har spilt de siste tre kampene for rekruttlaget. Det er de eneste offisielle kampene han har spilt i år. Om han nærmer seg A-laget vil ikke Sanden svare på, men at han ble byttet av etter en time var ikke tilfeldig.

– Det var planlagt og ikke min beslutning. Det er ordre fra Geir (Bakke) og Petter (Myhre). De ville ha av både Bully, Kjelsen, Kurd Rønning og Rijks etter en time, sier Sanden.

Verken Geir Bakke, Petter Myhre eller Bully selv var tilgjengelige for intervju etter kampen.

Bully, Rijks, Kurd Rønning og Kjelsen fra start

Laget Øystein Sanden disponerte lignet på de tidligere elleverne denne sesongen, med flere tenåringer. Av de som spilte A-lagskampen mot Aalesund var Kurd Rønning og Mees Rijks med fra start. Det samme var Aleksander Kjelsen som satt på benken hele kampen mot Aalesund. Rijks og Kjelsen spilte den første timen, det er forventet at de vil spille for A-laget 16. mai.

Det svermet rundt Omar Bully da han hadde ballen. Trener Øystein Sanden følger med. (Håvard Sollie)

Store sjanser var det lite av, Alta var nærmest med et langskudd som krevde en god redning Storm Strand-Kolbjørnsen. Vif-keeperen var også god da Alta tok ledelsen, han stoppet et skudd som Alta var først på returen. Men det meste av spenning på banen skjedde rundt Omar Bully da han kom seg løs på kanten. Han driblet vekk tre spillere i forkant av angrepet som endte med utligning ved Adrian Kurd Rønning, bare to minutter etter at Alta scoret. Bully burde selv scoret minuttet etterpå, men avslutningen fra kloss hold gikk over mål.

Byttet seg svakere

Nøkkelen til poeng i denne kampen handlet om det første kvarteret etter pausen. For da 60 minutter var spilt kom byttene. Målscorer Kurd Rønning, Mees Rijks, Kjelsen og Bully gikk alle av. Inn kom flere tenåringer og i samme periode gikk Alta opp i ledelsen på ny.

Da luktet det borteseier i større grad, men plutselig fant de unge kongeblå en medvind. Og utligningen kom fra et voksent angrep. Innbytter Taha Usman lignet veldig på Jones El-Abdellaoui da han rykket ned til linja og hang ballen opp på bakre stolpe. Der var Obasi Onyebuchi umarkert og den 1.64 centimeter høye nigerianeren fikk en enkel jobb med å sette panna til. Det er 19-åringens første nettkjenning i Vålerenga-drakt.

Alta kom seg vekk fra Intility med tre poeng i bagasjen. (Håvard Sollie)

– Jeg har faktisk scoret på hodet før, men det er ikke så det jeg pleier å gjøre. Det føles godt å få mitt første mål i denne drakten, jeg trives veldig godt i Vålerenga. Det blir flere scoringer fra meg fremover, sier Onyebuchi til Dagsavisen.

Men utligningen hans holdt ikke. Alta scoret seiersmålet på et frispark rett utenfor straffefeltet. Det kom kort tid etter en monsterredning av Storm Strand-Kolbjørnsen. Øystein Sandens menn skal også i aksjon 16. mai. Da møter de Kjelsås 14:00 på Grefsen stadion. A-laget spiller 18:00 på Intility.

– Det er nok ingen av oss som vil raske seg bort til Intility for å sitte på benken der, avslutter Sanden.

Kampfakta

2. divisjon, avdeling 2, runde 6 søndag

Vålerenga 2 – Alta 2–4 (1–1)

Intility Arena, 131 tilskuere

Dommer: Per Oscar Grov Heiberg, Stoppen Sportsklubb

Mål: 0–1 Felix Jacobsen (43.), 1–1 Adrian Kurd Rønning (45.), 1–2 Christian Reginiussen (58.), 2–2 Obasi Onyebuchi (70.), 2–3 Peder Brekke (80.), 2–4 Brage Eie (90., selvmål)

Gule kort: Jakob Granli, Vålerenga. Tobias Norbye, Alta.

Vålerenga 2:

Storm Strand-Kolbjørnsen – Jakob Granli, Jesper Renshusløkken, Aleksander Kjelsen (Taha Usman fra 61.), Maxwell Kerdoe – Omar Bully (Brage Eie fra 61.), Gabriel Opsahl (Haniel Samson fra 82.), Adrian Kurd Rønning (Henrik Mo fra 61.), Obasi Onyebuchi – Mees Rijks (Charles Såheim fra 61.), Lorents Apold-Aasen

