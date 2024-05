Toppscorere i storslag for Kjelsås: – Sinnsykt verdifullt

GRORUD (Dagsavisen): I søndagens byderby på Grorud viste Kjelsås hva som så langt er den største forskjellen på lagene denne sesongen. Kjelsås har en langt større evne til å låse av og kontrollere kamper ved å ligge godt i ramma, og er langt mer effektive foran mål. Den æren skal Jens Bonde Aslaksrud og nykommer Kristian Eriksen ha, da spissduoen scoret Kjelsås’ tre mål i 3-1-seieren over Grorud.

– Det her var rett og slett veldig moro. Det er alltid deilig å vinne, og for en målscorer er det også ekstra deilig når du selv scorer mål. I dag gjorde jeg det, vi fikk tre poeng, vi vant et lokaloppgjør og sola skinner. Så akkurat nå kan vi ikke klage på noe som helst, sier en smørblid Eriksen til Dagsavisen etter kampslutt.

Intern toppscorerduell

Forrige sesong startet han i Express, der han scoret 20 mål på 14 kamper før sommeren. Da ble han hentet til Fløy, der det ble ti mål på 12 kamper på høsten. Blant annet scoret han mot Kjelsås, Grorud, Vålerenga 2 og Lyn, så allerede før han flyttet trivdes 25-åringen godt i Oslo.

– Det har gått litt på skinner nå for min del en god stund, men det handler mye om å trives både på og utenfor banen. Akkurat nå har jeg det veldig fint utenfor banen, og det gjør at skuldrene er lave på banen. Da er det også enklere å prestere, og når jeg spiller med så mange gode spillere, hjelper jo det selvsagt også på, sier Eriksen og ler.

Kjelsås-spillerne kunne juble for tre nye mål og tre nye poeng etter tre scoringer av lagets superspisser Kristian Eriksen og Jens Bonde Aslaksrud mot Grorud (Pål Karstensen)

Målproduksjonen har på ingen måte avtatt siden han tok med seg flyttelasset fra Flekkerøya og inn til hovedstaden. På Kjelsås første seks kamper har det blitt seks mål, som gjør at han nå er delt toppscorer i avdelingen sammen med Strindheims Anders Nytoft.

– Jøss, ja. Sier du det. Jeg vet jo at jeg har scoret mange mål, men følger ikke så mye med på den type statistikker. Jeg elsker bare å score mål, og går på banen for å score i hver eneste kamp, så akkurat nå trives jeg veldig godt med fotballen og har det veldig gøy, forteller Eriksen.

Gir lagkameratene æren

Han gir lagkamerater og støtteapparatet mye av æren for den gode starten, og spesielt spissmakker Jens Bonde Aslaksrud. Mellom dem har de scoret elleve av Kjelsås 13 mål så langt, og der Eriksen er avdelingens toppscorer med seks mål følger Aslaksrud like bak med fem mål.

– Gjengen har vært veldig fin å komme inn i, og alle har tatt meg godt imot. Det gjør det enklere å være seg selv, og da slipper du å tanke på så mye annet enn å prestere på banen, sier Eriksen og fortsetter:

– Selv om jeg har scoret seks, må vi ikke glemme at Jens også har scoret fem mål. Jeg hadde ikke scoret målene mine uten at han går på sine løp og vise versa. Vi utfyller hverandre veldig bra, og jeg stortrives med Jens som spissmakker, forteller Eriksen.

Kristian Eriksen og Jens Bonde Aslaksrud har blitt et dødelig radarpar på kort tid i Kjelsås, og her er det Aslaksrud som gir Eriksen en klem etter førstnevntes scoring. (Pål Karstensen)

Ikke overraskende er også trener Eivind Kampen fornøyd med sin nye spissduo, og at han nå har to spisser å spille på, og ikke bare Aslaksrud som har scoret mål for Kjelsås i en årrekke.

– Det er selvsagt sinnssykt verdifullt at vi nå har to spisser som kan score målene, og det er smittsomt for dem begge at de gjør det så bra. I tillegg gjør det jobben til resten av laget mer takknemlig, da det påvirker måten vi spiller angrep på. Det viser vi med slippet igjennom til Kristian på det første målet, som er av aller høste kvalitet. Det gjør du bare hvis du har selvtillit, sier Kampen til Dagsavisen.

– Sjelden vare i fotball

Mot Grorud ga Eriksen Kjelsås ledelsen 1–0 etter omtrent halvspilt første omgang, da han ble spilt gjennom av Eivind Willumsen og rundet keeper. Fem-seks minutter før pause utnyttet han en keepertabbe fra Vegard Storsve til å ordne 2-0, før Aslaksrud skled inn 3–0 på frispark fra Olav Øby.

– De gir mye til oss som lag, og gir mye til hverandre. Spillere som scorer mål er den mest sjeldne varen i fotball, så det at vi har to av dem er fantastisk. I tillegg har jo Patrick (Askengren) også bidratt med mål og målgivende, så han går en veldig god skole om dagen når det kommer til å være spiss i Kjelsås, sier Kampen.

Etter Kjelsås’ 3-0-scoring noen minutter ut i den andre omgangen meldte Grorud seg mer på, og skapte en god del flere farligheter enn de gjorde før hvilen. Yasir Sa’Ad reduserte etter timen spilt, mens Osama Housni blant annet hadde et skudd i tverrliggeren, men til slutt rodde Kjelsås i land en 3-1-seier.

– Det er deilig å stikke av gårde med seieren i et lokaloppgjør, og kjempesterkt å vinne her på Grorud. Det er en super første omgang som legger grunnlaget for det, før det blir litt mer hopp og sprett og tjo og hei etter hvilen. Da bør vi klare å utnytte noen overganger slik at det blir litt mer komfortabelt, men i det store og det hele synes jeg vi har god kontroll, forteller Kampen.

Kjelsås-trener Eivind Kampen var godt fornøyd med det meste av det han så mot Grorud søndag. (Pål Karstensen)

Fem lag deler tabelltopp

Med seieren er det nå fem lag som deler tabelltoppen på 13 poeng, der Kjelsås befinner seg på tredjeplass på målforskjell. Ned til Grorud er det nå fem poeng, men utover seieren mot en lokal rival er det altfor tidlig å se på noen avstander mener Kjelsås-treneren.

– Det har stort sett vært griseslitsomt hver eneste runde så langt, og jeg tror ingen lag kommer til å stikke av denne sesongen. Alle lag vil ta poeng fra hverandre her og det, og det gjelder å finne et stabilt godt nivå over tid. Det kommer til å bli en fryktelig gøy sesong, spår Kampen.

Med et spisspar i superform er optimismen stor på Oslos tak.

– Hvis det fortsetter å klaffe for oss som det har gjort til nå, er det ingen grunn til at vi ikke kan vinne hver eneste kamp vi spiller. Det er i hvert fall målet, også skal vi gjøre det vi kan for å fortsette målproduksjonen, sier Eriksen.

Gjør han det blir det fort også større klubber som kommer på banen for målmaskinen.

– Det er ikke noe jeg tenker på nå. Jeg stortrives med ny jobb i Veidekke entreprenør, der jeg nå har fått meg kontorjobb. Tidligere var jeg tømrer, så jeg og samboeren har det veldig bra i Oslo nå, sier Eriksen og smiler om kapp med sola på Grorud.

Kjelsås-spillerne jubler for Kristian Eriksens andre scoring, mens Hayder Altai depper. (Pål Karstensen)

