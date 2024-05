Spillerbørs KFUM Oslo: Byttet ut fire mann til pause

EMIL ØDEGAARD – 3: Slipper inn to dødballmål før seks minutter er spilt. Først en corner som går rett i mål ved nærmeste stolpe, så et frispark fra 30 meter. Ved de to neste er det forsvaret foran ham som svikter. Fikk en rolig 2. omgang med noen få redninger.

HAITAM ALEESAMI – 4: Kapteinen var ganske fortvilet etter sammenbruddet av en førsteomgang da alt gikk galt. Fikk litt mer orden i rekkene etter pause. Men kampen var jo tapt.

SHOLA AKINYEMI – 3: Kom på etterskudd i duellene og var upresis i avleveringene. Ble erstattet av Ayoub Aleesami etter hvilen, dermed var det et brødrepar på plass i KFUM-forsvaret.

KRISTOFFER HARRISON – 3: Harrison startet i stedet for skadde Momou Njie og det var dessverre ingen suksess. Holdt ikke tempoet og aggressiviteten oppe. Byttet ut til pause med Adnan Hadzic.

HÅKON HOSETH – 3: Ble preget av de to tidlige baklengsmålene og ble i likhet med lagkameratene uvanlig passiv og avventende i duellene. Byttet ut til pause med David Hickson.

SIMEN HESTNES – 4: Nådde ikke opp til vanlig arbeidskapasitet før pause, men var med på forsøket på en snuoperasjon som i hvert fall gjorde at laget vant 2. omgang.

SVERRE SANDAL – 3: Fikk jobben med å erstatte Robin Rasch, men ble nedkjempet av pågående midtbanespillere hos Fredrikstad. Måtte også tåle beskjeden om at han ikke skulle starte 2. omgang. Byttet ut med Moussa Njie.

AMIN NOURI – 4: Fikk litt forskjellige roller i de to omgangene der han spilte på høyrekanten etter pause.

REMI-ANDRE SVINDLAND – 5: Fikk gleden av å score tidenes første KFUM-mål som eliteserielag på Ekeberg. Det skjedde på straffespark. Hadde et godt skuddforsøk til like etterpå.

MAME MOR NDIAYE – 3: Spilte som midtspiss fra start i en omgang nesten uten KFUM-angrep. Og FFK-stopperne vant alle duellene som kom.

PETTER NOSA DAHL – 3: Viste fram temposkiftene sine, men kom ikke til en eneste avslutning i den miserable første omgangen. Satte en stor sjanse utenfor i sluttminuttene.

AYOUB ALEESAMI – 5: Spilte hele 2. omgang i Kåffas tremannsforsvar og fikk orden i rekkene mot sin tidligere klubb. Men omgangen bar jo preg av at bortelaget ledet med fire mål til pause.

DAVID HICKSON – 4: Aktiv på sin kant etter at han kom inn etter pause. Var med å vinne 2. omgangen og involvert da KFUM fikk straffespark på grunn av hands hos motstander.

MOUSSA NJIE – 4: Erstattet Sverre Sandal etter pause. Var med å løfte KFUMs spill ved de initiativene han tok.

ADNAN HADZIC – 5: Tok plass i forsvaret etter pause og gjorde den jobben han ble satt til. Fordi han spilte en cupkamp han ikke var berettiget til, noe han selv ikke visste, kan det skape kluss for KFUM i cupen. Men det er en annen historie.

Adam Jesus Saldana spilte ti minutter for Remi-Andre Svindland, for kort til å bli vurdert.

