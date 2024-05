Keepertabbe og ny Eriksen-dobbel ga Kjelsås seieren på Grorud

GRORUD (Dagsavisen): I det som er en voldsomt jevn avdeling fra start av sesongen, tapte Kjelsås årets første byderby mot Skeid tidligere i sesongen. For Grorud var det sesongens første byderby i ligasammenheng, og med to strake uavgjort i de to siste kampene var vertene to poeng bak de hvitkledde gjestene fra Grefsen.

De første 20 minuttene ble spilt i et relativt forsiktig tempo, da det var mye trilling av ball hos begge lag. Grorud hadde et par skuddforsøk som gikk rett på keeper, men det var mye upresist og slurvete både i pasningsspill og innleggsforsøk. Derfor var det lite som skjedde, før Kjelsås tok ledelsen.

Mahammed Ayub brøt på midten og fosset gjennom Groruds midtbaneledd. Til slutt spilte han gjennom Kristian Eriksen med en fin stikker, før Eriksen rundet keeper og satte inn gjestenes ledermål. Det var Eriksens femte seriemål for sesongen, som gjorde at han på det tidspunktet var ett mål bak toppscorer Anders Nytoft.

Kjelsås-spillerne jubler for Kristian Eriksens 1-0-scoring (Pål Karstensen)

Les mer om lokalfotballen her

Keepertabbe ga Eriksen-mål

Kjelsås forsvarte seg godt, og slapp ikke Grorud til annet enn halvsjanser og relativt ufarlige langskudd som Jonas Brauti hadde god kontroll på. Vertene ble for upresise og det oppbyggende angrepsspillet gikk for sakte, slik at det ble litt for enkelt for Kjelsås å ligge tilbake i ramma og forsvare seg.

Det gjorde de med bravur, og tok overgangsmulighetene når de bød seg. Som fem minutter før pause, da Kjelsås løste fint opp i midtbaneleddet og sendte Filip Oprea på løp ned langs venstresiden. Han nådde ballen før Hayder Altai og smatt inn i 16-meteren. Der la han ballen på tvers til Kristian Eriksen, som ikke fikk verdens beste treff på ballen, men på en eller annen måte glapp Grorud-keeper Storsve den inn i mål.

Minuttet før slutt fikk Grorud sin største sjanse for kampen, da en aktiv Mathusan Sandrakumar traff på ett av sine flate innlegg inn i boksen, og Yasir Sa’Ad kom skliende inn, men satte ballen over. Dermed gikk Kjelsås til pause på 2-0, etter en fin stikker og en gedigen keepertabbe, som gjorde Eriksen til toppscorer i ligaen.

Les også: Kjelsås inn i teten igjen i komisk jevn 2. divisjon (+)

Grorud-keeper Vegard Storsve deppet etter at han slapp inn et skudd fra Kristian Eriksen mellom beina (Pål Karstensen)

Grorud hever seg

Tre minutter etter pausen drepte Kjelsås det lille momentumet Grorud kunne dratt nytte av i pausen, da Olav Øby slo et frispark fra 20-22 meter inn på bakerste stolpe. Der kom Jens Bonde Aslaksrud skliende inn og satte inn gjestenes tredje mål for kampen.

De ti neste minuttene klarte imidlertid Grorud å sette Kjelsås under et visst press, og skapte flere store muligheter på dødballer. Først fikk Grorud slått inn et frispark fra 20 meters hold midt inn i mølja, før Groruds Osama Housni skjøt i undersiden av tverrliggeren og ut. Fra tribuna ble det ropt på VAR, men det var ganske greit å se at den ikke passerte streken.

Housni fikk en god skuddmulighet ikke mange minuttene etter, men også denne gangen ble skuddet blokkert. Grorud fikk imidlertid lønn for strevet, da Yasir Sa’Ad fikk kranglet med seg ballen og satt den i det lengste hjørnet. Kantspilleren løp tilbake til midten for å starte på et enestående comeback.

Yasir Sa'Ad løper mot midtsirkelen for å fortsette Groruds comeback etter 1-3-scoringen (Pål Karstensen)

Les også: Eventyrlystne Øby takket nei til Ukraina og dro til Island: – Minner for livet (+)

Kjelsås holdt unna

Der Kjelsås i den første omgangen hadde relativt få problemer med å holde Grorud unna eget mål, men vertene kom ut med et helt annet tempo og driv etter pausen. Det gjorde at Grorud i langt større grad fikk ballen inn foran mål, der det ble mange dueller, skudd og forsøk enn laget hadde før pausen.

Trener Andreas Alrek og Grorud ønsket seg et straffespark seks-sju minutter før slutt, men det eneste Alrek fikk av kampens dommer var et gult kort. Minuttet før slutt ble Jakob Emblem-Olsen spilt fint fri like utenfor 16-meteren, men Storsve reddet mesterlig.

Det kom ingen sluttspurt fra Grorud, og dermed kunne Kjelsås jubler for seier i byderbyet. Med seieren går Kjelsås opp på andreplass, på lik poengsum som Tromsdalen på tabelltopp, men bak på målforskjell. Grorud detter ned på 8. plass, og er nå fem poeng bak både Skeid og Kjelsås.

Groruds neste kamp er borte mot Stjørdals/Blink 20. mai klokka 16.00, mens Kjelsås spiller sin neste kamp på 16. mai. Da er det VIF-rekruttene som er motstander på Grefsen stadion, med det noe utradisjonelle tidspunktet 14.00 på en hverdag.

Kjelsås-spillerne jubler for Kristian Eriksens andre scoring som gjør han til toppscorer, mens Hayder Altai depper. (Pål Karstensen)

Les også: Sa’Ad-dobbel da Grorud måtte nøye seg med uavgjort (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 6

Grorud – Kjelsås 1-3 (0-2)

Grorud Match Kunstgress

Mål: 0-1 Kristian Eriksen (21.), 0-2 Kristian Eriksen (38.), 0-3 Jens Bonde Aslaksrud (48.), 1-3 Yasir Sa’Ad (61.)

Gule kort: Andreas Alrek, trener Grorud.

Dommer: Torgeir Halsen (Vanylven Fotballklubb)

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Haider Altai, Osama Housni (Sebastian Sørlie Henriksen fra 80.), Theo Agelin – Musa Dubois (Willian Pozo fra 75.), Simen Beck, Moa Mahnin, Yasir Sa’Ad – Luka Fajfric, Preben Asp.

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Helmer Rusten – Eivind Willumsen, Olav Øby, Leo Bech Hermansen (Jacob Emblem-Olsen fra 83.), Ayub Mahammed – Jens Bonde Aslaksrud, Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 63.)

---