Grorud gjentar samme feil år etter år: – Må sette en høyere standard

GRORUD (Dagsavisen): Grorud-trener Andreas Alrek mente at tapet for Kjelsås ikke var noen 1-3-kamp, og måtte igjen se laget slippe inn mål etter personlige feil samtidig som Grorud selv ikke var kliniske nok offensivt. Før pause ga Kjelsås vertene oppskriften, og viste at gjestene er et lite hakk bedre.

– Historien i dag igjen er at vi slipper inn for enkle mål, og sånn går det bare ikke an å fortsette. Vi må sette høyere standarder i forsvarspillet for oss selv. Om vi så må rive folk i håret eller sparke ned folk som prøver å drible oss eller hva vi gjør. Vi må slutte å slippe inn sånne pissemål, sier Alrek til Dagsavisen etter kampslutt.

Gjør de samme feilene

Det første Kjelsås-målet kom etter en stikker i bakrom der Kristian Eriksen rundet keeper. Mål to kom etter en keepertabbe fra Vegard Storsve, mens Grorud-forsvaret ikke var på plass da Olav Øby slo et frispark inn til Jens Bonde Aslaksrud som kunne spassere inn gjestenes tredje mål for kampen.

– Vi gjør følgefeil på følgefeil, som ender med at vi slipper inn pissemål som vi må luke vekk. Også i dag skaper vi nok sjanser, som vi heller ikke scorer på, så akkurat nå er vi ikke gode nok i begge boksene. Det er ikke godkjent. Vi har snakket om at prestasjonene har blitt bedre kamp for kamp i år, men vi er nødt til å bli tøffere på det at vi må få med oss flere resultater igjen, sier Alrek.

Osama Housni hadde to gode muligheter for Grorud, og traff blant annet tverrliggeren, men klarte heller ikke han å omsette sine sjanser i tellende scoringer (Pål Karstensen)

For Alrek og Grorud er det ikke akkurat første gangen det skjer. De siste årene har det dessverre vært en trend at laget har spilt bra, men ikke fått med seg nok poeng på grunn av personlige feil bakover eller for dårlig effektivitet som har ført til at laget ikke har vunnet kamper de har dominert eller vært med i.

– Det er ingen grunn til at det skal fortsette å skje nå som vi har bytta ut så mye av stallen. Vi har gjennomført et generasjonsskifte, som gjør at jeg er blant de få som er igjen som har sett det her skje gjentatte ganger de siste årene. Hvorfor det da fortsetter å skje må vi grave videre i, sier Alrek og fortsetter:

– Det koster mye å dominere kamper, og da kan det hende det blir kjedelig å forsvare seg fordi vi vil være et lag som presser og angriper. Det gjør at enkelte av spillerne kanskje tar unødige sjanser, som gjør at motstanderne kommer inn bak oss. Det er vi ikke gode nok til å håndtere enda, men det jobber vi med hver eneste dag og snur alle steiner for å endre på det, forteller Alrek.

Konsentrasjon og mentalitet

En av de som har vært med og opplevd trenden med å prestere bra, men ikke få med seg det man føler man fortjener, er Vegard Storsve.

– Jeg har vært her en stund nå, og det har dessverre vært en trend i et par sesonger i gruppa at vi har spilt bra, men ikke fått med oss noe. Det er bare noe vi må jobbe mer med, da vi må få inn flere vinnerskaller og skape en bedre vinnermentalitet. Det går mye på konsentrasjon og mentalitet i de avgjørende øyeblikkene, mener Storsve.

Søndag var keeperen selv uheldig med et mål han burde avverget.

– Jeg burde absolutt gjort det bedre i den situasjonen, men jeg blir litt ventende på å se om skuddet treffer en forsvarer på veien før jeg reagerer. Når ballen da ikke går via en forsvarer reagerer jeg for sent, så selv om jeg egentlig venter på ballen, blir det til slutt en aksjon der jeg er for sent i gang med aksjonen, forteller Storsve om sin egen keepertabbe.

Grorud-keeper Vegard Storsve deppet etter at han slapp inn et skudd fra Kristian Eriksen mellom beina (Pål Karstensen)

– Ikke kyniske nok

Den ga Kjelsås 2-0 ikke mange minuttene før pause, og god kontroll på kampen.

– Kjelsås er vanskelige når de får det første målet og får overtaket. Da ligger de godt i ramma og er vanskelige å bryte ned. Den spillestilen tok de så langt som til semifinale i cupen i fjor, så når vi gir dem for enkle mål blir det tungt å få med seg noe fra kampen. Selv om vi styrer det meste etter pause, sier Grorud-keeperen.

Jakob Emblem-Olsen fikk en god skuddmulighet helt på tampen av kampen, men Grorud-keeper Vegard Storsve reddet mesterlig nede i hjørnet (Pål Karstensen)

Med tapet for Kjelsås drar byrivalene Skeid og Kjelsås fra på tabellen, og har fått en liten luke på fem poeng ned til Grorud i det som tegner til å bli en historisk jevn sesong.

– I sånne kamper er det alfa og omega å få med seg noe. Jeg synes vi styrer mye av kampen, og spesielt etter pause, og bør få med oss enda mer enn det vi klarte i dag. Men igjen er vi ikke kyniske nok når det skal avgjøres, og det er noe vi må ta lærdom av og jobbe med videre, sier Storsve.

– Hvis vi rader opp en rekke med seiere i denne avdelingen er man plutselig der oppe igjen, men det er klart at det koster å tape kamper mot lag som skal ligge i toppen. For oss er det ikke avgjørende å rykke opp i år, men vi ønsker å henge med og finne et toppnivå gjennom sesongen som vi kan ta med oss inn i neste sesong, sier Alrek og fortsetter:

– Vi har sett bedring i hver kamp denne sesongen, og luket ut småting både her og der. På mange måter er vi på rett vei, men det har ikke noe å si når du taper 3-1 for et Kjelsås-lag som du ønsker å konkurrere med i toppen av tabellen, avslutter Grorud-trener Andreas Alrek.

