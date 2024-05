Vålerenga valset over Aalesund og vant klart: – Gir selvtillit og mersmak

Både Aalesund og Vålerenga var tippet helt i toppen som de heteste opprykksfavorittene før sesongen, men ingen av dem har fått noen optimal start på sesongen. Vertene startet ok, men falt totalt sammen og tapte tre strake kamper i ligaen mot svak motstand før de røk ut av cupen for Hødd. Det har ført til at daglig leder og keepertrener slutta, spilleropprør og en styreleder som kaster egne spillere under bussen.

Hos Vålerenga var det også en gryende krise på gang, men etter det ydmykende tapet for Mjøndalen har VIF vunnet tre strake kamper på hjemmebane. To av dem kom imidlertid i cupen, og ikke etter 90 minutter, mens laget var heldige mot Bryne, så Vålerenga er langt fra friskmeldt de heller.

Dermed hadde det som skulle være et toppoppgjør utviklet seg til å bli et slags «krise-derby» der begge lagene ville ta en seier for å få en ordentlig boost videre inn i ligasesongen. Den var det Vålerenga som skulle få, da de rett og slett var fullstendig overlegne mot et svakt og tafatt Aalesund-lag.

Riisnæs scoret igjen

De første ti minuttene var jevnspilt, før Magnus Sjøeng klinket en nydelig ball i bakrom på Henrik Bjørdal. Den lokale helten løp fra alle i Aafk-forsvaret, men alene med keeper Sten Grytebust satte han avslutning rett på den rutinerte keeperen. Fikk også muligheten sju minutter senere, men satte igjen ballen på keeper med en svak avslutning ut i hjørnet.

Men Bjørdal ga seg ikke han, og like før halvtimen kom Vålerengas ledermål. Bjørdal brukte styrken sin til å holde unna og vende vekk sin oppasser etter et kast høyt i banen, og fant Magnus Bech Riisnæs med innlegget. Unggutten fikk først en mulighet blokkert, før han satte returen høyt opp i nærmeste kryss.

Vålerenga burde doblet ledelsen like før pause, da Brice Ambina spilte en genial pasning på blindsiden av Aafk-backen som gjorde at Jones El-Abdellaoui kom alene med keeper Grytebust. VIF-talentet ble imidlertid for utålmodig og blåste ballen over. Litt mer is i magen der så kunne han trillet ballen i mål.

Misbrukte muligheter

Gjestene fra hovedstaden hadde god kontroll på Aalesund før pause, og burde gått til ledelsen med mer enn 1-0-ledelse. VIF hadde nemlig et par-tre gode sjanser de burde scoret på i tillegg til målet.

– Det kunne vært mer ja. Vi har et par enorme sjanser alene med keeper vi burde ha satt. Jeg synes vi står opp bra og flytter beina godt. Vi må være litt mer tålmodige da vi spiller Aalesund lave, da vi flyr litt for mye i offside, sa Petter Myhre til TV2 i pausen.

Like etter pausen fortsatte Vålerenga å skape sjanser, da Aalesund spilte på seg brudd. Minuttet ut i omgangen kom Christian Borchgrevink til heading fra straffefeltet, men satte den rett på Grytebust. To-tre minutter senere kom også Ambina til skudd fra like utenfor 16-meteren, men traff ikke mål.

VIF kontrollerte til seier

Vålerenga fikk til tider veldig store rom å boltre seg i, men klarte ikke å utnytte sjansene sine før nærmere timen. Da kom endelig kampens andre scoring, og denne gang var det El-Abdellaoui som fikk sneket ballen inn mellom Grytebust og stolpen fra ganske skrå vinkel. God prestasjon av 18-åringen.

– Det var helt fantastisk, og så deilig å sette den første for sesongen. Jeg håper det kommer flere nå. Vi jobber og kriger, og gir fansen det de fortjener, sa El-Abdellaoui til TV2 etter kampen.

Aalesund så ikke ut i noe som helst lys, ga fra seg enorme rom og hang på ingen måte sammen bakover. Det gjorde at Vålerenga fikk overraskende enkelt spill med å kontrollere kampen, og til tider virket det som at VIF-spillerne ikke var helt klar over hvor store rom de faktisk hadde.

Det hele ble i hvert fall langt mer komfortabelt enn det kunne ha blitt, da Vålerenga cruiset inn til tre sterke bortepoeng. Mot slutten fikk Adrian Kurd Rønning sin ligadebut for et VIF-lag som fikk med seg tre poeng og en ny god opplevelse.

– Jeg synes vi spiller en voksen fotballkamp. Vi har spilt spilt bedre kamper, men vi gjør jobben og holder nullen og tar en viktig seier. Nå har vi fire seiere på rad, og det gir selvtillit og mersmak. Vi er inne i en fin stim nå, så vi må bare fortsette å vinne fotballkamper, sier Magnus Bech Riisnæs til TV2.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 7

Aalesund – Vålerenga 0-2 (0-1)

Color Line Stadion, 4012

Mål: 0-1 Magnus Bech Riisnæs (29.), 0-2 Jones El-Abdellaoui (58.)

Gule kort: Claudio Braga, Aalesund.

Dommer: Mathias Støfringshaug (Verdal IL)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink (Vegar Eggen Hedenstad fra 78.), Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød – Henrik Bjørdal, Brice Ambina, Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 78.) – Magnus Bech Riisnæs (Filip Thorvaldsen fra 71.), Ola Kamara, Jones El-Abdellaoui.

---

